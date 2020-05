Coronavirus: hay 30 casos sospechosos a la espera de los estudios en Mar del Plata

(Foto: ilustrativa / Instituto Malbrán)

El parte nocturno de este jueves de la Municipalidad informó la presencia de 30 personas a la espera de los resultados de los hisopados, sospechados de haber contraído coronavirus en Mar del Plata. De ellos, 12 son personal del sistema de salud local.

El reporte nocturno del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA) dio cuenta que a lo largo de la jornada, en el distrito, hubo un total de 76 personas en estudio, de las cuales horas después pudieron ser desestimadas 46.

Por su parte, en cuanto a los partes cargados en el SISA hasta el jueves por la tarde, son nueve casos positivos activos por coronavirus en Mar del Plata de los 31 registrados hasta el momento: seis trabajadores de la salud -dos del Hospital Privado de Comunidad (HPC), una del Hospital Marino Cassano (Miramar), otra a la Clínica del Niño, una a la Pueyrredon y uno se desempeña en el Gran Buenos Aires–, una mujer embarazada que tuvo a su bebé el domingo y dos personas con insuficiencia respiratoria.

No obstante, cabe destacar que este jueves por la noche la periodista Gabriela Azcoitía confirmó a través del noticiero de Telefé Mar del Plata que es una de esas personas infectadas con insuficiencia respiratoria, y que actualmente continúa en tratamiento en su casa. No obstante, su caso aún no fue contabilizado como “recuperada” en la estadística oficial.