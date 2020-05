Coronavirus en Mar del Plata: confirman cuatro nuevos casos en la Clínica del Niño

Se suman al de la trabajadora que había sido detectado el viernes, por lo que en total son cinco las personas con diagnóstico positivo en la ciudad.

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

Cuatro nuevos casos de coronavirus fueron confirmados en la Clínica del Niño y la Madre de Mar del Plata, por lo que en total son cinco los casos activos en la ciudad, teniendo en cuenta el de la trabajadora de 30 años que se desempeña en la institución y se encuentra con internación extrahospitalaria desde el pasado viernes, ya que se trata de un caso con síntomas leves.

Según fue informado oficialmente en el parte nocturno de este domingo, jornada en la que concluyó la “prueba piloto” para la reactivación del comercio minorista y las peluquerías en la ciudad, en el último reporte del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA) se registraron cuatro nuevos casos de coronavirus, todos vinculados con los contactos de la mujer infectada, por lo que en total hay cinco casos activos en la ciudad.

Con respecto a los nuevos cuatro casos confirmados, desde el Municipio explicaron que por estas horas se avanza con la investigación epidemiológica correspondiente para identificar sus contactos personales y laborales, mientras todos cumplen con el aislamiento obligatorio para evitar la propagación de la enfermedad.

Cabe recordar que tras detectarse el primer caso en la institución habían sido identificadas y estudiadas 69 personas por contacto personal y laboral con la mujer contagiada, pero no en todos los casos se realizaron hisopados, al menos preliminarmente. Hasta este domingo al mediodía se habían realizado de forma oficial 27 testeos, que dieron negativo, en tanto todavía había 42 personas con seguimiento clínico, aún sin testear.

Sin embargo, y contrario a lo que había sido informado tan solo horas antes, este domingo por la noche la Municipalidad confirmó que en el último reporte del SISA se informó la realización de los testeos a los 42 contactos del caso positivo, que estaban en seguimiento clínico. Como resultado, se descartaron 37, en tanto una persona debe volver a hisoparse por tratarse de una muestra insuficiente y son cuatro las personas que dieron positivo para coronavirus en Mar del Plata.

Inicialmente se había explicado que los 42 contactos que quedaban pendientes no habían sido analizados en laboratorio por no cumplir con el criterio epidemiológico necesario para la realización de las pruebas, en base a los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud de la Nación y el Instituto Malbrán. En detalle, se trata de personas que mantuvieron un contacto -no necesariamente estrecho- con la mujer infectada pero no presentaron síntomas, a diferencia de los 27 que fueron testeados inicialmente, con resultado negativo, y sí cumplían con el criterio para la realización de los análisis.

Toda esta situación se dio independientemente de los estudios particulares a trabajadores que ordenó la Clínica del Niño y la Madre, y que no forman parte del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA), ya que los mismos fueron realizados por laboratorios privados -y dieron en todos los casos negativo- por pedido de la institución de la salud.

En cuanto a los casos sospechosos, a las 10 personas en estudio que había hasta el mediodía de este domingo se sumaron tres más, aunque horas más tarde se desestimaron siete por lo que quedan seis en estudio: cuatro fueron diagnosticados con Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) y dos con síndrome gripal.

De esta manera, el total de casos positivos de coronavirus en Mar del Plata registrado desde el inicio de la pandemia es de 22, y de ellos hay cinco que se mantienen activos, todos vinculados con la Clínica del Niño. En cuanto al resto, 15 personas recibieron el alta y las dos restantes fallecieron.