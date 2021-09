Vandalizaron el homenaje al desaparecido José Verde en Tribunales

Así lo denunciaron desde la Asociación Judicial Bonaerense (AJB). Pidieron que se investigue y se identifique a los responsables.

(Foto: archivo / Marcelo Núñez)

Luego del ataque a los pañuelos de las Madres de Plaza de Mayo pintados frente a la Catedral, también se dio a conocer que hubo otro ataque contra símbolos de la política de Memoria, Verdad y Justicia: en la esquina del edificio central de Tribunales, el homenaje a José Verde, referente gremial detenido y desaparecido durante la última dictadura militar también fue dañado. Desde la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) reclaman que se esclarezca el hecho.

En el marco de la conmemoración del 45 aniversario del golpe de Estado que dio inicio a la última dictadura cívico militar, desde fines de marzo la esquina de Tribunales estaba señalizada con el nombre de José Pepe Verde, extrabajador judicial y referente de la AJB que había sido separado de su cargo con el inicio del gobierno de facto y fue desaparecido al año siguiente.

Sin embargo, el mismo sábado en el que en la zona céntrica se tomaba conocimiento de la vandalización a los pañuelos de las Madres, la AJB denunció que el cartel homenaje a Verde también había sido dañado, en lo que en principio no parecería ser un hecho aislado.

Desde la AJB, plantearon que la ubicación del homenaje tenía que ver con no solo con la cercanía del edificio central donde Verde militaba y ejercía como secretario del Tribunal de Menores N°1, sino también en la cercanía del despacho del juez Pedro Federico Hooft. En ese sentido, desde la AJB denuncian que el magistrado “omitió investigar su secuestro” que se dio como parte de la serie de secuestros y desapariciones de abogados laboralistas en lo que se denominó como “Noche de las Corbatas” de 1977, luego de lo cual la mayoría de las víctimas permanecen desaparecidas.

“Lo sucedido demuestra que pese a haber transcurrido más de 40 años de su secuestro y posterior exilio, la presencia simbólica de José “Pepe” Verde sigue molestando. El ejemplo de su obra incomoda a un Poder Judicial que no asume la verdad histórica, no hace autocrítica ni pide perdón por el pasado; continúa sin asumir la responsabilidad que le cupo en generar las condiciones que hicieron posible el despliegue del terrorismo de Estado”, plantearon desde el gremio en un comunicado.

Además, apuntaron al rol y el compromiso de la Justicia en términos de reparación por el terrorismo de Estado, y puntualmente en lo que hace al caso del fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello, exagente de la Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense (Dippba) durante la última dictadura.

“La vandalización es un símbolo de la intolerancia y la violencia política que signó a Mar del Plata desde de la década del 70 y cuyos rasgos característicos aún perduran. La historia nos enseña que no debemos minimizar ni naturalizar estos ataques, porque no están dirigidos a un cartel, si no a lo que dicha instalación representa: el compromiso con la defensa de los derechos de lxs trabajadorxs y la lucha por un Poder Judicial al servicio del pueblo”, manifestaron.

Ante esta situación, desde el gremio no solo remarcaron su repudio a la vandalización sino que exigieron la identificación de los responsables del hecho, quienes aseguran actuaron con la “la impunidad de la cual gozan muchos autores materiales y magistrados del Poder Judicial investigados y/o procesados”.