Coronavirus: la Provincia prohíbe la venta en farmacias de los tests rápidos

La autorización a nivel nacional se había emitido el mes pasado bajo la aclaración de que sólo podían realizarlos profesionales.

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

El Ministerio de Salud bonaerense prohibió este miércoles la venta en las farmacias de la Provincia de Buenos Aires de los tests rápidos de antígeno para la detección de coronavirus, luego de que semanas atrás a nivel nacional una marca de esos tests fuera autorizada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) aunque bajo la advertencia de que “el hisopado lo debe hacer un profesional”. El Centro de Bioquímicos había advertido que la venta libre haría “escapar al debido control” necesario.

La resolución, firmada por el ministro de Salud, Daniel Gollan, fue dictada el lunes y oficializada este miércoles, y concretamente fija “prohibir en las farmacias de la Provincia de Buenos Aires la venta de los productos con distintas denominaciones o marcas comerciales que son en definitiva para uso diagnóstico como ‘pruebas rápidas de antígeno covid-19 o test inmunocromatográficos para antígenos de SARS-CoV-2 en secreciones nasales y de garganta'”.

Asimismo, la resolución plantea que los tests para la detección de coronavirus “son de uso profesional exclusivo excluyente, y deben realizarse en laboratorios de análisis clínicos habilitados por la autoridad de aplicación” y establece la medida de prohibición “tendrá vigencia mientras perdure la declaración del estado de emergencia sanitaria en el ámbito de toda la Provincia “.

A mediados de abril la Anmat aprobó de la venta en farmacias del test rápido chino Immunobio del laboratorio Hangzhou Immuno Biotech CO Ltd, importado por Vyam Group S.R.L., que permite en diez minutos conocer el resultado con un nivel de sensibilidad del 96,8%. Y se reparó en que si bien se autorizaba a vender este test en farmacias se trata de un producto de uso profesional exclusivo, lo que significa que se podía vender en forma libre pero que lo debía hacer un médico o un bioquímico, no el usuario directo.

Al conocer la medida, desde el Centro de Bioquímicos Distrito IX se habían mostraron en alerta al afirmar que su venta “escapará al debido control (por inviable) que asegure que quien lo adquiera concurra de manera efectiva a un laboratorio bioquímico para realizarse la práctica, convirtiéndolo de hecho en un producto de autoevaluación para lo cual no está diseñado” y habían planteado que la venta en farmacias “interrumpe la cadena de trazabilidad que se origina en el ingreso del producto y finaliza con el resultado/atención del ciudadano/paciente” por lo que habían pedido que la autorización de venta en farmacias fuera revocada, lo cual hizo ahora el Ministerio de Salud bonaerense.

En la disposición firmada por Gollan, desde el Ministerio de Salud bonaerense repararon en la normativa que impone la “obligación de notificar los casos de covid-19, su evolución e investigación epidemiológica” a “los médicos que asisten pacientes en establecimientos de salud de gestión pública o privada; los profesionales de los laboratorios de gestión pública o privada que estudien muestras de casos sospechosos, probables, confirmados descartados; las respectivas autoridades de los laboratorios y establecimientos de salud de gestión pública o privada; y las respectivas autoridades sanitarias provinciales y municipales”.

Y repara en que ello debe realizarse a través de la plataforma informática del Sistema Nacional de Vigilancia de Salud (SNVS) “a los efectos de que las mismas sean consideradas como realizadas de manera fehacientes”

“Está claramente normado en los procedimientos sanitarios covid-19, que cualquier resultado debe estar cargado en el SISA (Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina) por un profesional inscripto que sea titular de un laboratorio habilitado por la autoridad competente según la jurisdicción”, repara también la resolución bonaerense.