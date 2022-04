Cuenta DNI: rubro por rubro, los comercios con descuento del 40% en Mar del Plata

Los viernes y sábados rigen descuentos del 40% en decenas de rubros. El listado de locales adheridos.

(Foto: archivo / Qué digital)

Los viernes y sábados de abril rigen los descuentos del 40% con la billetera virtual Cuenta DNI, del Banco Provincia, en la Provincia y en Mar del Plata. A continuación, los locales adheridos a los descuentos en la ciudad, divididos rubro por rubro.

Con la irrupción de la pandemia la bancarización de la población se extendió, sobre todo para el cobro de las distintas prestaciones estatales lanzadas como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Ya transitando la pospandemia, la utilización de una de las billeteras virtuales como Cuenta DNI es masiva y los descuentos que lanza el Banco Provincia se mantienen con el objetivo de potenciar el consumo en medio de la crisis en Mar del Plata.

En concreto, los descuentos del 40% están vigentes en comercios adheridos en Mar del Plata que cobren desde la app Cuenta DNI Comercios con el código QR de la aplicación -se pueden consultar al hacer click acá-. El tope de reintegro es unificado, de $1.500 por persona y por semana.

De todos modos, no son los únicos descuentos disponibles durante abril, ya que también hay todavía más comercios adheridos a los reintegros del 30% -en este caso, comercios “de barrio” adheridos al pago a través de la “Clave DNI” o el código QR- que cuentan con un tope de reintegro de $1.200. Para saber qué comercios barriales están disponibles en Mar del Plata o en el resto de la provincia, hacé click acá.

A su vez, los descuentos de Cuenta DNI para recargas de celulares o la tarjeta SUBE se mantienen, pero solo para los titulares de las cuentas de Mar del Plata y toda la Provincia que tengan entre 13 y 17 años y es del 100% de reintegro: pueden cargar cualquier día y se les devolverán como máximo 400 pesos en abril.

Otra de las promociones que se implementará el martes 12 y miércoles 13 de abril con descuentos del 30% en supermercados adheridos para compras realizadas con la aplicación con tope de reintegro unificado $1.200, por semana y por persona. Para conocer el listado completo de supermercados adheridos a estos descuentos de Cuenta DNI en Mar del Plata, hacé click acá.

Las promociones son válidas únicamente para la venta minorista y se excluyen las bebidas con alcohol y electrodomésticos. Y desde el Banco Provincia explicaron que los reintegros se verán reflejados en la cuenta bancaria vinculada a Cuenta DNI dentro de los diez días hábiles desde que se realizó la compra.

COMERCIOS CON DESCUENTOS DEL 40% DE CUENTA DNI EN MAR DEL PLATA

ACCESORIOS Y REPUESTOS (DESPLEGÁ) Baterías MDQ (Colón 4399)

ALMACENES (DESPLEGÁ) A Granel (Tejedor 1967)

Aguamarga Xocoatl (Alvarado 1368)

Alicante (Arana y Goiri 5834)

Almacén Bella (Santa Fe 2450)

La Colmena de Cristal (Padre Varetto 1639)

Ya Compre (Entre Ríos 1755)

Amares (Juan Manuel Estrada 5532)

Anahí (Termas de Rio Hondo 2811)

Andresito (Juan A. Peña 5619)

AstridOuvard (Olavarría 2530)

Atlantic Market (Arenales 2210)

Autoservicio Andrea (Alberti 6395)

Autoservicio Luna Nueva (Córdoba 4150)

Autoservicio Martín (11 de Septiembre 2835)

Autoservicio MDP (Tejedor 20)

Bahía Verde (Alberti 1781)

Bar del Plata (Santiago del Estero 3316)

Barrilete Cósmico San Juan 1430)

Barto (Corrientes 2538)

Bon Vie (Solón 3336)

Bonum Minimarket (Giachino 892)

Bony (Alvarado 7448)

Boutique Sante (Castelli 2581)

Buena Vita (Nápoles 4832)

Bouna Vita (Moreno 2663)

Buru Bio Veggie Market (San Lorenzo 1358)

Cabana Saludable (Rodríguez Peña 4747)

Casa Zana (Entre Ríos 1946)

Cava Mitre (La Rioja 2126)

Chispita (Jujuy 3212)

Cinco Elementos (Alem 3801)

