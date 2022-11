Las Heras: a la espera de una audiencia, censan a las familias que no tienen dónde ir

Tras haber desarticulado la toma, Desarrollo Social relevó las familias que decidieron quedarse al costado del terreno al menos hasta el viernes.

(Foto: Qué digital)

A la espera de una audiencia que mantendrán este viernes con autoridades de la Municipalidad, las familias que siguen sin tener a dónde ir tras haber desocupado los terrenos en el barrio Las Heras tras el desalojo fueron “censadas” por personal de la Municipalidad en Fortunato de la Plaza y Rufino Inda. Por lo pronto, las personas decidieron acampar al costado de la avenida a la espera de la audiencia del viernes en la que esperan una vía de solución habitacional por parte del gobierno local.

Luego de 12 días de toma en los que aseguraban que Desarrollo Social “ni pasó” por el lugar, -y más allá del primer censo encargado por la Justicia en el que relevaron unos 55 grupos familiares- tras el despliegue policial de esta mañana las familias finalmente mantuvieron un acercamiento con personal del área municipal.

Encabezados por la secretaria Vilma Baragiola -quien desestimó la posibilidad de dar declaraciones ante la prensa- las de personas que decidieron permanecer durante las próximas horas a un costado de la avenida fueron relevadas de manera “definitiva”, como una vía de empezar a negociar una salida a sus reclamos de acceso a la tierra y vivienda.

Antes de ese nuevo y “definitivo censo”, referentes barriales, de la Iglesia y de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Mar del Plata se habían reunido de manera informal con Baragiola. “Le pedimos 5 minutos para charlar, porque después del desalojo los vecinos están en situación de calle están acampando sobre la vereda”, relató Gabriel Martínez, titular de la APDH.

La conversación, detalló, se dio con “cierta tensión” y detalló que en ella la titular de Desarrollo Social aseguró que intervino pero para “cumplir con las exigencias de la Justicia”. Al respecto, Martínez consideró: “También tiene que contemplar las necesidades sociales que tiene la gente, que no han ofrecido resistencia y aparte son víctimas de una situación que no quisieron tener, la de no tener vivienda”.

Además, de cara a la reunión que mantendrán este viernes desde las diez -donde se espera participen cuatro representantes de las familias y funcionarios municipales- deseó que también se hagan presentes representantes del gobierno de Axel Kicillof, junto a las organizaciones como la APDH que acompañan a las familias.

“NO PUEDO ADELANTAR ALGO QUE TODAVÍA NO SE HA PENSADO”

Como desde el inicio del conflicto y en sintonía con la perspectiva adoptada por el gobierno municipal, el funcionario encargado de brindar declaraciones tras el desalojo fue el secretario de Seguridad, Martín Ferlauto, quien no pudo dar detalles sobre la solución que buscará establecer el Municipio a la cuestión habitacional, porque reconoció que este viernes será la primera vez que se sentarán a hablar del tema: “No puedo adelantar algo que todavía no se ha pensado“, dijo ante la consulta de la prensa.

“Creo que ha primado la ley, la responsabilidad y sobre todo la sensatez por parte de todos los actores. Afortunadamente no hubo que usar la fuerza y fue un desalojo pacífico. A priori era un operativo de alto riesgo, con una probabilidad de impacto muy grande pero gracias al esfuerzo de todos se ha llevado adelante de manera satisfactoria”, destacó al inicio con respecto al desalojo en Las Heras y agradeció a las fuerzas de seguridad como también a las distintas áreas municipales y provinciales que intervinieron.

Por su parte, en torno a la permanencia de vecinos y vecinas a un costado de la ruta, reconoció que es una manifestación que “está ocurriendo” de cara al inicio de las negociaciones: “Nosotros como dijimos desde el primer día: estamos abiertos al diálogo una vez desocupado el predio. A partir de mañana se iniciarán los canales de diálogo“.

De cara a la audiencia que se realizará este viernes desde las 10 y que estará encabezada por Baragiola, Ferlauto descartó uno de los pedidos que se analizaba realizar por parte de las familias: que les permitan utilizar el polideportivo barrial para pasar la noche a la espera de la reunión.

Mientras tanto, confirmó que en el espacio que había sido foco de la ocupación quedará una patrulla policial: “Aspiramos a que no se reiteren en ese lugar las tomas y si se reiteran se actuará de forma inmediata para evitarlo”, cerró.