Detectan casi un 50% de incumplimientos al aislamiento de quienes regresan del exterior

De 25 personas controladas en los últimos días en Mar del Plata, 12 no se encontraban en el domicilio declarado.

(Foto: prensa PBA)

En el marco de la segunda ola del coronavirus, el gobierno provincial junto a la Dirección Nacional de Migraciones llevan adelante operativos de control y fiscalización del cumplimiento del periodo de aislamiento obligatorio que deben realizar todas aquellas personas que regresaron de un viaje al exterior. En los últimos días en Mar del Plata fue detectado casi un 50% de incumplimientos: de 25 personas controladas, 12 no se encontraban en el domicilio declarado.

Al trazar un balance de los operativos realizados aleatoriamente en distintas ciudades, entre ellas Mar del Plata, desde la Provincia explicaron que, ante la peligrosidad que revisten las nuevas variantes del covid-19, quienes ingresan al país deben completar una declaración jurada electrónica 48 horas previas a su embarque y deben realizarse tres testeos de PCR en total: uno previo al ingreso al país, un nuevo testeo luego del ingreso y otro tras cumplir el aislamiento.

En ese marco, quienes obtienen resultado negativo en los dos primeros realizan el aislamiento domiciliario de diez días y lo finalizan con un resultado negativo en el tercer examen una vez pasado ese periodo.

Durante el aislamiento se les realiza a quienes regresaron del exterior un seguimiento telefónico diario, desde los 34 centros de telemedicina Cetec que funcionan en toda la Provincia en coordinación con los municipios. Asimismo, la Dirección Nacional de Migraciones desarrolló un tablero online que permite a los gobiernos provinciales disponer en tiempo real de los datos del ingreso de las personas a sus territorios y monitorear el cumplimiento de la cuarentena.

Esta semana los operativos de fiscalización aleatorios tuvieron lugar en los municipios de Vicente López, La Plata, Mar del Plata, Quilmes y Bahía Blanca. En Mar del Plata, de 25 personas fiscalizadas, 12 no se encontraban en el domicilio declarado; en Quilmes, de 16 personas, 9 no se encontraban en domicilio y en Bahía Blanca, de 8 domicilios visitados en 5 no se encontró a las personas que debían cumplir aislamiento.