Das Alimentos Saludables Benito Juárez 1192)

Despensa Ana (Ciudad de Bragado 1218)

Despensa La Bella (San Luis 3798)

Despensa Lele (Dorrego 4299)

Despensa Victoria (Bahía Blanca 831)

Dietética Alberti (Alberti 1856)

Dietética Bisa (Córdoba 3070)

Dietética Gauchito (Moreno 2352)

Dietética Natura (Colón 2547)

Dietética Pachamama (Cerrito 201)

Dietética Patagones (Patagones 293)

Dolce (Moreno 2410)

Don Ángel (Della Paulera 1120)

Drugstore (Belgrano 2530)

Dulzuras (San Juan 1080)

Ebem-Ezer (Pirán 90)

El Basko (Tucumán 4579)

El Cavilar (Fortunato de la Plaza 7124)

El Kiosko de Mi amigo (Matheu 2685)

El Navegante Pesca (Rosales 3518)

El Orifinal San José de Camet (Beltrán 5480)

El Peque Kiosco (Alberti 2757)

El pollo mimoso (Tejedor 840)

El Portezuelo (Córdoba 3698)

El Tomate Loco (Jujuy 2792)

El Toscano Express (La Rioja 1936)

Espacio Natural (Jara 1365)

Espacio Norte (Ayolas 6555)

Espacios Monterrico (Rivadavia 3232)

Fiambrería (Juan B. Justo 7573)

Fiambrería Las Hermadas (Azurduy 22)

Firulay Pet Shop (Bronzini 398)

Flora (Magallanes 6585)

Francesca Almacén de Campo (Constitución 4801)

Gold Tienda de alimentos (Libertad 5599)

Granja Finai (De los inmigrantes 2006)

Granolandia (12 de octubre 5040)

Helados Italia (Colón 2237)

Juan Manuel (Independencia 3555)

Kiosco Danilo (Av. Peralta Ramos 890)

La Barraca gourmet (Rawson 1315)

La Casilla (Urquía 3326)

La esquina de Marcelo (Entre Ríos 2802)

La Familia (Roca 7250)

La Familia (Bayley 539)

La Fortaleza (Av. Libertad 3766)

La Granja Brela (Tejedor 901)

La Jujeña (Génova 6802)

La Lumaca (Carlos Tejedor 2035)

La Moderna (Arenales 2278)

La Nueva Poderosa (Entre Ríos 3399)

La Olguita (Joaquín V. González 1718)

La Palmera (San Juan 375)

La Reina (Mario Bravo 1817)

Lácteos Tejedor (Tejedor 388)

Las Romano (Constitución 5073)

Las tres esquinas (Bahía Blanca 2102)

Lo de coso (Abigail Borthaburo 4134)

Lo de Juanchi (Bolívar 2584)

Lo de Raúl (Francia 3107)

Lo del Colo (Fortunato de la Plaza 3699)

Lolo Autoservicio (Alvarado 6410)

Los 5 pinos Light (Tejedor 2087)

Los Abuelos (Bronzini 308)

Los Amigos (Rawson 2702)

Los Laureles (Juan B. Justo 1634)

Los Maíces (Dorrego 402)

Los Mirlos (Santiago del Estero 4397)

Los ninjas (San Juan 792)

Lua Mora Tienda de Repostería (Berutti 3519)

Lumos dietética (Constitución 7314)

Almacén Yesy (Heguilor 1160)

Natural Market (San Juan 29)

Maimara (Alvarado 1232)

Manso al 100(Solís 6298)

Marina (Belgrano 5054)

Más natural (Jacinto Peralta Ramos 718)

Maxikiosco Gastón (9 d eJulio 5681)

Melmac (San Juan 1106)

Meraki (Libertad 5802)

Mercadito Julieta (Alberti 8685)

Milo Quesos y Fiambres (Ayolas 5552)

Mini Market Punto Luro (Luro 4852)

Moda Shop (San Martín 2674)

Mundo Sano Tienda Salud (La Rioja 1681)

MYD (Olazábal 2911)

Natura del Bosque (Mario Bravo 2233)

Natural wey (Cerrito 1593)

Nutristock (Olazábal 3240)

Panadería La Familia (Las Heras 2240)

Plaza Orgánica (Colón 2787)

Polirrubro El Centrito (Puán 1723)

Poo (Moreno 2231)

