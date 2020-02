Coronavirus: información, síntomas y recomendaciones en Mar del Plata

A través de un informe, médicos de la Sociedad de Infectología brindaron detalles sobre el virus que afecta a China y otras regiones del mundo.

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

Como ya es de público conocimiento, la humanidad enfrenta una nueva amenaza de un virus; en este caso se trata del coronavirus 2019 (2019-nCov) perteneciente a una familia que ocasiona diversas enfermedades en animales y en humanos, y en este último grupo, con casos que van desde el resfrío común hasta el síndrome respiratorio agudo severo (SARS).

Estos virus causan habitualmente enfermedades en diversos animales como camellos y murciélagos entre otros. “La nueva cepa viral habría comenzado a esparcirse posiblemente desde un mercado de la ciudad de Wuhan en donde se venden alimentos, mariscos y animales vivos”, explicaron desde la Sociedad de Infectología de Mar del Plata, en el marco de un informe elaborado para brindar información confiable respecto a las características del virus, los síntomas y las recomendaciones para evitar, principalmente el contagio, pero también el pánico generalizado.

En ese sentido, según fuera detallado oficialmente, al 30 de enero de 2020 la cantidad de casos a nivel mundial alcanzaba 8246, la inmensa mayoría pertenecientes a la provincia de Hubei (China), con la proyección prácticamente infalible de que el número continuará en aumento.

Más allá de lo sucedido en la zona de China, también hay pacientes diagnosticados en más de 20 países del mundo, casi todos provenientes de esa región; sin embargo hace algunos días se reportaron los primeros casos autóctonos -pacientes que adquirieron la infección sin haber estado en China-: uno de ellos en Baviera (Alemania) y otro en Japón.

A raíz de esto, hay acciones en todo el mundo para controlar el brote y medidas de prevención individuales. En este sentido la Organización Mundial de la Salud (OMS) decidió declarar la emergencia sanitaria internacional por el 2019-nCOV, pero no por lo que está ocurriendo efectivamente en China sino con el objetivo de trabajar con aquellos países con “sistemas de salud más débiles y menos preparados”.

Director de la OMS @WHO declara una emergencia de salud pública de importancia internacional por el brote de #coronavirus #2019nCov https://t.co/CPbTjrmIsE — OPS/OMS (@opsoms) January 30, 2020

En este marco, cabe mencionar que esta declaración no implica, por el momento, restricciones en viajes internacionales, sino que manifiesta apoyar a los países con más dificultades a fortalecer sus alertas de control propias, sobre todo para personas provenientes de China. También en forma conjunta se busca el mejor mecanismo tanto de tratamiento de los casos como de prevención de la transmisión, en base a “la ciencia y no los rumores, de forma solidaria y no temerosa y sin estigmatizaciones”.

“Desde el punto de vista individual, y mientras no haya una vacuna disponible, la mejor manera de protegerse de este u otro virus es mantenerse alejado, en la medida de lo posible de los pacientes con síntomas respiratorios (tos, expectoración, chorreo nasal y fiebre)”, consideraron desde la entidad local.

Y en esta misma línea agregaron: “Cuando es uno el que tiene síntomas se recuerda que se debe toser escudándose con el pliegue del codo y no hacerlo en la mano para no contaminar con ella otros objetos o personas; en lo posible no concurrir a los lugares de trabajo u otras instituciones cuando hay síntomas respiratorios para no contagiar a otros; y el lavado de manos sigue siendo una recomendación universal y con la frecuencia necesaria o usar gel de alcohol si no fuera posible el lavado convencional”.

CÓMO SE CONTAGIA EL CORONAVIRUS

Como todo brote de este tipo, la infección original habría pasado a través del contacto de animales a humanos y luego el virus habría comenzado a diseminarse en forma interhumana. “En cuanto al grado de contagiosidad, los pacientes sintomáticos por el nuevo coronavirus 2019-nCov, pueden infectar de 2 a 3 personas entre sus contactos. Para dimensionar su contagiosidad, un caso de sarampión puede contagiar entre 12 y 18 personas, y el virus de la gripe AH1N1 -pandémica en el 2009- pudo alcanzar el 50%, es decir, que un paciente podía contagiar a una de dos personas con las que contactaba”, graficaron la doctora Luisa De Wouters y el doctor Alejandro Ferro, integrantes de la Sociedad de Infectología.

En ese sentido, los especialistas también explicaron que resulta “favorable” desde el punto de vista del impacto sobre los servicios de salud, que la Argentina no se encuentra en la temporada invernal, propicia para el desarrollo de enfermedades respiratorias virales como la gripe. “Diferente ocurre en el hemisferio norte en donde hay gran cantidad de pacientes sintomáticos por enfermedades virales de la estación, quienes obviamente al igual que las autoridades sanitarias, querrán saber si sus síntomas son debido al 2019-nCov, a la gripe o a otra enfermedad respiratoria común”, señalaron.

A QUÉ SINTOMAS HAY QUE PRESTAR ATENCIÓN

La sintomatología de esta enfermedad puede abarcar desde síntomas leves como malestar general, fiebre, tos, dolor de garganta, chorreo nasal, hasta dificultad para respirar y aumento de la frecuencia respiratoria. “Estos últimos síntomas indican la gravedad del proceso y compromiso pulmonar (forma neumónica), que puede alcanzar el 20% de los casos”, subrayaron.

La mortalidad entre los 8246 casos diagnosticados hasta el 30 de enero alcanza a 170 personas fallecidas, todas pertenecientes a la república de China, lo que significa una tasa del 2%. Sin embargo, en este momento y de acuerdo con la normativa del Ministerio de Salud se debe identificar “como caso probable” a todas aquellas personas que presenten un cuadro respiratorio, sobre todo si tienen antecedentes de viaje a China -particularmente provenientes de la provincia de Hubei en los últimos 14 días-, y/o si estuvieron en contacto estrecho con casos sospechosos o confirmados de 2019-nCoV.

Si una persona tiene alguna de estas características, en “todos los casos” es necesario que se ponga en contacto con los equipos de salud públicos o privados, en forma preferentemente “no presencial”, sino por vía telefónica o por intermedio de un familiar -salvo en presencia de síntomas de gravedad- a fin de recibir directivas específicas sobre necesidad del uso de barbijos, requerimiento de aislamiento u otras.

En definitiva desde la Sociedad de Infectología de Mar del Plata concluyeron que se está frente a una nueva cepa viral de coronavirus que pareciera ser “no muy contagiosa y con menor mortalidad” comparada con otros coronavirus, pero que “puede cursar con formas graves de compromiso pulmonar y falla respiratoria”. Por el momento, aclararon que en Argentina no hay casos y se la consideraría por varias razones “un país de bajo riesgo”.