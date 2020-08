Coronavirus: un buque marplatense debió volver al Puerto por dos casos sospechosos

Se trata del buque “Insólito”, con diez trabajadores a bordo, de los cuales dos presentaron síntomas. Todos fueron hisopados por la empresa.

(Foto: archivo / Qué digital)

El buque “Insólito” debió volver al Puerto de Mar del Plata luego de que dos de sus tripulantes presentaran síntomas compatibles con coronavirus. La empresa armadora debió hisopar a toda la tripulación y hasta tanto no obtengan los resultados, se mantendrán a bordo de la embarcación.

Un buque marplatense debió regresar a la terminal portuaria local luego de que dos de sus diez trabajadores embarcados presentaran síntomas de covid-19.

En consecuencia, se aisló a ambos tripulantes y el buque regresó al Puerto, donde se activaron los protocolos correspondientes y la empresa armadora procedió a hisopar a todos los trabajadores, no solamente a los dos sospechosos.

Según pudo saber Qué digital, en las primeras horas de la tarde el buque ya había amarrado, y los tripulantes esperarán los resultados a bordo, bajo control de las autoridades sanitarias del Consorcio Portuario.

Se trata de un barco de pesca costera, por lo que no es obligatorio el hisopado antes de zarpar, aunque sí es obligación de la empresa realizar controles de temperatura y, en caso de detectar un caso sospechoso en medio de la marea, regresar al Puerto, tal como sucedió esta tarde.

Mientras tanto, hasta que la tripulación no pueda desembarcar o ser derivada a algún sitio de aislamiento en caso de ser necesario, el buque no podrá ser desinfectado y en consecuencia, no se realizará la descarga.