Posta Amarilla (Bronzini 490)

Quintos (Tucumán 2699)

Repostería Nonna Pina (12 de Octubre 4609)

Recchichocolares (Juncal 1267)

Rincón de Sabores (Puán 2177)

Rincón Natural (Constitución 5680)

Rincondelcampo (Cerrito 393)

Sabroso y Natural (Alvarado 3602)

San Juan (San Juan 2914)

Scweitzer 32 (Schweitzer 32)

Señor Toto (Fortunato de la Plza 6392)

Silvestre (Rosales 5907)

Solo huevos (San Martín 4881)

Somos semilla (Juan B. Justo 5033)

Suelto y Natural (Dorrego 2589)

Super Constitución (Constitución 4557)

Super Toki (Jara 241)

Tio Clau (Vértiz 8838)

Todo suelto todo rico (Zeballos 4944)

Tremun (Tejedor 619)

Velvet Tienda saludable (Avenida Luro 5550)

Verde Limón (Córdoba 2165)

Viaggio RD (Tucumán 3383)

Victorio 2 (Tejedor 651)

Victorio 2 (Moreno 2871)

Victorio 2 (Constitución 5680)

Viejas Locas (Vignolo 794)

Viejo Barrote (Gascón 2982)

Vincenza (Independencia 742)

COMESTIBLES, COTILLÓN Y REPOSTERÍA (DESPLEGÁ) Alupi Cotillón (Cayetano Rodríguez 3676)

Cotillón Estrella (Avenida Luro 6951)

ARTÍCULOS DE INFORMÁTICA (DESPLEGÁ) 360 Insumos (Belgrano 2811)

IDOS Computación (Patagones 204)

La Mini Tienda Xiaomi (Rivadavia 2680)

Tecnología e Insumos (Juan B. Justo 1682)

ARTÍCULOS DE LIMPIEZA (DESPLEGÁ) A todo Trapo MDQ (Luro 5550)

Brenda (Hipólito Yrigoyen 3987)

Lima Limón (La Rioja 2554)

Rimoldi Distribuidora (Colón 7343)

Surlimpio (calle 445 al 272)

Todo Limpio Delivery (Moreno 8179)

ARTÍCULOS DEPORTIVOS (DESPLEGÁ) Almacén de deportes (Almafuerte 2111)

Emmanuel Agustín de Castro (Castez 2276)

Tennis Adventure (Altair 140)

ARTÍCULOS ELÉCTRICOS (DESPLEGÁ) Full Service (12 de Octubre 3574)

ARTÍCULOS PARA EL HOGAR (DESPLEGÁ) Bolucompras (14 de Julio 1881)

Cecive Tienda de Diseño (Tejedor 1194)

El Mate (Talcahuano 2062)

Eleven Tecnología (Luro 4193)

Pleamar (Guido 1122)

Pluma (Castelli 1227)

ARTÍCULOS PARA MASCOTAS (DESPLEGÁ) Amigos Peludos (Santiago del Estero 1983)

Cachivaches (Santos 334)

Diogenesr (Santiago del Estero 2318)

Huellas MDQ (San Juan 901)

La Tienda de Chicha (Lamadrid 2632)

Los Totos (Libertad 7919)

Mi Amigo fiel (Colectora 2218)

My Maskota (Alberti 1722)

Patitas (Yrigoyen 1876)

Pehuenia Pet Shop (Fortunato de la Plaza 3107)

Perromania (San Juan 2302)

Pet Central (Corrientes 2408)

Rocco y Lola (Jacinto Peralta Ramos 244)

Scooby-doo Pet Shop (Patagones 3)

Sr. Can (Colón 2076)

Todo para tu Mascota (Colón 9505)

Veterinaria Bruvet (Libertad 5664)

Ladri2 (La Rioja 3212)

Veterinaria Crivelli (12 de Octubre 6386)

ARTÍCULOS REGIONALES (DESPLEGÁ) Talabartería Jinetes (Juan B. Justo 1854)

BAR/PUBS (DESPLEGÁ) Almacén de Carnes (Santa Cruz 3410)

La Cria Bar (Chacabuco 3609)

OL Cervecería (Jujuy 598)

BAZAR / REGALERÍA (DESPLEGÁ) #AME (La Rioja 1769)

Home Dreams (Moreno 3359)

