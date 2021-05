Conflicto en Garbarino: se mantienen las suspensiones y deudas salariales

Desde el Sindicato de Empleados de Comercio advirtieron con el posible inicio de medidas de fuerza si en los próximos días no reciben respuestas concretas.

(Foto: archivo / Qué digital)

Luego de hace un mes se concretaran nueve suspensiones e incumplimientos salariales en Mar del Plata, el conflicto en la empresa Garbarino está lejos de solucionarse: es que las suspensiones se mantienen, las deudas salariales continúan y las promesas no se cumplieron, según denuncian desde el Sindicato de Empleados de Comercio (SEC).

“La situación con la empresa Garbarino en Mar del Plata es complicada ya que no han pagado en su totalidad los sueldos de marzo y también faltan todos los sueldos de abril. Realmente esperábamos durante el pasado fin de semana una respuesta más positiva”, explicó el secretario gremial del SEC, Darío Zunda.

Después de extensos conflictos e incumplimientos de una firma en crisis que terminó con la adquisición de la misma por parte de un nuevo grupo empresario, el cual además había prometido mejores condiciones laborales para sus empleados, desde hace semanas volvió la conflictividad a la reconocida red de electrodomésticos.

Según explicaron desde el sindicato, en compañía de los trabajadores, la empresa Garbarino se había comprometido a depositar las deudas salariales de marzo durante el pasado fin de semana pero esa promesa no fue cumplida y esto llevó a que la situación se complique y que las deudas con los trabajadores continúen. “Falta parte de marzo, todo el mes de abril que se debería cobrar el fin de semana que viene y la empresa sólo hizo un deposito de $5 mil para todos los trabajadores, suspendidos y en actividad”, puntualizó Zunda.

En cuanto a los nueve trabajadores que fueron suspendidos a pesar de la vigencia del decreto presidencial sobre la prohibición de realizar despidos y suspensiones, en las próximas horas tendrán una nueva asamblea en la que informarán la situación que está atravesando Garbarino. Es que desde el sindicato advirtieron que la empresa había sido puesta en venta por su actual dueño.

Zunda planteó que el actual propietario, Carlos Rosales, tiene la intención de retirarse de la empresa y ya habría un comprador que estaría analizando su compra.

“Mientras tanto los trabajadores no están teniendo respuestas concretas del dinero que se le debe y los sueldos de mes de abril”, plantearon desde el gremio mercantil y adelantaron que no descartan iniciar medidas de fuerza durante la semana que viene si no se regulariza la situación con los empleados.