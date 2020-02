Denuncias por violencia de género y miedo: “Te voy a matar y nadie va a hacer nada”

Tras dos años de ataques por parte de su expareja y luego de más de 20 denuncias, Fiorella decidió hacer público su caso, ya que no sabe qué más hacer.

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

Fiorella es minuciosa y sigue sus denuncias al pie de la letra. Es de esas personas que ve siempre el lado positivo y busca salir adelante pese a los infortunios. Pero luego de estar separada de su ex pareja, de robos, daños y amenazas está desesperada y no sabe a quién acudir para que su vida no siga siendo una pesadilla constante. En este tiempo, asegura que lleva realizadas más de 20 denuncias pero lamenta la Justicia le responde que no puede hacer mucho más ante el acoso que sigue sufriendo.

Luego de dos años, Fiorella decidió hacer públicas sus denuncias ya que sigue sufriendo todos los días, tiene miedo y está siendo perjudicada económicamente. “Ahora, por ejemplo, no tengo agua en mi casa porque me robó la bomba de agua, una perforación que sale 20 mil pesos. Es una tortura porque aparte me dice: ‘Así como te hago estas cosas y nadie puede hacer nada, te voy a matar y nadie va a hacer nada‘”, contó Fiorella en diálogo con Qué digital.

Fiorella y Matías Falcone se conocen desde que tienen 15 años, fue su único novio de la adolescencia y luego de tres años de buena relación decidieron empezar a convivir. Todo estaba bien, se hicieron una casa al sur de la ciudad, tenían dos terrenos y en el otro espacio decidieron hacer una cabaña para alquilarla y tener otro ingreso. En ese momento, la joven sentía que la relación iba bien. Ella estudiaba para profesora de Educación Física y trabajaba por lo cual no estaba mucho en la casa.

“Él siempre tuvo problemas de adicción, cuando yo lo conocí ya consumía. Pero cuando me conoció bajó un cambio, me decía que iba a cambiar. En ese momento uno es chico y hay cosas que no se da cuenta; después empecé a crecer a nivel profesional, trabajaba, entrenaba y estudiaba y no estaba en todo el día en mi casa”, recordó y sumó: “Capaz que no me percaté de ciertas actitudes de él, cosas que hacía”.

Con el correr del tiempo, la convivencia fue demostrando otras cosas y Matías, según expuso, comenzó a mostrar actitudes violentas. “Siempre me perseguía, era muy paranoico, siempre pensaba que yo lo engañaba en la facultad, en los trabajos. Me seguía pero yo no le daba importancia, mambos de él”, pensaba. El panorama cambió, una vez que Fiorella se recibió, ahí la venda se empezó a caer: “Empecé a ver que estaba todo el día en casa, que no entrenaba, no comía, fumaba, se drogaba y yo soy todo lo contrario. Llevo una vida muy sana, soy profe de yoga y voy por un camino espiritual”.

A raíz de esto la mujer decidió separarse y, al contarle a su entorno, comenzó a cuestionar de dónde obtenía ingresos para poder vivir. “Empecé a dudar de dónde sacaba la plata si no trabajaba”, contó.

Ante esta situación, Fiorella primero optó por irse ella de su casa un tiempo hasta que las cosas se calmaran y poder llegar a un acuerdo y realizar la separación en buenos términos. “Él se empezó a poner muy agresivo, un día me agarro del cuello y me tiro al piso, hizo que me iba a dar una patada fuerte y me dio una patada chiquitita. Ahí hable con la familia sobre su problema de adicción y nuestra separación”.

En octubre de 2018, Fiorella realizó la primera denuncia en la Comisaría de la Mujer. En esa primera causa determinaron la exclusión del hogar y Matías se fue un tiempo a la casa de los padres. En el primer momento cumplió y “estaba un poco asustado” por la restricción, según contó. Luego, juntos decidieron que ella se quedaba con la casa y él con la cabañita que usaban para alquilar. El principal problema es que son lugares linderos y ahí inició la película de terror de Fiorella. “El se empezó a obsesionar conmigo, siempre pensó que íbamos a volver”, sostuvo la mujer.

Y, en esta misma línea, descargó: “Realmente no encuentro otra alternativa, ya no puedo caretearla más. Soy una persona que siempre va para adelante y pienso en positivo. Pero estoy corriendo riesgo, mi mamá está asustada, mi familia no sabe qué hacer. Yo no lo quiero arruinar, pero quiero vivir en paz”.