La Casa del Sublimador (Fortunato de la Plaza 6843)

Mepai (San Martín 3101)

Shop de fiesta (San Juan 2655)

Vesque (Polonia 2183)

BIJOUTERÍA / PLATERÍA (DESPLEGÁ) By Sol y Paz (Manuel Cobo 748)

Mercado Bijou (Belgrano 3776)

Morena (Catamarca 1630)

CALZADOS (DESPLEGÁ) Las Polas (Formosa 1025)

Oh Lala (Independencia 3273)

CARNICERÍAS / GRANJAS / PESCADERÍAS Acá está tu pollo (Independencia 655)

Carnicería Las Tres N (Jacinto Peralta Ramos 865)

Carnicería Libra (Italia 3410)

Carnicería Mar del Plata (San Juan 1412)

Carnicerías Mar del Plata (Moreno 2871)

Carnicerías Mar del Plata (Comodoro Rivadavia 4438)

Carnicería La Gringa (Jacinto Peralta Ramos 1001)

Chanchito (Luis Varetto 1715)

El Gran Pollo (Fortunato de la Plaza 9145)

El Mudo (Moreno 3002)

Fresco y Congelado (Italia 3878)

Granja Esperanza (Independencia 3555)

Granja King (Jara 768)

Granja Marina 2 (Aguirre 5055)

Granja Nando (Brumana Herminia 2254)

Granja Poderoso (Teodoro Bronzini 511)

Huevos Cayetano (Rodríguez Peña 6644)

La Calandria (Beltrán 5648)

La Central Carnicería (Alvarado 5337)

La Dorada (Juan H. Jara 3133)

La Nativa (Catamarca 1440)

Lo de Diego (Isla Solead 801)

Los Godoy (Elcano (9869)

Mercado Córdoba (Córdoba 3501)

Pampa Estación de Carnes (Alberti 2866)

Pescadería Bahari (Arenales 2476)

Productos de Granja (Chaco 3223)

Zero (Joaquín V. González 1763)

CARPINTERÍA (DESPLEGÁ) Aberaluminio (David Ortega 2939)

CENTROS DE ESTÉTICA (DESPLEGÁ) Estética Coronada (Juan B. Justo 1432)

Guillermina Calvo (Brandsen 5163)

Hifu Unit (Coronel 3229)

Popurri Casamiquela (Rivadavia 10156)

Quinzel Studio (Bertuti 4576)

Squat (Moreno 2941)

CERRAJERÍA / CRISTALES (DESPLEGÁ) SyP Mamparas y Espejos (San JuaN 1090)

GAS Y GARRAFAS (DESPLEGÁ) Gas Antífora (Misiones 2235)

Smillería km3 (Varetto Km3)

E-COMMERCE (DESPLEGÁ) Najual Lanas e Hilados (Marcos Sastre 1365)

ELECTRODOMÉSTICOS (DESPLEGÁ) Electrónica San Juan MDP (Moreno 4183)

FÁBRICA DE PASTAS / ROTISERÍA (DESPLEGÁ) Bravo (Avenida Mario Bravo 1501)

Mariano Girardi (Alberti 2779)

FABRICANTES (DESPLEGÁ) Aurelia (Santiago dle Estero 3551)

Básicos Bebé (Blacarce 4981)

Kanela (Falucho 4147)

FARMACIAS, PERFUMERÍAS, ÓPTICAS Y ORTOPEDIAS (DESPLEGÁ) Adeline (Constitución 5680)

Chiki (12 de Octubre 4921)

Diversita (Avenida Colón 7040)

El Resplandor (Avenida Constitución 6625)

Farmacias Oliveri (Luro 4102)

Farmacia Trozzi (Jacinto Peralta Ramos 1701)

Floreser (Independencia 1046)

Foto Dib Lab (Jara 2298)

Fotos Alberti (Alberti 1977)

FP-Fitshop (Aguirre 4679)

Óptica Bert (San Luis 1836)

Ópriva Fava (Córdoba 4520)

Pañalera Chiquis (Luro 7229)

Perfugoy (Jacinto Peralta Ramos 1891)

Proceso Tempo (Rivadavia 3170)

Punto Óptica (Catamarca 1518)

Sandra Córdoba (Roca 177)

VZ (Güemes 3029)

Walker (Córdoba 2018)

