Desde Ocean Club dicen que “no hacen discriminación contra la orientación sexual”

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

La comisión directiva del balneario Ocean Club, a través de uno de sus integrantes, Eugenio de Alvear, negaron la discriminación a la pareja de hombres que los denunció por intentar echarlos de la playa por “hacer escenas de gays” y aseguran que el motivo del conflicto fue que los denunciantes, a pesar del relato y el video que indican lo contrario, “no eran socios ni invitados”. Además, no confirmaron que se haya echado a la familia que los invitó a la carpa.

La palabra de los dueños del balneario no se hizo esperar y este miércoles dieron su versión de los hechos ante los micrófonos de Todo Noticias, aunque con diferencias al relato de los jóvenes que denunciaron la discriminación que sufrieron ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi).

Aunque los jóvenes habían dicho a Qué digital que habían sido invitados por un socio del club, Alvear basó su argumentación en los “socios que pagan durante todo el año para tener lugares de sombra” y que “los socios pueden traer los invitados”, a lo cual sumó que los jóvenes discriminados “no eran ni socios ni invitados”. Esto, a pesar de que ellos aseguran haber sido invitados por el papá de un amigo que era dueño de la sombra y a quien afirmaron que desafectaron del club tras estos hechos.

“El motivo de no dejarlos ingresar es sencillamente por no ser socios. El club no tiene problemas ni tendrá jamás con la orientación sexual de los socios ni de los invitados”, continuó, a pesar de que los jóvenes aseguran que por ser homosexuales y ante la queja de una mujer, un carpero intentó echarlos al tratarse de un lugar “familiar”.