Coronavirus en Mar del Plata: se suman 171 nuevos casos positivos y 84 recuperados

Así se desprende de la actualización de datos de este lunes por la noche brindada por la Secretaría de Salud. El total de personas que cursan la enfermedad subió a 1409.

(Foto: archivo / Qué digital)

En las últimas 24 horas se confirmaron 171 nuevos casos positivos de coronavirus en Mar del Plata y el total de personas que cursan la enfermedad subió a 1409. A su vez, informaron que 84 personas fueron dadas de alta.

Los últimos datos cargados al Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA) reflejaron una vez más que la circulación comunitaria del covid-19 sigue su curso con altos niveles de contagios, aunque con este lunes se frenó una seguidilla de cinco días seguidos con más de 180 casos diarios.

Esta vez fueron informados 171 nuevos contagios, los cuales elevaron el total acumulado desde el inicio de la pandemia a 3704 casos positivos en Mar del Plata.

A su vez, el reporte de la Secretaría de Salud indicó que otras 84 personas se recuperaron y fueron dadas de alta, por lo que el total de pacientes que superaron la enfermedad subió a 2214.

A modo de síntesis, con los datos actualizados y sumando las 16 muertes que aún no fueron oficializadas en la estadística debido a que todavía no fueron cargadas al sistema, hasta este lunes por la noche se acumulan 3704 casos confirmados de coronavirus en Mar del Plata desde que se inició la pandemia, de los cuales 1409 están activos, 2214 se recuperaron y recibieron el alta médica, mientras que al menos 84 personas fallecieron.

Luego del inicio del brote en julio y ya en medio de la etapa de transmisión comunitaria, el aumento de casos en los últimos dos meses fue tal que, del total de 3704 casos de coronavirus confirmados en Mar del Plata desde que se inició la pandemia, 3.652 se sumaron en los últimos 57 días. Además, solo en los últimos siete días se sumaron 1.292 casos con un promedio diario que se mantiene en 184 contagios.