COMIDA RÁPIDA PARA LLEVAR (DESPLEGÁ) Altamar pizzas y empanadas (Diagonal Garibaldi 5778)

Café Teatral Emilio Alfaro (Bv. Marítimo Patricio Peralta 2280)

Chava’s (3 de Febrero 2939)

Cook and Fit (Córdoba 3091)

Mar del Pan (Catamarca 1719)

Muma (20 de Septiembre 1848)

Niata veggie and vegan (Santa Fe 1877)

Nuevo Ranch (Padre Luis Varetto 1875)

Pochoclos Diez y Punto (Alvarado 2661)

Repulgue Rey (Pasteur 219)

FERRETERÍAS (DESPLEGÁ) Casa Bella (Av. Jara 852)

Dale Mosaico (La Pampa 1266)

El Coyunco (Paso 3471)

Ferretería 228 (Luro 9796)

Ferretería Del Puerto (Magallanes 4286)

Ferretería Olavarría (Arturo Alió 1680)

La Mosca (Alvarado 3790)

FLORERÍAS Y VÍVEROS (DESPLEGÁ) Green Witch Grow (Av. Tejedor 1985)

La Granja (Avenida Colón 3818)

La Loma (Av. 10 de Febrero 241)

HELADERÍAS (DESPLEGÁ) Colonial Helados y Café (Av. Constitución 6295)

Helados Fríos (9 de Julio 4995)

INDUMENTARIA Y BOUTIQUE (DESPLEGÁ) Alfonsina (Santiago del Estero 1893)

Alfra (Santiago del Estero 1746)

Appassionata Showroom (Alberti 2650)

Artilin (Alberti 1757)

Baby Tiendys (Mendoza 3318)

Backside (Juan B. Justo 1399)

Bartolata (Alberti 1558)

Be Indumentaria (Tejedor 244)

Beachbreak Surf Shop (Av. Constitución 6522)

Belek (San Juan 1908)

Blow Basics (Patagones 237)

Bobbio (San Martín 4344)

Bosca (Garay 1719)

Cachorritos (Carlos Gardel 1530)

California (Alberti 2475)

Camada Showroom (Avenida Luro 3226)

Campoamor Indumentaria (Bolívar 2178)

Capparelli Romina (Rejón 5038)

Castellani Nadal Ariana Narela (Castelli 1255)

Chamo Deporte (México 3610)

Clementina (Alberti 2384)

Club de Héroes (Belgrano)

Colorín Coronado (San Luis 1889)

De La Ostia (12 de Octubre 3788)

Dobleuve (España 2327)

Dora Suárez Uniformes (Saavedra 5790)

Eco Party (Avellaneda 357)

Emaivi (San Luis 1986)

Ethel New (José Martí 401)

Fina (Alberti 1513)

Gina Rocco Indumentaria (Alberti 2287)

GladyS (Rodríguez Peña 5400)

Good Vibes (Olavarría 3219)

Kimo (Chile 246)

La Central (Rivadavia 2657)

La Juana (Alberti 1536)

Los cuentos de Pepa (José Ingenieros 3247)

María González (Diagonal Alberdi 2543)

Mini Mun Bebés (Avenida Independencia 4320)

MLC Fitness (Av. Jara 14)

Mofletes (Luro 7315)

Musuika (Rivadavia 2637)

Nube de Algodón (Catamarca 1672)

One Twenty (Juan B. Justo 2602)

Paula Marchetti (Sicilia 6865)Urban Fitness (Av. Argentina 255)Viceversa (Tejedor 380)

Peion Moda Urbana (Av. Constitución 5016)

Prana (Diagonal Pueyrredón 2984)

RC Indumentaria (Alsina 3365)

Rompecabezas (Belgrano 3044)

Salevale.Indumentaria (Santiago del Estero 3352)

Silrox (Alberti 2235)

Stockholm (Dorrego 1880)

Sushmipa (Rivadavia 3050)

The Marquez (San Juan 1276)

Timmy (Catamarca 1762)

Todo Talle (José Martí 2058 )

Try Me (Güemes 2995)

INDUSTRIA (DESPLEGÁ) College (Santiago del Estero 2899)

Jumpfitness (Moreno 2792)

INMOBILIARIAS (DESPLEGÁ) Valencia Consultores Inmobiliarios (Hipólito Yrigoyen 2158)

