Trabajadores de una línea de bazar tomaron las sucursales ante su inminente cierre

Una veintena de trabajadores mantienen tres de los cuatro locales abiertos y venden los artículos para subsistir. La sucursal restante cerró hace un mes y medio.

Tras meses de conflictos, finalmente Decor Casa cerró. (Foto: Google Maps)

Una veintena de trabajadores y trabajadoras de una empresa dedicada a la venta de artículos de bazar y decoración decidieron tomar las tres sucursales que siguen abiertas en Mar del Plata desde este jueves a la espera de respuestas por parte de la patronal que, tras decidir el cierre de uno de los locales, buscó desentenderse de 14 de los 20 puestos de trabajo. De todas maneras, tres de los cuatro locales siguen abiertos y, con la venta de los artículos están percibiendo ingresos luego de que los dueños les dieran la mercadería “a modo de indemnización”.

Tras meses de una conflictividad y achicamiento permanente, finalmente hace más de un mes la sucursal de “DecorCasa” en Rivadavia e Independencia cerró sus puertas. El destino de al menos uno de los otros tres locales que administra la empresa en la ciudad -“Paseo Güemes” (Güemes 2630), “Deco & Bazar” (Constitución 6078) y “Bazar Express” (Avenida Luro 3468)- iba a ser el mismo, y eso implicaría el despido de 14 de los 20 empleados.

Los “hermanos Lorenzo”, dueños de los locales que la empresa tiene en Mar del Plata, Tandil y Necochea, buscaron que los trabajadores “arreglen” entre sí quiénes seguían y quiénes no.

No obstante, tras idas y vueltas entre los empleadores y los trabajadores, acompañados por el Sindicato de Empleados de Comercio, decidieron tomar las instalaciones y, mientras los mantienen abiertos y trabajando, esperan respuestas por las deudas que mantiene la patronal con la veintena de empleados.

Desde el sindicato aseguran que los dueños “han desaparecido” y que los trabajadores no se han podido comunicar con ellos. De tal manera, no pudieron entablar una mesa de diálogo para destrabar la situación.

En diálogo con Qué digital, una de las empleadas explicó que no pudieron evitar el cierre de DecorCasa por no tener asesoramiento legal. No obstante, ante la intención de los dueños de pasar a cerrar el local de avenida Luro (Bazar Express), sin siquiera pagar indemnizaciones ni sueldos, buscaron y consiguieron el asesoramiento necesario para iniciar acciones.

“El dueño marca el cese de la sociedad, como que la empresa se termina, pero no nos despide. Con esa excusa nos quiere pagar el 50% de la indemnización pero igualmente es ilegal porque no nos puede despedir en este contexto”, explicaron.

Mientras tanto, las y los trabajadores sobreviven con la venta de los artículos de los locales, que luego dividen entre ellos para poder obtener ingresos: “Estamos trabajando normal durante el día y a la noche nos quedamos por turnos en distintos horarios y vamos rotando”.

Es que, en una de las cartas documento que les mandó a los trabajadores, la patronal dijo que “los puede indemnizar a los 20 trabajadores únicamente con la mercadería”, por lo cual además de mantener abiertos los locales decidieron tomar las instalaciones para obtener respuestas en torno al resto de las deudas.

“Estamos subsistiendo a ver qué va a pasar“, dijo la trabajadora y explicó que su principal carta es ocupar los locales que son alquilados, y con cuyos dueños los Lorenzo también mantienen deudas, al igual que con algunos de los proveedores de los locales.