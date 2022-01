Cuestionan un informe utilizado por Greenpeace para oponerse a las petroleras

El Instituto Argentino del Petróleo y del Gas acusó a profesionales de la Universidad Nacional del Centro de utilizar “mentiras pseudotécnicas” al hablar de la posibilidad de derrames.

(Foto: Greenpeace)

En medio del debate público sobre la exploración y explotación petrolera en la costa bonaerense, una de las diversas organizaciones que se manifestaron en contra fue la ONG Greenpeace, utilizando entre sus argumentos un informe de la Universidad Nacional del Centro que en las últimas horas fue duramente criticado por el Instituto Argentino del Petróleo y Gas, que claramente está a favor de la iniciativa.

El rechazo a los proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos en el lecho marino a 300 kilómetros de la costa de Mar del Plata y Bahía Blanca y a 4 mil metros de profundidad lleva meses, pero el debate entre las posturas a favor y en contra se acrecentó desde el 30 de diciembre, día en que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación aprobó el proyecto de exploración sísmica de la empresa Equinor -asociada con YPF y Shell-para los lotes de la Cuenca Argentina Norte 100, 108 y 114.

La ONG internacional Greenpeace fue una de las organizaciones que se expresó en contra y que incluso realizó presentaciones ante el gobierno nacional y recientemente una judicial para frenar las actividades. Entre sus principales argumentos, citan un estudio de la Universidad Nacional del Centro que recibió duras críticas en las últimas horas por parte del IAPG, la institución privada asociada a petroleras que desarrolla estudios sobre la industria de hidrocarburos.

El informe universitario en cuestión fue realizado por Gabriel Blanco, profesor titular de la Facultad de Ingeniería de la UniCen, graduado de la UBA y formado en posgrado en un posgrado en la Universidad de Massachusetts en el campo de los recursos energéticos y las energías renovables. Junto a él, trabajaron la ingenieras Eugenia Giuliodori y Daniela Keesler.

En concreto, los profesionales de la Facultad de Ingeniería estiman a través del estudio, la probabilidad de ocurrencia de derrames de petróleo y otros combustibles a partir de estadísticas de otros países como Estados Unidos y Brasil tomadas hasta 2019, y para distintas capacidades de producción. El estudio concluye que “para algunos niveles de producción estimados para la plataforma argentina, la ocurrencia de derrames es del 100%, incluso de derrames de gran magnitud, mayores a 1.000 bbl”.

Ese informe, para el IAPG, parte de “mentiras pseudotécnicas destinadas a asustar a la población“. Por un lado, cuestionan que en materia de probabilidad y estadística se hable de un 100% de probabilidades, y por otro sostiene que el uso de datos es “tendencioso” con el objetivo de “alcanzar un resultado falso”.

Desde el Instituto cuestionan la utilización de distintos datos citados por el informe: “Confunde recursos estimados con producción: considera una producción anual de 10.000 millones de barriles para nuestro país, lo que equivale a un tercio de la producción mundial de petróleo. ¿Alguien podría imaginarlo?”, critican.

Asimismo, sin profundizar, recalcan que más allá de los incidentes históricos en la industria petrolera registrados hace más de medio siglo, “los índices de seguridad y controles de las industrias de hidrocarburos” son actualmente “muy distintos”.

“Este tipo estudios no se hacen así. Lo que sí se calcula, es la probabilidad de falla de cada uno de los sistemas involucrados en un determinado proceso. Es parte del diseño de los proyectos y se denomina “diseño de seguridad” (ISD), que se usa para evaluar riesgos. Como no sabemos si hay o no hidrocarburos, ni en dónde ni en qué condiciones, aún es temprano para diseñar un proyecto para extraerlos. Pero lo que sí se puede afirmar es que las posibilidades de un derrame significativo son extremadamente remotas“, establecen.

De todos modos, reconocen que en los “miles de pozos de todos los mares del mundo” se producen incidentes “pero son excepciones a la regla, y se resuelven según lo previsto”, indicaron y mencionaron que los trabajos de extracción, en caso de realizarse “no producen impactos significativos”.

Por último, sostienen críticamente que “no es casualidad” que el informe citado por Greenpeace “hasta donde sabemos, no haya sido publicado en alguna revista académica ni presentado en congresos ni revisado por pares para validar sus conclusiones”.

El Instituto Argentino del Petróleo y Gas se define como una institución privada, profesional y sin fines de lucro que genera, planifica y desarrolla estudios y análisis de todas las actividades vinculadas a las industrias de los hidrocarburos. Es presidido por Ernesto López Anadón y su directorio está integrado por YPF, Shell, Pan American Energy y otras firmas como Chevron, Axion Energy, Exxon Mobil, Camuzzi y Metrogas entre las 146 empresas nacionales e internacionales asociadas.