Denuncian a una obra social por un trasplante “innecesario” y falta de cobertura

Una joven de 21 años pasó por un trasplante de hígado y ahora su papá lucha por la autorización de la prepaga Medicus para los medicamentos que necesita.

(Foto: archivo / Qué digital)

Un trasplante de hígado que, afirman, se podría haber evitado con una biopsia a tiempo y la falta de cobertura de los medicamentos que una joven marplatense necesita luego de operarse fue lo que llevó a su papá a presentar un recurso de amparo y denunciar públicamente el incumplimiento de la obra social prepaga de su hija: Medicus. “Tienen que tomar conciencia de lo importante que es una vida. Que una obra social no quiera cumplir con sus obligaciones es algo demencial, una locura”, denunció al advertir que la prepaga aprobó solo tres de los 17 medicamentos que su hija necesita para su recuperación y que el hígado continúe respondiendo bien.

Mayra tiene 21 años, es de Mar del Plata y tuvo que pasar por muchos estudios para averiguar su diagnóstico. Es que si bien los médicos sabían que su problema se encontraba en el hígado, cuenta su papá, Pablo Álvarez, “necesitaban realizar una biopsia que Medicus no autorizaba para saber qué es lo que tenía”. Fue así que Pablo decidió presentar un recurso de amparo para que finalmente le realizaran la biopsia aunque, por los tiempos de demora más los tiempos de los resultados, resultó “obsoleta”.

“A la semana de hacerle la biopsia, Mayra entró en coma por una encefalopatía. Cuando tuvimos el resultado, el hígado ya no le funcionaba más y tenía que ir a trasplante. Es que la encefalopatía es eso, el hígado deja de funcionar y la sangre, al no ser filtrada, hace que se entre en un estado de coma. Es irreversible salvo mediante el trasplante“, explica. Mayra, que aguardó primera en la lista del Incucai (Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante), fue trasplantada el Hospital Privado de la Comunicada (HPC) y el órgano fue traído desde Córdoba. Permaneció tres meses internada.

Pero lo más grave, asegura Pablo, es que todo se podría haber evitado porque “Medicus no autorizó en tiempo y forma la biopsia y luego nos enteramos de que era una tontería lo que tenía. Estuvo en riesgo la vida de mi hija no solo dejándola en el estado en el que estaba, sino haciéndola llegar a un trasplante y con el riesgo de vida que pasó durante la operación que duró diez horas y no fue una cosa menor”, relata al confirmar que Mayra tenía, en primera instancia, un cuadro de cirrosis.

“El equipo médico hizo un trabajo bárbaro, el órgano funciona bien, va excelente, pero todo esto se puede echar a perder por no tomar los medicamentos que ella necesita”, denuncia Pablo ante la falta de aprobación de Medicus para la autorización y cobertura del resto de los medicamentos que Mayra necesita. “Es una locura que tenga que volver a pasar por otra cirugía y que este órgano sea rechazado por su cuerpo por no tomar la medicación que necesita”, sostiene.

Si bien Pablo destaca la atención “amable” en las oficinas de Mar del Plata, “las chicas que están ahí no toman ninguna decisión. Los responsables son los auditores que están en Buenos Aires y son quienes autorizan o no los estudios y medicamentos. Ahora estos auditores no le están autorizando los 17 medicamentos que ella necesita. Solo tres y que no son los más importantes”.

Del cuadro de diabetes que Mayra desarrolló a partir del trasplante de hígado, “los genios de Medicus aprobaron el aparatito para medir la glucosa pero no me aprobaron las tiras reactivas para poder hacer la medición y tampoco la insulina para bajar el azúcar. Lo hacen a propósito para desgastarte”, denuncia. Es por eso, y ante la falta de respuestas, que Pablo decidió presentar otro recurso de amparo con “la nota ya lista por el abogado y firmada por el médico, aunque sabemos que demora algunas semanas”.

“Mi hija se afilió a esta obra social creyendo que era buena pero estamos viviendo un infierno. Y ellos cobran en tiempo y forma. Tienen que tomar conciencia de lo importante que es una vida. Que una obra social no quiera cumplir con sus obligaciones es algo demencial, una locura. Mi hija pasó por una operación grande e innecesaria, pusieron en riesgo su vida. Ahora tiene el alta y está en proceso de recuperación, pero la lucha continúa”, señala Pablo a la espera del resto de las autorizaciones de los medicamentos que Mayra necesita para recuperarse y sostener el trasplante.