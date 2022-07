Críticas al abordaje estatal tras la muerte de un hombre en situación de calle

(Foto: archivo / Qué digital)

El lunes 27 de junio, trabajadores cooperativistas del Centro Cultural América Libre que estaban camino al lugar se encontraron con Fabián, un hombre en situación de calle que oficiaba como cuidacoches en la zona, en medio de Plaza Rocha en un avanzado estado de hipotermia por haber pasado dos días a la intemperie. Tras llamar a los distintos dispositivos estatales, horas después Fabián murió en el Hospital Interzonal, donde también aseguran que se demoró su atención.

El hecho fue dado a conocer en las últimas horas desde el centro cultual, quienes además apuntaron al abordaje que se hace desde el Estado ante estas situaciones, sobre todo en lo que respecta a un constante punto de conflicto: el consentimiento de la persona en situación de calle para su resguardo de las bajas temperaturas.

La problemática de las personas en situación de calle se encuentra invierno tras invierno con un debate: además de las condiciones socioeconómicas y de recursos estatales para afrontarlos, cada vez que se produce una muerte por las bajas temperaturas, desde las distintas áreas intervinientes remarcan una y otra vez la imposibilidad de trasladar a las personas sin su consentimiento cuando se niegan a ponerse a resguardo.

Sin embargo, desde el América Libre mencionan que en este caso particular, no había consentimiento posible: “Se acercó SAME, se llamó al dispositivo de Provincia pero cuando lo vieron con el grado de hipotermia que tenía no hubo un accionar rápido, de hecho en la ambulancia, para poder trasladarlo, deben pedir el consentimiento. Por el grado de hipotermia que tenía, él no dio ese consentimiento porque no estaba razonando ya. No reconocía a les compañeres. Dos veces negó ese consentimiento”, relató en diálogo con Qué digital Carmen Domínguez, referente del espacio.