INSTITUCIONES EDUCATIVAS (DESPLEGÁ) Jacarandá (Av. Jacinto Peralta Ramos 448)

JOYERÍAS Y RELOJERÍAS (DESPLEGÁ) Candal (La Rioja 1188)

Joyas Libra (Córdoba 1626)

JUGUETERÍAS (DESPLEGÁ) Combinados (Jara 3114)

Hello (San Martín 2563)

Kids MDP (Alberti 1665)

Librería Atenea (Av. Fto. de la Plaza 5091)

Walter Fabián Angelini (Av. Luro 3534)

LENCERÍA (DESPLEGÁ) Amisv (Rivadavia 2975)

Anaile Intimates (Las Violetas 1252)

Bendita Tú (Av. Constitución 5014)

Carla Ropa Interior (Brown 2358)

Diz Intimity (Güemes 3320)

Eliette (San Martín 2324)

Lencería Moonlight (Gaboto 5085)

Maguilu (Chile 1851)

Maia Lencería (Brown 2260)

Malibu Lingerie (Rawson 1255)

Wilfrida (Rawson 1255)

LIBRERÍAS E IMPRENTAS (DESPLEGÁ) Agustina Abal (Montes Carballo 1917)

Almacén de envases (Tierra del Fuego 2345)

Biobiomóvilpsicosocial (Bahía Blanca 2751)

Casa Cronopia (Belgrano 2646)

Hecho con amor (Alvarrado 2514)

Homero Libros (25 de Mayo 2889)

Kairos Librería (Moreno 3532)

Letra Sudaca (Quintana 4926)

Libertía Ali (Fortunato de la Plaza 3436)

Librería Baby (Alvarado 3599)

Librería V´B (Belgrano 4202)

Los Chikos (Jacinto Peralta Ramos 559)

Patapufe (Maipú 3271)

Visciglio (Moreno 5346) MARROQUINERÍAS (DESPLEGÁ) Alas carteras (Dorrego 1036)

Alessandria (Mario Bravo 3550)

Alessandria (Constitución 5680)

Marroquinería LB (Catamarca 1756)

XL Extra Large (Güemes 2559) MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN (DESPLEGÁ) Body FIT (Corrientes 1757)

Don Alfredo (Alió 886)

Herrajes Covelli (Luro 6445)

Limay Climatización (Pampa 2555)

RS Electricidad (Antártida Argentina 255)

Sergio Publiese (Italia 2665)

Tienda Natural MK (San Juan 752) OTROS (DESPLEGÁ) A Tecno doméstico (Jacinto Peralta Ramos 2279)

Ale Mar (Ayolas 5620)

As de Copas (Guemes 482)

Centro Terapéutico de La Costa (Olavarría 2439)

Che Gringa (Lamadrid 2333)

Delicias Yani (Fortunato de La Plaza 6574)

Ditrana Luminaria (Falucho 3519)

El almacén de Carnes (Santa Cruz 3410)

Granja La Familia (Monte Carballo 807)

Imprenta HAM (Libertad 7084)

La casa de los pegamentos (Belgrano 3698)

La Chica padredutto (345)

La Quinta Ensaladas (Tejedor 807)

Las Julietas (Aragón 4934)

Los Melli (Brown 2602)

Mahitina (Tucumán 2619)

MDQ Entrena Sicilia 6835)

MyT (Vértiz 8787)

Nutrilaris (9 de julio 3063)

Opti Mundo (Córdoba 1747)Waimea Bar de Playa (Balneario 24 Mogotes)

Oso Blanco (Alberti 2746)

Ozadía (Constitución 5148)

Poiel (12 de Octubre 3148)

Prooveduría sur (Astor Piazzolla 1071)

Radiadores Dardo (Ecuador 1907)

Scooby Doo (libeertad 5855)

Scrapgina (Castelli 2137)

SIU Morena (Juan B. Justo 1559)

Soy Teen (San Martín 3049)

Tecnolimp (San Luis 2986)

Thierry (B. De Yrigoyen 3671)

PANADERÍAS (DESPLEGÁ) Ábrete sésamo panadería (Albeti 2757)

Almacén todo suelo (Chile 1901)

El Bazar de Sura (William Morris 4233)

Express (San Martín 3364)

La Comarca (Brown 2951)

La Italiana (Buenos Aires 2232)

