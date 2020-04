Cuarentena: nuevos cortes y protestas para pedir la entrega de alimentos

Tal como ocurrió hace dos semanas y bajo los mismos reclamos resumidos en la falta de entrega de alimentos por parte del Estado a un conjunto de comedores que asiste a cientos de personas de distintos barrios en el medio de la cuarentena por el coronavirus, organizaciones sociales llevan adelante cuatro ollas populares, protestas y cortes en diferentes puntos de Mar del Plata.

Bajo la reiterada consigna “con hambre no hay cuarentena”, los reclamos se llevan a cabo este jueves desde las 9 de la mañana en Juan B. Justo y Canosa, en la Ruta 88 a la altura de Fortunato de la Plaza, en Libertad y Bronzini y en la Ruta 2 en el ingreso al barrio El Casal.

Las organizaciones que llevan adelante las protestas son las mismas que desde el inicio de la cuarentena exponen la falta de entrega de alimentos suficientes por parte de la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad, desde donde por el momento y pese a la seguidilla de reclamos no se ha brindado ningún tipo de respuesta oficial.

Los cuestionamientos en el mismo sentido incluso han llegado en las últimas semanas por parte de algunos de los Comités Barriales de Emergencia (CBE) conformados de manera multisectorial y con intervención estatal para dar asistencia y asesoramiento a vecinos y vecinas que más lo necesitan ante la cuarentena obligatoria.

Las agrupaciones como el Movimiento Teresa Rodríguez (MTR), Barrios Unidos en Lucha, Cooperativa A Trabajar, Movimiento Argentina Rebelde, CuBA-MTR y Polo Obrero no forman parte de esos dispositivos y desde que se inició el aislamiento obligatorio reiteran los reclamos en torno a la entrega insuficiente de alimentos.

Además del reclamo hacia la Municipalidad, las organizaciones remarcaron que desde el pasado 7 de abril “no ha ingresado un solo kilo más de alimentos en los comedores populares” y lo vincularon con el escándalo desatado en torno a la compra de alimentos con sobreprecios en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, por el cual terminaron por ser desplazados 14 funcionarios.

“Han pasado más de 20 días de ese escándalo y el Ministerio no ha resuelto un problema elemental como el de los comedores populares, que desbordan de demandas ya no solo de desocupados sino también de los despidos masivos, que le pasan por arriba a un decreto de prohibición, que las patronales no respetan y que el gobierno tolera sin pestañar”, denunciaron las organizaciones.

Y en torno a la situación en Mar del Plata volvieron a cuestionar que el intendente Guillermo Montenegro “se niegue” a recibirlos. “En vez de atender estos reclamos nos manda a los ‘comités’ como si estos fueran un organismo estatal resolutivo”, apuntaron y remarcaron que “es el Estado y sus áreas especificas (Desarrollo Social) las que deben dar una respuesta y otorgar los recursos para los comedores y merenderos”.