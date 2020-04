Cuarentena: otro operativo para controlar a quienes circulan en colectivos y autos

(Fotos: Qué digital)

Al igual que se realizó el miércoles sobre la avenida Luro, este viernes personal del área de Transporte de la Municipalidad en conjunto con la policía montó sobre la avenida Juan B. Justo un operativo para controlar que quienes se desplazan en colectivos cuenten con el permiso correspondiente para desplazarse en el marco de la cuarentena obligatoria por el coronavirus. Además, en este caso también se controló a diversos vehículos particulares.

El operativo de este viernes a la mañana fue montado en la avenida Juan B. Justo y la calle Italia donde se realizó, en concreto, un control sobre los pasajeros de los colectivos y sobre los vehículos particulares con el objetivo de detectar a quienes circulaban sin el permiso correspondiente y no formaban parte de las excepciones vigentes para desplazarse.

En el operativo realizado el miércoles los resultados habían sido más que llamativos ya que se detectó que el 55% de los pasajeros de los colectivos controlados no tenían el permiso correspondiente que rige a nivel nacional. De un total de 394 pasajeros en 24 colectivos, se detectaron 220 personas sin el permiso..

Otro dato que se desprendió de lo informado desde Movilidad Urbana fue el caso de una unidad que registró un total de 18 pasajeros sin permiso de un total de 23 personas que viajaban.

En el caso de quienes viajan en los colectivos y tienen el permiso lo exhiben arriba de la unidad y siguen su viaje. Quienes no lo tienen o no pueden justificar el traslado -como por ejemplo, ir a hacer trámites con algún comprobante- se los hace descender y se controla que no sean reincidentes en la violación del aislamiento obligatorio. En ambos casos se los notifica de la infracción y de la formación de una causa ante la Justicia Federal.