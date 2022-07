(Foto: ilustrativa / Qué digital)

Un informe sobre el “Incumplimiento de la Obligación Alimentaria” presentado por el Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual identificó que más de la mitad de las mujeres del territorio bonaerense no recibe el aporte alimentario por parte del padre de sus hijas o hijos. El estudio da cuenta de cómo las responsabilidades de cuidado y crianza continúan recayendo sobre las madres. Además, un 15,3% de las encuestadas que sí percibe la cuota alimentaria aseguró recibirla de manera “irregular”. Las recomendaciones difundidas por el Ministerio.

El Ministerio de Mujeres bonaerense presentó el informe que aborda el incumplimiento de las obligaciones alimentarias de los padres con sus hijos a través de encuestas y entrevistas realizadas a mujeres entre junio y agosto de 2021. Allí se destaca la vulneración del “derecho a las infancias y juventudes a ser cuidadas” y el impacto que tiene en la vida de las mujeres la falta de aporte económico para el sustento vital de las y los hijos con consecuencias directas en la pobreza, la falta de autonomía y la sobrecarga en las tareas de cuidado para las mujeres.

En concreto, el informe identificó que el 51,2% de las madres encuestadas no recibe ningún tipo de aporte económico por parte del progenitor de sus hijas/hijos para cubrir no solo la cuota alimentaria sino otro tipo de necesidades como la vestimenta. Mientras que del 41,2% que afirmó recibir aportes, un 15,3% planteó recibirlos de manera “irregular” lo que se traduce en que del total de encuestadas -6.442-, un 66,5% no recibe aportes para la obligación alimentaria o solo lo hace de manera eventual o irregular.