Denuncian falta de camas y equipos en el HIGA: “Los médicos hacen lo que pueden”

Familiar de un paciente denuncia que estuvo más de un día en un pasillo de guardia y, aunque necesita un estudio de cateterismo, le “recomendaron” hacerlo de forma particular.

(Foto: archivo / Qué digital)

Un reclamo que se reitera en torno al Hospital Interzonal pasa por la intermitencia en el funcionamiento de equipos e incluso la falta de camas en algunos sectores puntuales. Esta semana, familiares de un paciente manifestaron que un hombre estuvo más de un día en el pasillo de la guardia tras sufrir un infarto y que, si bien necesita un estudio de cateterismo, le recomendaron que lo haga de manera particular por falta de insumos en el lugar.

Eva es la esposa de un hombre de 39 años que el jueves ingresó en la guardia del Hospital Interzonal tras haber sufrido un infarto y asegura que, por la falta de camas en la Unidad Coronaria, su esposo permanece -estable- en la zona de guardia. También advierte que, a pesar de necesitar un estudio de cateterismo y un stent coronario debido a su diagnóstico, la falta de equipos e insumos hace que, a casi una semana, permanezca a la espera.

“El jueves entró con un infarto. Recién el sábado me dieron un parte médico. Desde el viernes hasta el sábado estuvo en un pasillo. Ni a un perro se lo trata así. Me dijeron que estaba en guardia, en el shock room, desde el sábado. Los médicos me dijeron que hay que hacerle un catéter y me recomendaron buscar un particular para no esperar“, sintetizó Eva en diálogo con Qué digital.

Las vivencias de familias que pasan por situaciones similares no es nuevo. A mediados de junio, Qué digital daba cuenta del reclamo de unas 18 familias que, también en torno a la Unidad Coronaria, estaban a la espera del arreglo de un equipo de hemodinamia.

En este caso, según pudo reconstruir, Eva asegura que “hace meses están rotos los aparatos para hacer cateterismo. No hay para hacer diálisis hace más de seis meses, el tomógrafo está roto. Y hay un montón de gente esperando. Es impresionante la gente cómo va a reclamar“, describió.

Ante esta situación, indicó que mientras profesionales le aseguraron que lo más directo sería conseguir los estudios de manera particular, buscó respuestas por parte de la dirección del hospital, a cargo de Verónica Martín, y le aseguraron que “estaban trabajando” para solucionarlo. “Los médicos hacen lo que pueden, las enfermeras hacen lo que pueden. No hay insumos para trabajar. Los médicos piden cosas pero no se las dan, y la única solución que queda es acudir a los medios“, lamenta Eva.

Mientras tanto, su esposo espera por una cama y por el estudio. “Mañana va a ser una semana y está en guardia. Es una persona de riesgo, es hipertenso, tiene diabetes, problemas cardíacos, un stent. No tengo ni la historia clínica. Ahora parece que está bien, pero sí o sí hay que hacerle el estudio de cateterismo, sino no se le puede dar el alta”, cerró.