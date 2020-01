Denuncia contra el Hospital Español: “La atención es totalmente nefasta, precaria”

Hace años que la institución es señalada por familiares de pacientes y extrabajadores. Habrá una manifestación para denunciar lo que ocurre puertas adentro.

(Fotos: archivo / Qué digital)

Desde hace años el Hospital Español es foco de denuncias por destratos, maltratos y hasta “abandono de persona” por parte de pacientes y familiares que sostienen que “la negligencia” por parte de la institución y de PAMI lleva a que, en su mayoría adultos mayores, mueran “en condiciones inhumanas”.

Tal es el caso de Gabriela, quien decidió contar a través de las redes sociales lo que le ocurrió a su padre, un paciente que ingresó con una dificultad respiratoria y a los días de estar internado falleció. Por este motivo, junto con familiares de otros pacientes se manifestará este lunes a las 14 en las puertas del nosocomio. “Esperemos que nos den una respuesta”, apuntó en diálogo con Qué digital.

A lo largo de los años el Hospital Español, ubicado en San Luis y Alberti, estuvo en el ojo de la tormenta en base a las denuncias de extrabajadores, familiares y pacientes respecto a las múltiples falencias en la atención y el cuidado a adultos mayores que acuden para recibir atención médica.

Gabriela es la hija de un paciente que tras ingresar al nosocomio por una afección respiratoria, falleció días después. La mujer que está en proceso de iniciar acciones legales compartió que no es la primera vez que se topa con inconvenientes en la atención y la gestión por parte de PAMI también: “Ya tengo una (denuncia) hecha hace bastante cuando le colocaron a mi papá una prótesis y a los dos días se rompió; habían mandado una prótesis de muy mala calidad”.

Y, en esta misma línea, respecto al accionar de la obra social -que también ha sido muy cuestionada– agregó: “Mi papá llevaba una enfermedad hacía tres años, con muchas idas y vueltas, siempre maltrato primero de parte de PAMI. Papá por lo menos me tenía a mí pero la mayoría de la gente va sola y tienen que luchar contra la burocracia con la que los atienden”.

En detalle, respecto a lo sucedido recientemente, Gabriela relató que luego de que hace un mes le confirmaran a su papá que su cáncer de próstata había vuelto, desde PAMI le dijeron que debía aguardar unos seis meses por la autorización correspondiente para su tratamiento, algo que ponía en riesgo, claramente, su cuadro de salud. “Tuve que ir un día, armar un escándalo, pasar una mala situación y descomponerme para que me pongan nada más un sello”, expuso.

Tras esta situación, tres semanas atrás su papá comenzó con una dificultad respiratoria. Con el correr de los días el cuadro se complejizó y por eso llevaron al paciente dos veces al Hospital Español. “Nos rebotaron, le tomaban la presión y nos hacían ir a casa”, cuestionó.

La tercera vez que se acercaron encontraron a un médico que les dijo que trabajaba en forma domiciliaria y “no en ese matadero”. “Lo ingresó y a partir de ahí fueron 8 días, lo llevé a papá nada más que con una dificultad respiratoria. Lo tendrían que haber estabilizado, nosotros estuvimos 24 horas cuidándolo. Yo salía de mi trabajo de 14 horas y lo iba a cuidar, durante el día se turnaban entre todos mis hijos. Aun así me lo terminaron matando”, denunció.

UNA MANIFESTACIÓN A MODO DE DENUNCIA

Este caso particular se suma al de cientos de otros relatos de pacientes y familiares que se encontraron con una pesadilla en el hospital y por eso decidieron congregarse este lunes en el lugar, con ropa negra y fotos o carteles de sus seres queridos. “Los abuelos estaban a los gritos”, graficó la mujer respecto a lo que vio durante su paso por el hospital y por eso este lunes decidieron manifestarse frente al hospital, en busca de respuestas concretas.

“La atención es totalmente nefasta, precaria. Cuando estábamos en el piso de abajo había cuatro enfermeras para veinte camas. Yo he sido enfermera y he atendido en un geriátrico, que es peor que un hospital, cuarenta camas y uno se las arregla. Y ahí se estaban matando de risa, los sueros iba uno y se los cambiaba”, subrayó.

“Hubo un día que un enfermero, que realmente cuando esté parada en la puerta quiero que si tiene un poquito de humanidad dé la cara y pida perdón, le dejó puesta a papá una chata siete horas. Tengo las pruebas. La chata se rompió por el peso de papá, la tenía incrustada en la piel. Y nadie se hizo cargo”, sumó Gabriela, en relación al vivido.

Y como si todo esto fuera poco, la mujer recordó que cuando le avisaron que su papá había fallecido y se acercó al hospital “estaba tirado porque ni siquiera tienen un lugar digno donde la persona muerta espere que la vayan a buscar”. “Es un depósito por el que salís al costado, suena horrible pero el cadáver está tirado en una camilla envuelto en una sábana como si fuera un animal”, cuestionó.

Ante este panorama, y entendiendo que el suyo no es el primer caso que toma trascendencia pública, Gabriela dijo esperar que la gente apoye este reclamo frente al Hospital Español. “Mi papá no está, el papá, mamá o abuelo de muchas personas que vamos a ir tampoco están pero sí hay personas que se van a seguir atendiendo”, convocó y dijo que, pese a todo, “uno saca fuerzas de donde no las tiene”.

“Me parece que hay que ser un poco humanos con nuestros abuelos”, completó y aseguró que hará todo lo que sea necesario “ante PAMI y todo organismo que sea controlador de salud”. “Las personas tienen que estar bien atendidas, no tienen que ser tratadas como animales”, cerró.