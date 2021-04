Críticas al proyecto de reubicar la “zona roja”: “No es ninguna solución, es una abominación”

El Comité de Emergencia LGBTIQ+ repudió la propuesta del Ejecutivo. “Quienes gobiernan la ciudad no quieren resolver los problemas de fondo”, apuntó Agustina Ponce.

(Foto: Twitter Daniela Castro)

El Comité de Emergencia LGBTIQ+ conformado por distintas organizaciones realizó este jueves una conferencia de prensa en repudio del proyecto que presentó el concejal Nicolás Lauría con respaldo de la Secretaría de Seguridad municipal, por calificarlo de discriminador y no resolutivo. “El proyecto es de una absoluta irresponsabilidad, demagogo y debe tomarse la problemática en serio. No es ninguna solución, es una abominación desde todos los puntos de vista”, definió la referente por Asociación Mundo Igualitario (AMI), Agustina Ponce en dialogo con Qué digital.

Este jueves se realizó una conferencia de prensa en la sede de Asociación Mundo igualitario (AMI) donde anteriormente funcionaba el prostíbulo Madaho´s, y donde próximamente funcionará un Centro Cultural y Educativo. Allí referentes de AMI, Diversidad del Movimiento Atahualpa, Nuestra América Disidente y Popular Mar del Plata y 100% Diversidad y Derechos Mar del Plata dieron a conocer su repudio al proyecto de ordenanza que presentó el oficialismo conjuntamente con la secretaria de seguridad.

“Entendemos que no plantea ninguna solución de cara a la restitución de derechos del colectivo travesti trans”, expresó por su parte Daniela Castro, directora provincial de Políticas de Diversidad Sexual del Ministerio de las Mujeres Género y Diversidad bonaerense.

El proyecto de ordenanza apunta a trasladar la denominada “zona roja” a la calle Canosa en inmediaciones del estadio Minella, y concretamente, busca establecer que “la oferta y/o demanda de sexo en la vía pública sólo podrá llevarse a cabo en lugares y horarios específicamente habilitados por el Concejo Deliberante“. Desde el Comité de Emergencia LGBTIQ+ manifestaron su repudio ya que “no resuelve la problemática de fondo” y además “criminaliza a las personas que actualmente están en prostitución”.

En el documento el concejal del oficialismo propone un lugar específico para relocalizar a todas las personas que están en prostitución. “Normalmente en Mar del Plata cuando se habla de la mal denominada zona roja, todos, todas y todes relacionamos con las intersecciones de Luro pero en realidad en Mar del Plata hay cuatro zonas en las que las personas están en situación de prostitución”, aseguró Agustina Ponce. En concreto la referente describió que además de la zona de Luro y Champagnat, hay prostitución en el barrio La Perla, que se encuentra mayormente habitado por mujeres y otra en la terminal vieja, que es más bien mixta entre mujeres y femeneidades travestis.

En definitiva, la referente de AMI señaló que el proyecto del concejal Nicolás Lauría propone “criminalizar a todas las personas que van a esos lugares a prostituirse, y propone una multa para quienes estén fuera del Minella”, expuso.

“Lo que no se entiende por parte del poder político de quienes gobiernan la ciudad es que no quieran resolver los problemas de fondo”, resaltó y agregó: “El proyecto está acompañado por el Foro de Seguridad que está generando muchísima violencia en lo que es la zona roja de Luro, donde salen veinte vecinos a violentar a las travestis y trans y está fomentado por el poder político municipal, no es ocasional”, advirtió.

En este sentido, Ponce recordó que durante la gestión de Montenegro en materia de Seguridad en la Ciudad de Buenos Aires llevó adelante la relocalización de una zona roja de CABA: “Con muchísima violencia se llevaron a las mujeres, travestis y trans de los Bosques de Palermo lo cual agravó las condiciones de vulnerabilidad en la que ya estaban, generó más violencia y liberó una zona”, afirmó.

Por otro lado, desde la Asociación por un Mundo Igualitario subrayaron que el proyecto no contempla la relación con el narcotráfico. “El proyecto de Lauría no ofrece una solución a los vecinos, ya sea del Minella o de otro barrio, trasladan la problemática sin soluciones de fondo a lo que tiene que ver con las redes de narcotráfico que existen y se alimentan de personas que están en situaciones de vulnerabilidad y que se encuentran en prostitución actualmente”, indicó.

Sobre esta problemática histórica, Ponce compartió que “se vincula a las travestis y trans con el narcotravesti y la verdad es que, algunas de las que caen en estas redes de narcotráfico son absolutamente vulneradas y detenidas después, son las que llenan los penales pero no hay ningún narcotraficante preso. Nadie habla ni del que consume prostitución, ni del que suministra estupefacientes para distribuir en las calles utilizando la prostitución como medio”, analizó Ponce y completó: “El proyecto de Lauría no dice cómo va a erradicar la narcocriminalidad de Mar del Plata”.

Sobre el punto del proyecto que menciona la libreta sanitaria, Ponce cuestionó: “¿La libreta va a cuidar la salud de la persona que está en situación de prostitución o está orientada a cuidar la salud del prostituyente? O ¿La persona que se prostituye va a tener que mostrar la libreta antes de que consuman su cuerpo? La verdad, es un escándalo lo que propone”.

También, apuntaron que con el proyecto “se desconoce la lucha de Mar del Plata contra la trata” y apuntó contra Lauría por el modo en que se refirió a las personas en situación de prostitución: “Incluso no hizo la capacitación de Ley Micaela porque el proyecto menciona ‘los’ cuando el 99,9% de las personas que están en prostitución son mujeres o femeneidades travestis y trans”.

A su vez, aclaró que ningún concejal del oficialismo se reunió con las organizaciones, ni consultaron sobre esta propuesta. “Nos reunimos una vez con la mesa interinstitucional por los derechos humanos y género, con el Secretario de Seguridad pero no pudimos llegar a ningún lado, no hubo consenso”, manifestó.

“El problema existe y hay que darle una solución, hay que desbaratar redes de narcotráfico en serio”, consideró y señaló que el Estado podría trabajar en una Mesa de Trabajo para “identificar a los responsables concretos”.