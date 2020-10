Crimen de Milagros Tornari: una manifestación para pedir avances en la causa

Su familia se movilizará este viernes, a dos meses de que la joven de 15 años quedara en medio de un tiroteo y recibiera un disparo que le costó la vida.

La familia de Milagros Tornari, la adolescente de 15 años que cursaba sus primeras semanas de embarazo y fue asesinada de un disparo en medio de un enfrentamiento entre dos bandas, se movilizará este viernes por la mañana en la zona de la Municipalidad con el objetivo de reclamar avances en la causa por la cual, al día de hoy, no hay ningún sospechoso detenido luego de que el único imputado quedara en libertad a partir de falta de elementos para asignarle la autoría del hecho.

El 2 de agosto, mientras estaba en la calle junto a su pareja, la joven de 15 años quedó en medio de un tiroteo que, según los informes policiales, se dio por la madrugada entre bandas de Villa Santa Rita y barrio Pampa, en la zona de Vértiz y la vía. Milagros, que transitaba sus primeras semanas de embarazo, recibió un disparo que le causó la muerte.

Un joven de 28 años había quedado detenido, sospechoso de haber efectuado el disparo. Sin embargo, semanas después quedó en libertad a partir de una disposición de la Justicia de Garantías y un pedido de la fiscal Andrea Gómez a partir de falta de elementos suficientes que permitieran atribuirle la autoría del hecho tras algunas declaraciones testimoniales diferentes y contrarias a las que preliminarmente se habían recibido.

“Ya van dos meses y el único sospechoso que teníamos en la causa está en libertad”, expuso Yésica, una de las tías de Milagros, quien este miércoles tuvo una audiencia con la fiscal y mostró su malestar por los resultados de ese encuentro.

“Lo único que le pedí es que coordinemos entre la familia y ella para que esto avance porque ya hace dos meses y no hay novedades. El único imputado está libre. Y los otros que tiraron esa noche están amenazando a uno de los testigos. No me dejó ni mostrarle el teléfono para mostrarle las pruebas que tengo en el teléfono”, relató en diálogo con Qué digital. Y planteó que con el paso de las semanas fueron pedidas a través de su abogado diversas medidas de prueba ante los investigadores.

La lucha de la familia en búsqueda de justicia se da en medio del dolor que las atraviesa desde aquel 2 de agosto: “Ella es todo para mí. Me afectó mucho su pérdida. El consuelo es para mí es que haya alguien que diga que fue una persona y que esa persona esté tras las rejas y que no vea el sol ni esté disfrutando de la vida como lo está haciendo este muchacho”.

En este marco, y mientras la investigación se mantiene en búsqueda de material probatorio que la reimpulse, la familia llevará adelante este viernes una movilización, para lo cual además pide acompañamiento de la sociedad para lograr su objetivo final, el de visibilizar el caso y exigir que la muerte de Milagros no quede impune.

La libertad del joven que había sido detenido por el caso se produjo semanas atrás luego de la incorporación de distintos testimonios en la sede de la fiscalía, algunos de los cuales mostraron contradicciones en referencia a lo expuesto inicialmente y entre sí, que no pudieron ser saldadas.

Según ese desprende de la causa, el novio de la joven en su declaración ante la fiscal no reconoció ni ubicó en la escena del crimen al acusado y expuso una descripción de las características físicas del autor del disparo que terminó con la vida de Milagros distintas a las del detenido. Otro elemento que apoyó su liberación fue que del cuerpo de la víctima se extrajo una munición de calibre .38, en tanto que testigos que inicialmente ubicaron al acusado en el lugar del hecho habían planteado que tenía en su poder un arma calibre 9 milímetros, en sintonía con un casquillo hallado en la zona.