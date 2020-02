Correpi y la destitución del jefe de la Policía: “Estas prácticas se dan diariamente”

Tras el video del exjefe golpeando a un detenido, desde la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional de Mar del Plata aclararon que modalidades como esas “siempre existieron”.

(Foto: archivo / Qué digital)

Semanas atrás, el Ministerio de Seguridad desplazó e inició un sumario contra el exjefe de la Departamental, Christian Marcozzi, tras difundirse un video en el que golpea y somete a vejaciones a un hombre aprehendido. Al respecto, desde la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional de Mar del Plata aclararon que situaciones de abuso de autoridad semejantes “se dan diariamente”.

Un hombre, de nacionalidad colombiana, permanece aprehendido frente a tres oficiales, en una cocina y fuera de toda institucionalidad. De frente, Marcozzi, el subayudante Alan Braian Harkan y el teniente primero Walter Almaraz, a quienes se los ve torturándolo y por momentos burlándose de él. Las imágenes del hecho no tardaron en viralizarse y llegar a las máximas autoridades bonaerenses.

Una semana después, en diálogo con Qué digital, desde Correpi Mar del Plata Correpi Mar del Plata repudiaron el hecho aunque lamentan que no se trata de un hecho aislado, y que su particularidad radica, más allá de la presencia del jefe de la Departamental, en que se difundió a través de un video y despertó el repudio masivo



“Desde hace más de 27 años que estamos en la militancia antirrepresiva con la organización y venimos denunciando que estas prácticas se dan diariamente, y no sólo desde los cabecillas de las distintas fuerzas represivas del Estado, sino también desde sus soldados de base, los llamados soldados raso, que llevan adelante estas prácticas cotidianamente en los barrios, en las escuelas y demás espacios de nuestra ciudad”, comentó Guillermo, militante de Correpi.

“Era el jefe de la Departamental y ahora se le armó un sumario de desplazamiento por abuso de autoridad, que tuvo el agravante que se lo vio en un video y la difusión que tuvo pero nosotros no somos ajenos a estas prácticas, siempre existieron, y no solamente desde la bonaerense sino también desde las otras fuerzas del Estado”, agregó.

Asimismo, menciona que, más allá del trabajo de prevención y acompañamiento que realiza Correpi en las movilizaciones, manifestaciones y casos de gatillo fácil, este tipo de casos son los que más se denuncian ante las organizaciones antirrepresivas: “Lo más cotidiano son estas prácticas de abuso autoridad contra los jóvenes de nuestros barrios. Hoy mismo (por el viernes), nos llamaron por un caso en el que estaban dos menores de 12 y 14 años que los detuvieron simplemente por estar jugando en la plaza. Tan simple como eso. Pero son las prácticas a las que desgraciadamente nos tiene acostumbrada la Policía”, sumó.

Ante el cambio de autoridades, tras la asunción de Mariano Laure, descartaron cualquier tipo de diálogo, ya que no es la política de la organización: “Sí hacemos denuncias y sí nos reunimos con familiares de víctimas, ya sea para dar la difusión o para hacer el acompañamiento legal si se quiere radicar alguna una denuncia por casos como este”, explicó.

Por otro lado, en pleno Operativo Sol en la costa, y también en Mar del Plata, desde Correpi son muy críticos al respecto: “Todos los años nos encontramos con lo mismo. No hay presupuesto para la educación, no hay presupuesto para la salud, somos la capital nacional del desempleo pero todos los años nos despertamos con el Operativo Sol. Un despliegue por todo mar del plata donde traen policías de la Bonaerense, federales, para la local o camiones. Siempre tienen presupuesto. Pero no responden a las demás demandas de la sociedad”, cuestionó y agregó que constantemente reciben denuncias de distintos casos de abuso de autoridad.

Por último, vinculó lo sucedido con el discurso de campaña del intendente Guillermo Montenegro, enfocado en la seguridad: “Está bueno que se haya dado tanta difusión y repudio, pero no hay que olvidar que el actual intendente gana las elecciones haciendo campaña en materia de inseguridad en la capital nacional del desempleo, y que ya tiene una larga trayectoria represiva, como lo fue la represión en el hospital Borda o la represión en el en San Martín. Para nosotros no es casualidad y creemos que hay una relación directa con eso”.