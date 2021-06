Destacan la efectividad de la Sputnik V contra las variantes que circulan en el país

Se trata de un estudio de científicos del Proyecto PAIS en torno a las variantes con circulación comunitaria, conocidas como “Manaos”, “Reino Unido” y “Andina”.

(Foto: archivo / Qué digital)

Un nuevo estudio de científicos argentinos del Proyecto PAIS destaca la efectividad de la vacuna Sputnik V contra las variantes de coronavirus con circulación comunitaria en el país: Gamma (Manaos), Alpha (Reino Unido) y Lambda (Andina). El estudio también abarcó la respuesta inmune de personas infectadas durante el 2020.

Investigadores del consorcio interinstitucional Proyecto Argentino Interinstitucional de Genómica de SARS-CoV-2, denominado “Proyecto PAIS”, se encargaron de estudiar la “capacidad neutralizante” tanto del plasma obtenidos por parte de individuos infectados con coronavirus en 2020 como también de aquellos que recibieron al menos una dosis de la Sputnik V frente a las variantes con circulación en Argentina, en comparación con la neutralización contra la cepa de referencia, es decir la “originaria”.

“Lo que se observó es que tanto con una dosis como con dos, los sueros de las personas inmunizadas con Sputnik V mantenían el nivel de anticuerpos neutralizantes contra Alpha y Lambda igual que contra la cepa de referencia de 2020; lo mismo sucedió con los sueros de convalecientes”, explicó el virólogo del Proyecto PAIS, Humberto Debat, en declaraciones publicadas por Télam.

Para el caso de la variante de “Manaos”, los anticuerpos neutralizantes “disminuyen tres veces en relación a la respuesta frente a la cepa de referencia”, una reducción que si bien es significativa -sostiene- no es dramática.

En cuanto al estudio, aclaró que no representan la totalidad de la respuesta inmune disponible en los organismos: “Estos ensayos in vitro sólo reflejan la respuesta humoral (anticuerpos) pero no la celular (mediada por los linfocitos que son los que brindan la memoria), por lo que no expresan la respuesta total del sistema inmune y una disminución en los anticuerpos no necesariamente implica una disminución en la protección“.

Cabe recordar que desde marzo se observó un cambio en la dinámica de circulación de variantes del virus y se detectó en personas sin antecedentes de viajes al exterior ni contacto estrecho con viajeros, infecciones con dos variantes consideradas “de preocupación” por la Organización Mundial de la Salud ante su transmisibilidad, virulencia y la potencial disminución de la efectividad de las vacunas, como lo son la del Reino Unido y la de Manaos.

También se detectaron casos de infecciones sin nexo epidemiológico con las variantes de “interés” -en principio, por su hallazgo cada vez más recurrente- conocidas como variantes de “Río de Janeiro” y “California“, en tanto que en la variante Andina se observa “un incremento sostenido” en su aparición.