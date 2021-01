Detectan 120 propiedades sin declarar en el barrio cerrado Arenas del Sur

Desde ARBA montaron un operativo y explicaron que de 75 mil metros cuadrados construidos en el complejo, 30 mil se encuentran en evasión. Apuntan al desarrollador inmobiliario.

(Fotos: Qué digital)

El complejo de barrios cerrados “Arenas del Sur” de Mar del Plata, ubicado en la avenida Jorge Newbery al 4500, fue escenario este miércoles de un nuevo operativo de la Agencia de Recaudación Bonaerense (ARBA) luego de que se detectara que unas 120 propiedades que lo componen no están declaradas. En detalle, desde el organismo recaudador explicaron que de los 75 mil metros cuadrados construidos, 30 mil -un barrio completo- “no están declarados en absoluto”.

El operativo estuvo encabezado este miércoles a la mañana por el titular de ARBA, Cristian Girard, quien detalló que dentro del complejo inmobiliario Arenas del Sur de Mar del Plata se encuentran varios barrios cerrados, de los cuales en uno de ellos se detectó la evasión fiscal.

“El complejo tiene 75 mil metros cuadrados construidos, de los cuales 30 mil -que es un barrio completo- no están declarados en absoluto, por lo cual estamos procediendo a notificar”, explicó Girard y detalló que esos 30 mil metros cuadrados implican a alrededor de 120 propiedades.

“Tienen 30 días a partir de la notificación para rectificar la declaración jurada y a partir de ahí empezar a cobrar el impuesto que corresponde, con la multa correspondiente que puede llegar a $400 mil y luego recalcular hacia atrás la deuda que se haya generado desde el momento en que hay una novedad constrictiva y no está declarada”, expuso el funcionario del gobierno provincial sobre el mecanismo que se pone en marcha luego de los operativos de notificación como el que se desarrolló este miércoles.

Además, explicó que el complejo comenzó a construirse entre 2012 y 2013 y desde entre 2017 y 2018 “ya no están declarados los metros cuadrados, estos 30 mil”. “Son aproximadamente unos 6 millones de pesos de impuesto inmobiliario que anualmente no estamos recaudando y que vamos a empezar a recaudar desde el mes que viene”, refirió en torno al caso.

Además, Girard apuntó por la responsabilidad en la evasión al desarrollador inmobiliario del complejo ya que previamente tuvieron casos similares con él en otros puntos, como en Pilar a fines del año pasado. “Termina perjudicando a quienes compran los terrenos y lotes y construyen sus viviendas porque al no estar al día la partida no se puede subdividir y no se puede escriturar, y eso genera una serie de inconvenientes y una limitación al ejercicio de la propiedad privada incluso”, remarcó el funcionario.

Y, en la misma línea, reparó: “Acá lo que nosotros tenemos es un tema con el desarrollador, una estrategia, por los motivos que sea, repetitiva en el tiempo. Se avanza, se abren las calles, se levanta la infraestructura comunitaria, se lotea, se vende, la gente empieza a construir, pero sin embargo figura una sola partida como un baldío y además de figurar como baldío en algunos casos no se paga el impuesto”. De esta manera, planteó que también estos operativos implican “garantizar el derecho a la propiedad de quienes habitan en estos barrios”.

Por otro lado, en contacto con la prensa, el titular de ARBA precisó que en el marco del operativo de verano del organismo que se desarrolla en toda la Costa Atlántica por el momento se detectaron en total 310 mil metros cuadrados construidos sin declarar en Mar del Plata y 366 mil en toda la zona que comprende desde San Clemente del Tuyú a Necochea. “Son 40 millones de pesos que vamos a empezar a recaudar luego de las notificaciones”, graficó.