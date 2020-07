Desarrollo Social: entre el frío y sin avances, se cumplió otra noche de acampe

Las organizaciones mantienen el bloqueo en el depósito luego de una reunión en la que, sin respuestas al petitorio, ofrecieron “medio kilo de verduras por persona”.

(Foto: Qué digital)

A pesar del frío y entre la falta de respuestas, las organizaciones sociales cumplieron la segunda noche de acampe en el depósito de la Secretaría de Desarrollo Social a la espera de avances concretos en el petitorio que presentaron ante las autoridades del área para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y desocupados que no son alcanzados por los Comités Barriales de Emergencia en medio de la cuarentena. Sin respuestas a los pedidos de trabajo, alimentos, medicamentos y mejoras habitacionales, aseguran que les ofrecieron “medio kilo de verduras por persona” y lo calificaron como una “burla”.

Este jueves se cumple la tercera jornada de protesta en Victoriano Montes y 9 de Julio, donde las familias agrupadas en el Movimiento Teresa Rodríguez (MTR), Barrio Unidos en Lucha, Cooperativa A Trabajar y el Movimiento Argentina Rebelde esperan respuestas del Municipio a través de Verónica Hourquebié, titular de Desarrollo Social.

Según informaron, este miércoles por la noche tuvieron una reunión con las autoridades locales, pero también provinciales y nacionales, en la cual tampoco tuvieron respuestas al petitorio que elaboraron las organizaciones independientes de las fuerzas políticas gobernantes: solo les ofrecieron 600 kilos de verduras que, aseguran, alcanza para repartir medio kilo por persona.

“Esto es como una burla para las compañeras y compañeros que venimos luchando y venimos manteniendo en los barrios las ollas populares”, manifestó Marcos Carboni, referente del MTR, tras la reunión de este miércoles en la cual “a todos los pedidos que les fuimos a llevar nos dijeron que no“, según señaló.

En consecuencia, decidieron mantener el acampe que iniciaron el martes en el depósito. “En concreto no hay ningún avance positivo en el reclamo que venimos dando por cuestiones elementales para seguir sosteniendo nuestras casas en cuestiones de salud, edilicias y alimentarias. No hay ninguna solución. Es por eso que seguimos determinando que el plan de lucha va a seguir mientras no haya una solución de fondo”, sumó.