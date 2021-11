Denuncian que una menor de 3 años fue abusada y reclaman justicia en el Municipio

El principal acusado está detenido por golpear a un policía, pero no por el abuso. Reclaman celeridad judicial, pericias y asistencia psicológica.

(Fotos: Qué digital)

Familiares y allegados de una menor de 3 años que fue abusada el pasado fin de semana reclamaron justicia este martes frente a la Municipalidad: el principal sospechoso es un conocido del padre que quedó detenido por golpear a un policía cuando se fue a entregar. Piden celeridad a la fiscalía, pericias y asistencia psicológica.

Según informaron familiares que llevaron adelante la protesta en avenida Luro e Hipólito Yrigoyen, el hecho sucedió la semana pasada, cuando el padre se llevó a la menor a su casa. La madre, según relataron, tuvo que ir a buscarla el jueves porque el padre no contestaba sus mensajes, y el viernes la menor le describió situaciones de abuso por parte de un conocido del padre.

En consecuencia, la mujer la grabó mientras hacía el relato como para tener pruebas y concurrieron con la evidencia a la Comisaría de la Mujer y la Familia, donde lamentaron que les dijeron que “tenían que esperar hasta el lunes”.

Sin respuestas por parte de la Comisaría, el domingo fueron a la casa del agresor y se encontraron con que no estaba y que, al enterarse que lo habían ido a buscar, él mismo se habría ido a “entregar” a la comisaría novena.

Allí fue cuando, al momento de entregarse, provocó disturbios y quedó detenido por atentado a la autoridad, según informaron fuentes policiales: “Cuando estaba en la comisaría novena le pegó a un policía“, aseguró el familiar de la menor.

La denuncia por abuso quedó a cargo de la Fiscalía N°6 a cargo de Romina Díaz, quien elige no tener diálogo con la prensa. Sin embargo, la familia asegura que las demoras de la investigación continuaron incluso esta semana: “Cuando llegamos el lunes ni siquiera habían recibido la denuncia“, lamentaron.

“La fiscal habló con mi mujer y nos dice que sigamos esperando. Todavía no la vio un medico a la nena, todavía no la vio un psicólogo. No nos llamaron para presentar pruebas, no nos llamaron para declarar. Nada, absolutamente nada. Ahora estamos acá porque nadie nos escucha“, cerró uno de los familiares, a la espera que avance la causa mientras el acusado permanece en la Alcaidía Penitenciaria de Batán acusado de atentado a la autoridad.