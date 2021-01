Crimen de Facundo Maydana: “No hubo pelea, lo agredió sin mediar palabras”

En Año Nuevo, Facundo Maydana salió con unos amigos a festejar la llegada del 2021, pero en el camino de regreso fue brutalmente agredido y, tras recibir el alta en el Hospital Interzonal, murió horas después en su casa mientras dormía. Una semana después, su familia exige justicia y que el único imputado por el homicidio permanezca detenido. La reconstrucción de los hechos por parte de la familia de la víctima.

Las primeras versiones circuladas a partir de partes oficiales de las autoridades intervinientes daban cuenta de una “confrontación” entre varias personas en la zona de García Lorca y Monseñor D’Andrea que terminó con el joven de 31 años gravemente herido con un objeto contundente en su cabeza. Sin embargo, desde la familia sostienen que no hubo tal y que la agresión de Alfredo Cardozo, de 41 años, fue directa: “No hubo pelea, lo agredió sin mediar palabras“, aseguró Adrián, uno de los familiares de Facundo, a Qué digital.

“El 31 después de cenar con nosotros salió con sus amigos como sale todo chico. A las 5 de la mañana se va a acompañar a unas amigas que viven en la zona de Lorca y D’Andrea, en Punta Mogotes”, relató y mencionó que todo ocurrió cuando pasaron por donde aseguran que se estaba llevando adelante una fiesta clandestina en plena calle.

“Ellos pasaron por la vereda y esa persona sale y lo increpa. Le preguntó qué hacía caminando por ahí, que esa calle era de ellos. Según la chica que estaba con Facundo, le contestó que estaban caminando y nada más. En ese momento le pega una piña a Facundo, se cae al piso y ahí le pega con un palo. Los amigos de Facundo venían atrás de él caminando a dos cuadras lo arrastraron para atrás mientras estas personas les tiraban piedras, botellas“, continuó y afirmó que Facundo no conocía a quien finalmente fue su agresor: “Fueron 10 segundos. Esta persona lo increpó y Facundo pesaba 50 kilos, pero esta persona practica artes marciales, es patovica. No le dio oportunidad“, lamentó.

Si bien lograron convencerlo de que permanezca en el hospital, finalmente horas después los médicos le dieron el alta, asegura, a la una de la mañana. En consecuencia, lo llevaron a su casa, donde el sábado no volvió a despertar y a las 11 de la mañana fue encontrado sin vida por su madre. Según la autopsia, su muerte fue producto de una hemorragia encefálica derivada de una fractura de cráneo.

De todas maneras, aunque cuestionan en cierta medida que haya recibido el alta a pesar de su estado, por el momento no piensan en otra cosa que no sea la justicia: “Nosotros lo que queremos es que esta persona quede detenida. Que no pase desapercibido como otros casos y no quede impune“.