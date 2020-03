Coronavirus: marplatenses varados y a la espera de respuestas, también en México

A la espera de los vuelos de repatriación en medio de la crisis mundial por el coronavirus, lamentan que no tienen “nada seguro” y aguardan por respuestas en Cancún.

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

Mientras en Argentina este viernes comenzó la cuarentena general decretada por el presidente, en todo el mundo la crisis producida por el coronavirus tiene a marplatenses varados en distintos puntos y sin demasiadas certezas: México es otro de los casos, donde lamentan que no tienen “nada seguro” y hasta les quisieron cobrar por la reprogramación de los pasajes.

Decenas de vuelos son los que lanzó el gobierno nacional a través de Aerolíneas Argentinas para traer de vuelta a quienes quedaron varados, sobre todo luego de decretar el cese de los vuelos internacionales por 30 días por parte del presidente Alberto Fernández en el marco de la declaración de emergencia sanitaria nacional por un año.

Sin embargo, en algunos casos y sobre todo para quienes no están varados en las zonas más críticas como Estados Unidos o España, esos vuelos se demoran y generan incertidumbre ante la falta de respuestas de las empresas a las cuales compraron los pasajes.

En ese contexto y desde Cancún, México, el testimonio de Brenda, una de las marplatenses varadas: “Teníamos comprado el boleto en Aeroméxico. La empresa nos canceló el vuelo y al día siguiente fuimos al aeropuerto para consultar cuándo era la reprogramación del vuelo que se había cancelado”, contó y agregó que, una vez allí, les dijeron que tenían que pagar por la reprogramación del vuelo, echándole la culpa al cierre de fronteras de Argentina.

“Nos quisieron cobrar 750 dólares a cada uno por la reprogramación al 1 de abril porque entienden que la cancelación no fue porque Aeroméxico haya querido”, añadió. No obstante, insistieron y lograron una reprogramación que, en principio, sería el 5 de abril y de forma gratuita, aunque dependerá también de cómo continúen las medidas del gobierno argentino en los próximos meses.

En cuanto al rol del Consulado, ubicado en Playa del Carmen, contaron que los hicieron llenar un formulario, pero no pudieron brindar mayores respuestas. “Nos encontramos con varios argentinos en la misma situación y no sólo de Aeroméxico; otros argentinos fueron hasta el consulado para pedirles que sean el nexo con Aeroméxico en el aeropuerto pero no sucedió”.

En cuanto a la empresa, lamentó que “es la más complicada porque no hay una respuesta desde la aerolínea, solamente esa probable reprogramación a partir del 1 de abril, pero dependerá de si pueden o si deciden volar”, continuó.

En cuanto a los vuelos de Aerolíneas Argentinas, consultaron aunque les dijeron habrá dos vuelos exclusivos para quienes hayan sufrido reprogramación de Aerolíneas, y después entrarían en una lista a la espera de ser repatriados. “Todavía no tenemos una respuesta, no hay nada seguro”, concluyó Brenda, quien sigue esperando la posibilidad de volver, mientras en Argentina las medidas son cada vez más rígidas puertas adentro.