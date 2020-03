Día de la Memoria, sin marcha: “Tenía que venir una pandemia para que no estemos en la plaza”

La referente de Abuelas de Plaza de Mayo de Mar del Plata y su mensaje en un 24 de Marzo particular, sin marcha a 44 años del golpe de Estado de 1976.

(Foto: archivo / Qué digital)

El 24 de marzo de 2020 será recordado a la posteridad porque, de manera prácticamente inédita y ante la amenaza del coronavirus, no hubo marcha ni acto en conmemoración a 44 años del golpe de Estado de 1976 que dio inicio a la última dictadura cívico, militar y eclesiástica. En Mar del Plata, aunque no hubo movilización como en el resto del país, sí hubo un mensaje difundido a través de las redes sociales por parte de la referente local de Abuelas de Plaza de Mayo: Carmen Ledda Barreiro de Muñoz.

Ante el peligro de tansmisión del Covid-2019, que en Mar del Plata ya se cobró la vida de un hombre y tiene a otros tres infectados según los informes de este martes, y la vigencia del aislamiento obligatorio, el Día de la Memoria no tuvo en las principales calles de Mar del Plata las fotos de los 30.000 desaparecidos ni la bandera argentina eterna que los abraza en cada 24 de Marzo.

Pero de todas maneras, las Madres, Abuelas y organizaciones se las ingeniaron para hacer que la conmemoriación y la lucha por la Memoria, Verdad y justicia se sienta en las redes sociales. Y a través de ellas Ledda Barreiro brindó el mensaje de Abuelas de Plaza de Mayo Mar del Plata.

“Qué raro este 24 de Marzo. Después de tantos años encontrándonos en la plaza, no puedo creer que no lo estemos, tenía que venir una pandemia para que no estemos en la plaza. Es como un vacío que se siente”, expresó la presidenta de Abuelas.