Coronavirus: más críticas a la presencialidad tras la muerte de dos docentes en Mar del Plata

Luego de la muerte de Guillermo Migliorini Izurieta y Natalia Arregui, reiteran los reclamos por la suspensión de la presencialidad en las escuelas.

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

Guillermo Migliorini Izurieta y Natalia Arregui, dos docentes de distintas escuelas de Mar del Plata, fallecieron en los últimos días y, aseguran, por secuelas derivadas de haber contraído coronavirus. En consecuencia, desde numerosas organizaciones docentes volvieron a reclamar por la suspensión de la presencialidad en las escuelas en medio de la segunda ola de contagios.

La cuestionada presencialidad en las escuelas en medio de una segunda ola que azota a todo el país con un sistema de salud en un estado de “tensión fuerte”, volvió al centro de la escena esta semana con el fallecimiento de dos docentes de la ciudad.

Por un lado, este lunes se conoció el fallecimiento de un profesor de la Escuela Secundaria N°34, quien estaba vacunado con una dosis y, según expresaron compañeros, tenía patologías previas que agravaron su estado de salud tras haber padecido covid-19.

“Un profe como pocos. Inteligente, comprometido, brillante en todo lo que hacía porque todo lo hacía con pasión, pasión por la educación. Elegido muchas veces mejor profe por sus estudiantes”, recordaron desde la escuela que este miércoles permanece cerrada en señal de duelo.

Por su parte, desde la conducción de Suteba General Pueyrredon, además de reconocer el paso de Guillermo por el sindicato, expresaron su pesar por el fallecimiento: “Luchó siempre y tenía un futuro para construir, pensando siempre en el otro desde cada espacio donde participaba”.

Desde la agrupación docente Roberto Santoro, por su parte, repararon en las condiciones laborales que hicieron que Guillermo no pueda hacer uso de su derecho de dispensa laboral por poseer enfermedades preexistentes: “Un compañero docente que amaba estar con lxs pibes, y que al comenzar el año, tenía una cantidad de módulos que no le permitían sobrevivir en este país de inflación constante, de salarios de miseria. Su situación, como la de muchos, lo llevó a no recurrir a la dispensa, no obstante su enfermedad, y el motivo fue más que claro: no podría llegar a fin de mes“.

Por su parte, días atrás desde la Escuela Pública N°19 “Hipólito Yrigoyen” de Mar del Plata habían confirmado la muerte de la maestra de primer grado, por lo cual también decretaron un día de duelo y suspensión de clases. “Estamos muy tristes. Acompañamos a sus alumnos, familia y amigos en este momento tan doloroso”, expresaron.

Al respecto de la muerte de la maestra, desde Tribuna Docente Tendencia de Mar del Plata expusieron: “Algunos de sus compañeros aseguran que fue por covid, otros por una combinación entre covid y estrés laboral. Como fuere, se trata de muertes evitables y aunque pretendan ocultarlo, los contagios de docentes y auxiliares, como de estudiantes; se multiplican día a día en las escuelas de Mar del Plata, en la provincia y en el país”.

Frente a estas noticias, desde el “Comité de lucha contra la presencialidad en pandemia de Mar del Plata”, volvieron a reiterar su pedido de suspender temporalmente la presencialidad en General Pueyrredon, sobre todo al ser considerado un distrito en Alerta Epidemiológica por parte del gobierno nacional. “Hoy más que nunca exigimos la suspensión de la presencialidad escolar en General Pueyrredon, equipos y conectividad para docentes y estudiantes, y vacunación a toda la comunidad educativa“, plantearon.

En sintonía, diversas organizaciones docentes disidentes de la conducción local de Suteba cargaron tanto contra el gremio como contra el gobierno de la Provincia y el municipal por “imponer una presencialidad sin recursos”. Además, advierten: “Ninguno de los gobiernos lleva adelante medidas a la altura de la crisis sanitaria que estamos atravesando”.