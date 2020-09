Coronavirus en Mar del Plata: una semana crítica con 1500 casos y riesgo de colapso

En la semana en la que la ciudad retrocedió a fase 3 se registró el mayor número de contagios hasta el momento y se unificaron las voces de alerta. En el medio, dudas y explicaciones por las estadísticas.

(Fotos: Qué digital)

Desde que se inició la pandemia, la que acaba de pasar fue la semana más crítica en cuanto al avance del coronavirus en Mar del Plata. Así se reflejó en la cantidad de contagios (1576 en los últimos siete días) y en las voces de alerta -prácticamente unificadas- en torno al riesgo de colapso del sistema sanitario. Fue, además, la semana en la que la ciudad retrocedió a la fase 3 de la cuarentena para limitar la circulación ante una curva de creciente de casos que, previo a tomar esa decisión, había hecho notar a las autoridades que en los días sucesivos los casos no dejarían de crecer, y así ocurrió. Para el gobierno, hacia la mitad de la semana que se inicia debieran empezar a advertirse los resultados de la limitación en la circulación. En medio de la grave situación, aparecieron dudas y luego algunas explicaciones en torno a las estadísticas oficiales.

“Si no paramos un poquito para ordenarnos va a llegar un momento que tememos: el colapso de los servicios”. La advertencia, clara y directa, llegó el viernes cuando ya se sabía que Mar del Plata retrocedería a la fase 3 que entró en vigencia el sábado pasado. El alerta llegó desde la delegación local de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, de la mano de un documento que no hizo otra cosa más que pedirle a la sociedad comprensión, solidaridad y respeto por las medidas de prevención.

El fin de semana pasado, ya entrado en vigencia el retroceso de fase, dejó imágenes de la costa y del centro de la ciudad muy distintas a las que habían comenzado a repetirse previamente: escasa circulación, ninguna aglomeración y controles municipales, los mismos que habían desaparecido ya en el último tiempo.

Para entonces, el domingo el parte oficial municipal había dado cuenta de 180 nuevos contagios, el lunes reportaría 171 casos y el martes 152. Ese mismo martes a la noche comenzó lo que finalmente serían casi dos jornadas atravesadas por las dudas, la falta de certezas y, tiempo después, las explicaciones oficiales. Es que ese día, horas antes de los 152 casos reportados por la Secretaría de Salud municipal, comenzaron a circular cifras correspondientes al Ministerio de Salud bonaerense que daban cuenta de un número diario de casos muy superior (285).

Las miradas apuntaron entonces a la web oficial de la Provincia (denominada “Sala de situación”), que se actualiza de manera automática con los datos que se reportan al Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA) y los números municipales y provinciales estaban lejos de ser similares.

Pasó toda una mañana -la del miércoles- a la espera de alguna explicación municipal o provincial, algo que llegó recién minutos después de las 15 por parte del Municipio, en forma de comunicado, el mismo en el que además ya se anunciaba que se habían registrado 311 nuevos casos, el récord diario desde el inicio de la pandemia.

¿Por qué tanta diferencia? ¿Por qué recién al día siguiente los datos que reflejaban los datos provinciales comenzaban a equilibrarse con los municipales?

Básicamente, la explicación oficial del Municipio se centró en que los gobiernos nacional, provincial y municipal tienen un acceso diferente a los datos cargados en el SISA: mientras que a las 00 la Secretaría de Salud municipal cada día recoge la información -que no varía hasta el día siguiente a la misma hora, y recién la reproduce públicamente durante la noche (entre las 22 y las 23)- Provincia y Nación acceden a información que “se actualiza constantemente, a medida que los casos confirmados se cargan en el SISA”, según se explicó.

Luego, finalmente, la secretaria de Salud, Viviana Bernabei, salió en conferencia de prensa a brindar mayores explicaciones y así fue que reconoció que en medio del crecimiento de casos de coronavirus, semanas atrás se decidió modificar la manera de brindar la información pública respecto a los nuevos contagios, algo que no había sido comunicado hasta el momento; entonces se supo que en realidad los datos presentados cada noche por la Municipalidad corresponden con el día anterior, e incluso de días anteriores en caso de haber demoras en las cargas de datos.

Conocida esa situación, y pese a la polémica y la diferencia en cuanto a los números que maneja el Ministerio de Salud bonaerense, hasta el momento la Secretaría de Salud resolvió mantener la misma modalidad y continuar comunicando los nuevos datos a la noche siguiente, con las altas que sí corresponden al día en cuestión, según se indicó. Así, la posibilidad de implementar una misma metodología en la difusión de estadísticas por parte de Provincia y el Municipio para evitar el desfasaje por el momento no se ejecutó. Y mientras tanto la web de acceso público provincial cada día presenta datos más adelantados que los comunicados por la Municipalidad.