TRAS LA DIVISIÓN DE BIENES, LA PEOR PESADILLA

Mientras realizaron la separación y se repartieron los bienes, ella le pasaba luz y agua, comenzó a tramitar todos los servicios a su nombre pero él no lo hizo. “Pasó un año, y nunca me pagó nada. Mi abogada le mandó una citación y ahí comenzaron los episodios violentos”, sostuvo.

Fiorella recordó uno de los primeros ataques que la empezó a perjudicar. “Me pinchaba las ruedas del auto. Primero una, dos luego tres hasta que le queden las ruedas en llanta. Primero quería pensar que era mala suerte. Hasta que un mecánico me advirtió que era a propósito: Tenía las válvulas aflojadas y trabadas para que las ruedas se desinflen a propósito”, manifestó. En ese momento a la denunciante le cayó la primer ficha: aunque había un acuerdo de palabra, las cosas no estaban del todo bien ya que su expareja la seguía hostigando. También mencionó que le ponía clavos en la trotadora para dañarle el rodado del vehículo. “Me avisó un amigo un día que me vino a cortar el pasto, empezamos a juntar y llenamos una bolsa de clavos”, sostuvo.

A partir de ese día, vecinos y vecinas comenzaron a alertar a la mujer acerca de los movimientos extraños que veían a diario. “Me preguntaban quién podía haber sido, ahí les comenté que me había separado hace poco de él y me decían que lo veían entrar cuando yo me iba a trabajar, iba con el papá y lo veían poner cosas, sacar”, comentó.

Hasta ese momento Fiorella no tomaba dimensión de lo que pasaba con su expareja: “Otro día llegó y la cerradura de mi casa estaba trabada. Llamo al cerrajero, me destraba la cerradura que adentro tenía chapitas, palitos. Me había metido cosas para que la llave no anduviera. Esto me lo hace un sábado o domingo y todo sale más caro por lo cual está perjudicándome económicamente”. La agresión y las “maldades” fueron en aumento. La principal excusa de su expareja era que ella se había quedado con la casa más grande, que tenía pileta y parrilla, y por eso amenazaba con sacarle todo, algo que finalmente logró concretar.

“Tengo un cerco de madera de 2 metros de altura. Un día me llamó una vecina y me dijo: ‘Fiore hay cuatro chabones y Matías, te tiraron abajo el paredón y se están llevando tu pileta’. No es una pelopincho, es una pileta de 4 x 3 metros y 2 de profundidad que estaba enterrada; hicieron un pozo gigante, vaciaron la pileta, la desenterraron y la llevaron para su terreno”, compartió.

Ese día, cuando la mujer volvió a su casa se encontró con un agujero gigante en el medio de su patio y entonces acudió a la Policía para hacer la denuncia penal por robo y hurto. También su vecina aportó su testimonio y sumaron fotos y videos, pero las autoridades le aseguraron no poder hacer nada porque “las pruebas no son suficientes o todavía están evaluándolas”, lamentó.

Estas amenazas y amedrentamientos son los principales fantasmas con los que convive Fiorella diariamente, y por los que ya acumula más de 20 denuncias entre la Comisaría de la Mujer y la decimotercera por daños, desobediencia y hurtos, pero lo cierto es que su realidad no cambia en absoluto. “En la Comisaría de la Mujer me han atendido muy bien, han puesto todos mis relatos pero lo máximo que puedo pedir es una restricción de acercamiento que ya me la dieron. El tema es que él no la cumple y el juez y los fiscales no hacen nada por este incumplimiento”, manifestó.

Y en este sentido sumó: “No sé qué están esperando, que me cague a golpes o que me mate. Porque el chabón es muy vivo, es muy inteligente y está estudiando cada detalle para no pifiarle y si me hace algo manda a otras personas”. “El último oficio no solamente dice que tengo una restricción sino que dice que el perito psicológico del Juzgado determinó que Matías tiene problemas y que tiene que estar bajo tratamiento psicológico obligatorio. El juez ordena que haga un tratamiento”, detalló.

El calvario de Fiorella continúa, así se desarrollan todos sus días, pese a que las denuncias por violencia están en trámite a instancias del Juzgado de Familia Nº 2, y de las distintas fiscalías, dado que se trata de distintos delitos. Hasta ahora, la mayor contención que recibió Fiorella fue por parte de su familia, amistades y la red de mujeres, desde donde la anotaron en una lista a la espera de un botón antipánico y le brindaron además ayuda psicológica.

Sin embargo, la joven se sigue preguntando: en estos casos, ¿qué papel cumple la Justicia?. “Nos estamos moviendo entre nosotras apoyándonos pero si no estamos nosotras ¿quién está para ayudarnos?”, finalizó.