La Tentación argentina (Bolívar 2178)

Los Olmos (Dorrego 4001)

Nona francisca (Moreno 7653)

Raíces (Chacabuco 3385)

Trufas (Balcarce 6691)

PELUQUERÍAS (DESPLEGÁ) Apolo Barber (Catamarca 2978)

Daniel Marego Estilistas (Bolívar 2934)

De Lavalle Aguero (Perú 2474)

Kbllos (Rodríguez Peña 6644)

María NAdrea (Tejedor 117)

MFJ (Jara 52)

PESCA (DESPLEGÁ) Carnadas Tifon (Patagones 196)

PINTURERÍAS (DESPLEGÁ) Don Luis (Jara 3578)

RECREACIÓN, HOBBIES Y FOTOGRAFÍA (DESPLEGÁ) Fotos y Reglaos MDP (Córdoba 2152)

Julio Santos Nigro (Colón 2651)

RESTAURANTES Y CONFITERÍAS (DESPLEGÁ) Cahio (Martín y Marilutz 21)

Dulce Nina Cafe (Alberti 1820)

SERVICIOS DE SALUD (DESPLEGÁ) Facundo Morea (De Los Inmigrantes 35)

Miniboss (Catamarca 3050)

Pani (San Juan 3052)

Pet Shop (Lagomarsino 1340)

Zaza (Bosch 1541)

SERVICIOS PARA EL AUTOMOTOR (DESPLEGÁ) Dan Motos (Jacinto Peralta Ramos 785)

Diamant Car Detailing (12 de Octubre 5958)

Embrague Medici (Chile 1999)

SERVICIOS PROFESIONALES (DESPLEGÁ) 3D Maker MDP (Tucumán 3445)

Artisan (Balcarce 2840)

Boutique unisex (Gutemberg 3760)

Estudio Jurídico (España 2142)

Juan Carlos Aguero (Monseñor Segura 1391)

La Quebrada (Moreno 2648)

Malfatti Carlos Eduardo (Marcos Sastre 2443)

María Elena Zeballos (20 de Septiembre 2166)

Marinaela Mary Kay (20 de Septiembre 2166)

Teddys Beer Shop (Entre Ríos 2408)

Tienda Hippie Chic (Garay 1428)

Tu Toque Market (La Rioja 1159)

Valeria (Gaboto 4652)

TAXIS, REMISES Y TRANSPORTE (DESPLEGÁ) José Sebastián Domínguez (Mariani 7454)

Servitaxi (Bronzini 1430)

Servitaxi (Dorrego 2021)

TELEFONÍA (DESPLEGÁ) San Juan Tecno (San Juan 2765)

Starrcell (Mario Bravo 2755)

Tecno MDQ (San Luis 1772)

Tienda Informática (San Jaun 884)

TEXTIL (DESPLEGÁ) Blanquerai Florencia (Belgrano 2862)

Hilados Mar del Plata (Chile 90)

Mercería Pampa (Tejedor 2087)

Telas Catamarca (Luro 3402)

VARIOS (DESPLEGÁ) Blanquería Santian (Luro 4450)

César Iván Jaime (Tierra del Fuego 3250)

Ez3mdq (Lobería 128)

Gabino Soluciones tecnológicas (Los Cerezos 2942)

Hotel Flores (De los trabajadores 1749)

La Rufina (Juana Manso 1080)

Pilarica (Jujuy 1690)

Sillones, esquineros, butacas (Hernandarias 3415)

Taller de Fotografía (Primero de Mayo 1421)

VERDULERÍAS Y FRUTERÍAS (DESPLEGÁ) Caisamar (Joaquín V. González 720)

El Eden del Grosellar (Monte Carballo 2190)

Fruti Puerto (12 de Octubre 3148)

Frutimix (Libertad 5025)

Jonatan Gauto (Irala 8865)

La Esquina (Alió 1099)

La Huerta de las mellis (Moreno 2871 y Libertad 5159)

Lucas (San Juan 178)

Macedonia (Beruti 8056)

Maxnic (Constitución 4191)

Mercado Santoro (11 de Septiembre 2817)

Rincón Verde (Hipólito Yrigoyen 3985)

Tutti Frutti (San Juan 2416)

Verdu Movil MDP (Chaco 2226)

Verdulería La Mejor (Catamarca 1181)