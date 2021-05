Coronavirus: shoppings y gastronómicos decidieron incumplir la fase 2

La fase con mayores restricciones ante el importante crecimiento de los casos de coronavirus en la ciudad comenzó a regir este lunes.

(Fotos: Qué digital)

A partir de la fuerte suba de los casos de coronavirus en las últimas semanas, Mar del Plata ingresó este lunes en la fase 2 del sistema de restricciones bonaerense y, tal como lo habían empezado a adelantar la semana pasada, algunos sectores de rubros empresarios y comerciales resolvieron incumplir la normativa provincial y nacional y, con cierto respaldo en la postura mostrada por el intendente Guillermo Montenegro, trabajar por fuera de las limitaciones que impone la fase 2.

Una breve recorrida por el centro de Mar del Plata este lunes a la mañana, en las primeras horas en las que están en vigencia las nuevas medidas tras el confinamiento de nueve días, permitió observar que algunos locales gastronómicos resolvieron funcionar también en su interior -la normativa los limita a funcionar en el exterior- en tanto que los shoppings -como Los Gallegos y Aldrey- decidieron abrir sus puertas pese a que el decreto dispone que deben permanecer cerrados.

La semana pasada la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica de la ciudad salió a cuestionar las medidas dispuestas ante la escalada de los contagios: si bien dijeron “acompañar” la cuarentena de nueve días, anticiparon que este lunes abrirían sus puertas cuando todavía no se sabía cómo continuarían las restricciones para la ciudad: “Estamos agobiados de cumplir con las fases que nos hicieron retroceder a todos”, apuntaron contra el sistema de fases provincial que dispone las medidas de prevención.

En este sentido, este mismo lunes algunos bares y cervecerías anunciaron que incluso abrirán por fuera del horario límite fijado para la actividad comercial (a las 19) y para la circulación (a las 20) ya que extenderían su actividad también en el interior de locales hasta las 23.

En cuando al sector comercial no esencial, en el centro de la ciudad se observaban aquellos que se encontraban en cumplimiento de atender desde la puerta y no permitir el ingreso y los que no.

El incumplimiento de la fase 2 en parte de estos sector se produce luego de que el intendente Guillermo Montenegro cuestionara las medidas dispuestas por la Provincia al integrar Mar del Plata la fase 2 y el estado de “alarma epidemiológica” y si bien dijera “aceptarlas” afirmara que “le complican la vida a los marplatenses”.

Este lunes el secretario de Gobierno, Santiago Bonifatti, dio a entender en una entrevista radial que los controles oficiales de la Municipalidad sólo seguirán orientados a fiestas clandestinas. “Vamos a dedicarle el mayor de los esfuerzos a los lugares que pensamos que tenemos mayor cantidad de contagios, si los comercios cumplen con los protocolos hay menos contagios, donde los contagios se producen es en la clandestinidad, donde está la ilegalidad, donde no hay protocolos como las fiestas”, declaró en diálogo con radio Brisas (98.5).

En un sentido similar ser había manifestado en los últimos días la concejala radical e integrante del bloque oficialista al declarar en medio del pico y récord de nuevos casos de coronavirus en la ciudad que “el Partido de General Pueyrredon ha demostrado que puede funcionar respetando los protocolos establecidos sin una escalada significativa en los casos de covid”.

Mientras esa es la postura que mantiene el gobierno municipal, Mar del Plata volvió a exponer este fin de semana un fuerte crecimiento de los casos diarios de coronavirus: tras haber descendido a mediados de la semana pasada -con influencia de los feriados- a 309 contagios el miércoles luego la cifra diaria fue en aumento a los 337, 392 y 476 el sábado, número que se convirtió en el tercero más elevado desde el inicio de la pandemia. Este domingo al tendencia se mantuvo por encima de los cuatrocientos casos con 459.