Aquella exposición de Bernabei en conferencia de prensa también sirvió para que la funcionaria aclarara, además, que el día récord de contagios (el miércoles, con 311) contuvo en realidad muestras que habían sido tomadas en los últimos cuatro días pero que, producto de la saturación de los laboratorios, aún no habían sido procesadas. Por eso, los resultados de los testeos comenzaron a demorarse y así se generó lo que desde la Comuna definieron como un “cuello de botella”.

ALERTAS

Mientras los números y la metodología de difusión de los mismos parecían estar en el centro de la escena, también llegaban más advertencias en torno a la capacidad de respuesta del sistema de salud en Mar del Plata.

“La realidad nos muestra que los profesionales no damos abasto. Existe un profundo desgaste de los equipos asistenciales en su dimensión física, emocional y espiritual”, alertaban las y los profesionales de la salud del Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) nucleados en el gremio Cicop.

“Nos encontramos transitando un momento crítico a consecuencia de ocupación plena del servicio de internación y área terapia intensiva asignada a tratamientos de pacientes positivos o sospechosos”, planteaba un comunicado de la Clínica Colón.

“Estamos al borde. Tenemos algunas camas para pacientes moderados que son los que tienen criterio de internación porque vienen con neumonía, con requerimiento de oxígeno. Y no tenemos casi más lugar para pacientes complejos que necesiten respirador. Estamos haciendo todo lo posible para conseguir algunos respiradores. Es bastante complicada la situación”, coincidían desde la Clínica Pueyrredon.

En medio de esas advertencias, el miércoles se desarrolló una reunión virtual entre funcionarios municipales y de la Zona Sanitaria VIII junto a autoridades de clínicas y sanatorios públicos y privados para abordar “diversas estrategias” que permitan evitar ese cercano colapso en el sistema al que cada vez más actores hacen referencia.

Así, según se informó, se analizó trasladar personal de otros sectores para la atención de camas disponibles, facilitar el “giro cama” de pacientes sospechosos -no graves- a los hoteles, posibilitar la llegada de profesionales de otras localidades y trabajar con estudiantes de medicina para que puedan “incorporarse dentro de la práctica de atención comunitaria a los centros de atención primaria de la salud municipales (CAPS) y a los centros covid del primer nivel”.

MÁS CASOS, MÁS MUERTES

Tras los 311 nuevos casos de coronavirus reportados el miércoles por la Municipalidad –correspondientes al día anterior- que elevaron el total de activos a más de 1400, el jueves la cifra su ubicó en 190 para el viernes volver a subir a 265. Este sábado, en tanto, el número diario fue de 307 y se convirtió en la segunda jornada con mayor cantidad de contagios. Así en la última semana (desde el domingo hasta este sábado) se acumularon 1576 nuevos casos positivos, de lo que se desprende un promedio diario de 225.

Esta semana también creció el registro de muertes de pacientes con coronavirus en Mar del Plata. Tal como sucede a nivel nacional, el sistema de carga de los fallecimientos de pacientes con coronavirus en el SISA presenta una importante demora, según reconocen las autoridades nacionales y provinciales y lo atribuyen a la compleja tarea que se sucede en los sanatorios y centros de salud.

En el ámbito del Ministerio de Salud bonaerense existen dos sistemas para auditar los datos y detectar posibles fallecimientos que no llegaron a ser cargados –por ejemplo, al trazar una comparación con el sistema de gestión de camas- lo que permite revisar los casos y actualizar la carga, según explicó esta semana la subsecretaria de Gestión de la Información, Educación Permanente y Fiscalización del Ministerio de Salud, Leticia Ceriani, en diálogo con Radio Brisas (98.5).

En ese marco, sólo el jueves en el parte oficial de la Municipalidad fueron oficializadas 13 muertes ocurridas desde julio pasado en diversos sanatorios de la ciudad.

De esta forma, el parte oficial de la Municipalidad en la última semana pasó de registrar un total de 68 a 90 muertes, aunque a esa cifra todavía restan sumarle otras que han sido informadas en las últimas semanas públicamente por distintas instituciones de salud de Mar del Plata, fundamentalmente el Hospital Privado de Comunidad y el Hospital Interzonal. Siguiendo esos datos -además de los oficiales- hasta este sábado a la noche eran al menos 103 las muertes de pacientes con covid-19.

FASE 3

El jueves, a través de una transmisión en vivo por sus redes sociales, el intendente Guillermo Montenegro afirmó que “para hacer un análisis claro de la situación epidemiológica se necesita la semana entera de datos cargados”, y además se permitió vaticinar con respecto a la vigencia y al impacto de la fase 3 en la ciudad: “Hay que tener en claro que vamos a empezar a ver una foto mejor a partir del miércoles o jueves de la semana que viene”.

Hasta este domingo a la mañana el gobierno municipal no había oficializado todavía si la ciudad permanecerá o no en la fase 3 de la cuarentena. Mientras esa definición se espera para las próximas horas, este sábado Kicillof remarcó que “la decisión de retroceder de fase no es una derrota, es la única forma para que se contagie menos gente”.