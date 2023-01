Destacan una disminución del 50% de los incendios forestales durante el verano

Desde Defensa Civil trazaron un primer panorama sobre el final de enero como parte de la campaña de concientización iniciada en la previa de la temporada.

(Foto: archivo / Qué digital)

Después de una temporada de verano como la anterior en la que Mar del Plata llegó a registrar 30 incendios forestales por día, desde el área de Defensa Civil de la Municipalidad destacaron una reducción del 50% en lo que va del verano y lo atribuyeron a dos causas centrales: las características climáticas presentadas y una mayor conciencia en las y los vecinos sobre la problemática.

Si bien plantearon que aún no se cuenta con la estadística detallada que se tendrá al finalizar la temporada de verano, desde Defensa Civil sí remarcaron una “baja considerable” en los incendios forestales que se desataron en lo que va del verano.

“Si bien falta que termine la temporada para tener los datos oficiales, se puede afirmar que hasta el momento estamos por debajo del 50%. Y a la hora de explicar estos guarismos, podemos apoyarnos en dos aspectos fundamentales: el clima y el grado de participación de la gente”, resumió el director de Defensa Civil, Rodrigo Goncalvez.

En ese sentido, el funcionario señaló que a nivel climático se atraviesa “un verano en el que llovió más de lo esperado en la ciudad, incluso más que en otras provincias donde la situación es bastante más preocupante”. Y como otra de las causas entendió que “la gente está más involucrada en el tema“: “Llama y denuncia cuando hay quemas indiscriminadas, llama cuando hay quemas de poda, por ejemplo.”.

Así, Goncalvez concluyó que “este combo ha permitido estar por debajo de lo esperado en incendios forestales con el clima favorable y la predisposición de los vecinos”.

En septiembre el gobierno municipal junto a distintos organismos presentó un “Plan Integral frente a Emergencias Siniestrales por Incendios Forestales” que constó de dos etapas centrales: la prevención de cara a la temporada en la que se potencia el riesgo y la preparación para la mitigación a través de los distintos equipos

De acuerdo a datos oficiales, Mar del Plata registraba hasta el año pasado por temporada de verano unos 800 incendios forestales, es decir el desarrollo de fuego no controlado que afecta a un bosque, un terreno y otros espacios naturales. Y el verano pasado en particular la ciudad llegó a registrar más de 30 incendios de este tipo por día.

Desde el Municipio recordaron que se actualiza diariamente un sitio web en el que se informa la proyección de los pronósticos relacionados con la posibilidad de incendios forestales, que se puede consultar en mardelplata.gob.ar/prevencionincendios. Para esta semana, por ejemplo, se prevé para todos los días habrá temperaturas “muy altas”.

Ante estas situaciones, desde Defensa Civil recomendaron no realizar quemas de limpieza de pastizales, restos de poda o residuos; no tirar basura, botellas o vidrios en terrenos baldíos; no arrojar colillas de cigarrillos por las ventanillas de automóviles, balcones o ventanas de edificios; solo encender fogatas en áreas permitidas y nunca olvidar apagarlas; y cortar las ramas de los árboles (raleo) desde el suelo y hasta los dos metros. Ante cualquier emergencia se pueden comunicar a Bomberos (100), Defensa Civil (103) o Policía (911)