De cara al fin de semana largo y el verano, crecen las plazas hoteleras en Mar del Plata

Tras la parálisis de la pandemia, se reactiva la hotelería con 35 mil plazas disponibles. Las reservas para el fin de semana alcanzan el 67%.

(Foto: archivo / Qué digital)

El fin de semana largo en Mar del Plata asoma con buenas expectativas y evidencia, una vez más, cómo el sector hotelero continúa recuperándose después de la paralización total que supuso la pandemia de coronavirus: con un total de 35 mil plazas disponibles, el nivel de reservas alcanza el 67% en la ciudad. “Ahora necesitamos que terminen de abrir todos los hoteles sindicales”, deseó el titular del Ente Municipal de Turismo (Emtur), Bernardo Martín.

El último fin de semana largo -el del Día del Respeto a la Diversidad Cultural- fue un fin de semana extra largo y récord en Mar del Plata, en el cual llegaron 168.031 turistas, un 73,4% más que el mismo fin de semana largo del 2019, es decir, prepandemia, con una ocupación hotelera de poco más del 80%.

La reactivación del sector turístico es clara, y sobre todo teniendo en cuenta que en el peor momento de la pandemia la ciudad llegó a tener menos de 15 plazas ofrecidas y ni una de hoteles 5 estrellas y, aunque todavía falta recuperar el total de 55 mil con las que cuenta la ciudad para sus visitantes, la reapertura de hoteles continúa.

Además, este fin de semana largo será una especie de “prueba piloto” de lo que será la temporada de verano en Mar del Plata, aunque por el momento el nivel de reservas asoma un tanto menos auspicioso que durante el 12 de Octubre.

No obstante, para Martín, lo destacado pasa por el crecimiento de la hotelería. “La buena noticia es el crecimiento de la cantidad de plazas ofrecidas, estamos en 35 mil plazas hoteleras, lo cual son 4 mil más que las que teníamos el 12 de octubre, lo que quiere decir que abrieron muchos hoteles y hay muchos otros en proceso de apertura”, expresó en diálogo con Qué digital.

Para el funcionario, esa evolución de las plazas “demuestra la reactivación del sector más allá de cualquier dato de arribo de personas”, sobre todo teniendo en cuenta que “la apertura de un hotel no se hace de un día para el otro”. “Implica una inversión muy importante que el hotelero tiene que estar muy seguro de cuál es la tendencia para salir a ofrecer su hotel. A partir de eso, da el optimismo de lo que va a venir”, agregó.

De todas maneras, reconoció que todavía falta para recuperar los niveles de actividad turística y una de las deudas pasa por la apertura de hoteles sindicales, de los últimos estratos pendientes en la materia.

Por su parte, el resto de la “ingeniería” turística también marcha en plenitud, más allá de la incertidumbre en torno a la situación de Aquasol. “Tenemos todos los parques abiertos, los barcos abiertos y funcionando todos”, enumeró.

No obstante, párrafo aparte merece la oferta teatral que tendrá esta temporada que promete ser altísima: “Ya no hay salas disponibles para el verano. Si vos querés traer un espectáculo nuevo a Mar del Plata necesariamente tiene que salir otro porque no hay disponibilidad en ninguno de ellos. Comparado con la temporada pasada, esto es tremendo“, remarcó.