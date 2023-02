Denuncian persecución sindical contra dos trabajadoras del Casino Central

Presentaron una denuncia ante el Ministerio de Trabajo y aseguran que la persecución está dirigida exclusivamente a delegadas de ATE.

(Foto: archivo / Qué digital)

A través de un comunicado, desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) decidieron expresar públicamente haber sufrido situaciones de persecución sindical sobre dos de las delegadas del espacio. Tras presentar una denuncia formal ante el Ministerio de Trabajo y luego de haber concretado una reunión con el director del Casino Central -quien negó los hechos denunciados-, desde el gremio definieron lo sucedido como una “práctica desleal” al considerar que “lo que ocurre con ATE no ocurre con otros sindicatos”.

“Hace tiempo que venimos planteando estas situaciones al director del Casino Central, Jorge Skoczdopole y que son dirigidas, casualmente, a dos delegadas de ATE. Primero a una de ellas empezaron a sacarle las tareas habituales que realizaba. A la otra compañera empezaron a rotarla permanentemente de horario“, detalló en diálogo con Qué digital Ezequiel Navarro, dirigente local de ATE.

Desde el sindicato, además, mostraron su “sorpresa” sobre las situaciones sufridas por las delegadas -y por las que responsabilizan al director del Casino Central y al director provincial del Instituto Provincial de Lotería y Casinos, Cristian Segal– ya que las vinculan a su pertenencia sindical y, consideraron, “vulneran no solo sus derechos sindicales sino sus derechos como trabajadoras y mujeres“.

“Ha sido muy complejo con las trabajadoras porque toman la decisión de participar gremialmente y se topan con esta situación. Nos llama la atención“, describió Navarro.

Y sumó: “Cuando sos delegado sindical, la ley dice que a vos no te pueden modificar ninguna de tus condiciones laborales. No te pueden cambiar tu horario ni de sector. Para realizar la tarea gremial tenés que tener alguna garantía mínima“. Además, aseguró que la situación no se replica en los otros cuatro sindicatos con representación de los trabajadores en casinos provinciales.

Respecto a los hechos de persecución denunciados por las delegadas de ATE, desde el gremio adelantaron haber presentado una denuncia formal ante el Ministerio de Trabajo mientras esperan algún tipo de respuesta. De todos modos, en la reunión con el director del Casino Central, Skoczdopole les aseguró que no existe ningún tipo de “animosidad” ni persecución.

“Somos un gremio relativamente nuevo en el sector pero venimos creciendo en afiliación. Nos mandaron una carta documento preguntándonos cuál era nuestra personería gremial y es una de las más antiguas del país. Nos pidieron los papeles de las delegadas y delegados, y ya lo habíamos presentado en tiempo y forma no solo en el casino sino en el Ministerio”, añadió Navarro como algunos ejemplos de lo que entienden representa un contexto de trabas intencionadas hacia su sindicato.

Por último, a través del comunicado manifestaron que las autoridades “están al tanto y hasta el día de hoy no han resuelto la situación, generando impunidad para los que ejercen estas prácticas“.

Cabe recordar que la actividad sindical en el Casino es foco de conflictos hace tiempo. Por ejemplo, año tras año se renueva el reclamo de personas afiliadas al Sindicato de Trabajadores de Casinos, Lotería, Agencias e Hipódromos (Sitaclah) para poder ejercer la actividad gremial en el lugar y que, de manera similar, definen a la situación como una “persecución sindical”.