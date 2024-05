Despidos y retiros voluntarios en Correo Argentino: “Hicieron lo mismo que en los ’90”

El presente de la empresa estatal en la palabra de uno de los despedidos en Mar del Plata, que además debe buscar la reincorporación “por su cuenta”.

(Foto: archivo / Qué digital)

Mientras los despidos en el Estado cesaron, al menos hasta el 30 de junio cuando se vencen los últimos contratos renovados, en el Correo Argentino el desguace continúa con retiros voluntarios y un sendero que, de la mano del director Camilo Baldini, parece preparar el terreno para la privatización: “Hicieron lo mismo que en los ’90”, denuncia Pablo uno de los despedidos que, sin acompañamiento alguno, buscará la reincorporación “por su cuenta”.

En Mar del Plata, en paralelo a distintas áreas estatales, el Correo Argentino también contó con despidos en al menos tres de sus sucursales locales –según datos extraoficiales- aunque la reducción de personal fue continua porque se aplica, al igual que en las empresas estatales durante el gobierno de Carlos Menem, a través de retiros voluntarios que, además, socavan la operatividad de las mismas al punto tal de cerrar sucursales -ya lo hicieron las de avenida Peralta Ramos y la del Colegio de Abogados- prácticamente como preparación para el ingreso de capitales privados.

Y ese plan de retiros voluntarios, no obstante, será la “oferta” de la empresa hasta el 24 de mayo, es decir, un día antes del “Pacto de Mayo” y para el cual Javier Milei buscará tener garantizada la aprobación de la Ley Bases para presionar a los gobernadores para firmar un acuerdo con él. Es que, justamente, la “Ley Bases”, que esta próxima a tratarse en el Senado tras la media sanción de Diputados, plantea entre su articulado avanzar con la privatización del Correo Argentino.

“La situación empeoró. Hicieron lo mismo que en los ’90, una tanda de despidos sin pagarte lo que corresponde y para meter miedo, y también retiros voluntarios donde te dan más de lo que te corresponde para deshacerte de vos”, explicó uno de los despedidos en la sede central del Correo.

Uno de los actores en el presente del Correo son los sindicatos, la Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones (Foecyt) y la Asociación Argentina de Trabajadores de las comunicaciones (Aatrac). Es que, a pesar de que hay localidades donde directamente las oficinas logísticas pueden desaparecer y a pesar de los centenares de despidos en todo el país, al menos hasta el momento no se comunicó ningún un plan de lucha efectivo más allá de una nota enviada a Baldini.

“Desde las conducciones sindicales no ha habido nada. Los despedidos estamos todos en la misma, muy decepcionados. Sabíamos que no eran dirigentes combativos y no teníamos mucha fe. A mí ni siquiera me llamaron para preguntarme si quería reincorporarme o algo”, lamentó al respecto y agregó: “El único lugar donde se hizo una movilización más o menos fue en Rosario, donde echaron una tanda bastante grande. A nivel nacional, nada. Ha luchado más la gente sobre todo en localidades donde el Correo es el lugar donde cobran jubilaciones o retiran dinero porque no tienen oficinas como Anses”.

“Los sindicatos no te defienden, no hacen nada por defender las fuentes de trabajo y tratar que no privaticen el Correo, por eso no están haciendo absolutamente nada, están súper callados. Es lo mismo que pasó en los ’90 y están cumpliendo el mismo papel”, denunció.

De cara a lo que viene, Pablo asegura que los rumores pasan por el cierre de varias de las cinco sucursales que tiene el Correo Argentino en Mar del Plata y que todo quedará centralizado en la sede central “como fue en los ’90, igual”, remarcó. A eso se suma la presencia de camiones de OCA/Flecha Log en sedes de correo de todo el país que, si bien se trata de una empresa que terceriza la logística, se especula con que podría se una de las interesadas en quedarse “con el correo con la logística más grande del país”.

Mientras tanto, a un mes de su despido en el Correo, Pablo sigue buscando la manera de pelear, por su cuenta, la reincorporación: “Estoy buscando trabajo pero es complicado, como en todo Mar del Plata. Algunos compañeros de Buenos Aires se están organizando para pedir la reincorporación, estoy viendo si puedo hacer algo con ellos, por la nuestra“, graficó.

Mientras tanto, la sociedad anónima que -como herencia de la privatización de los ’90- administra a la empresa estatal es Correo Oficial de la República Argentina S.A. (Corasa) que cuenta como máxima autoridad a Baldini, quien asumió su cargo al frente del Correo Argentino en el gobierno de Alberto Fernández y que, tras la dimisión de Rodolfo Iriart, quedó como máxima autoridad a pesar del cambio de gestión.