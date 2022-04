Día del Libro: entre el papel, lo digital y el “vínculo” con la lectura

En el Día del Libro, la mirada de Esteban Prado, doctor en Letras y uno de los fundadores de la librería El Gran Pez. La lectura, el libro como objeto y el debate sobre la digitalización.

Cada año se celebra el Día Mundial del Libro, una fecha proclamada en 1995 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) que busca promover la lectura, el disfrute por los libros y la protección de los derechos del autor. En el marco de la fecha especial, que cuenta con la interés especial de libreros, editoriales, bibliotecas, lectoras y lectores, Qué digital dialogó con Esteban Prado, escritor, editor y doctor en Letras por la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP).

Prado, además de doctor en Letras es uno de los fundadores de la librería El Gran Pez en Mar del Plata, ganadora del premio Librería del Año durante la Feria de Editores (FED) en 2021. En diálogo con este medio, el escritor aborda desde su oficio la discusión entre la digitalización y la lectura en papel, sus críticas y su concepción de “el libro como un vínculo” y qué lecturas sobre Mar del Plata recomienda.

En un mundo en el que aumentó considerablemente el consumo de lecturas a través de dispositivos digitales como notebooks, smartphones y eReader, aparece aquella mirada apocalíptica que cree posible la “desaparición del libro en papel”. Sin embargo, hay quienes -como Prado- no creen que sea posible esa desaparición del libro tradicional.

“Esa fue una sospecha muy del cambio de milenio, los robots iban a copar la Tierra y entre otras cosas del pasado, el libro se iba a dejar de producir. Pero cuando vas a ver los números de la Cámara del Libro parece que en el siglo XXI cada vez se hacen más libros. La robotización y la digitalización facilitaron y distribuyeron la capacidad de hacer libros”, analiza.

Según el librero, no se trata de pensar en la desaparición del papel sino en una convergencia de ambos formatos ya que “nadie lee solo de pantallas ni solo de libros, sino que son experiencias que están solapadas en el día a día”.

“En mi caso, suelo leer con la computadora abierta, con la radio prendida, con la TV, con la charla de otrxs en el café. Esto es muy personal pero consigo concentrarme cuando mi cabeza tiene que resistirse a otros estímulos. Si estoy solo, en la situación ideal de lectura, mi cabeza fácilmente se va por las ramas”, admite.

– ¿Qué es, para vos, la lectura?

– Es muchas cosas y es muy difícil de encerrar. Es mi manera más plena e intensa de ser parte del mundo. También es una forma de meditación, hay una cosa así como que la meditación es algo oriental, ¿no? Para mí la lectura es una forma de meditación, algo que practico todos los días, por momentos me enfoca en cuestiones muy precisas y cotidianas y en otros me deriva a estados de gran introspección y de gran conexión con dimensiones que capaz no tienen nada que ver con lo que estoy leyendo. Además, diría Capusotto, leer me alinea los chakras. También es un mundo compartido con otrxs, la lectura es un momento de intimidad con mi hija. Incluso es lo que más comparto, además del ADN, con mi papá. En muchas cosas somos muy distintos, pero él tiene un modo increíble y bárbaro de leer y es una de las cosas que me gustaría heredar, porque nunca se fumó ningún academicismo ni imposición de qué o cómo leer. Más allá de lo familiar, leer es una manera de estar con amigxs. Con uno en particular tratamos de una vez al año elegir un novelón y leerlo al mismo tiempo.

Y aunque la lectura signifique para el librero una forma de meditación y de conexión con lo más íntimo, también concibe al libro como un objeto al que “hay que construirlo con mucho respeto” y leerlo “con mucha irreverencia”, responde al ser consultado por Qué digital sobre la frase circulante que dice que “el libro ha dejado de ser un objeto y se revela como un vínculo”.

Pero más allá de su concepción del libro en sí mismo, también incluye algunas críticas a la producción actual: “Y sí, en el mejor de los casos, el libro es soporte de muchos vínculos entre personas vivas, muertas, distantes, cercanas. En otros, solo vincula cuentas bancarias. Y en otros solo es una pila de hojas a la que le pusimos nuestro propio nombre arriba para aparentar en el barrio”, apuntó.

RECOMENDACIONES CON ACENTO MARPLATENSE

Desde nouvelle hasta ensayos y crónicas, son muchos los libros que se han escrito situados en Mar del Plata, una de las ciudades del país con más librerías y variedades editoriales. Entre las novedades se encuentra Los sorrentinos, la primera novela de la bahiense Virginia Higa que retrata con humor la historia de Chiche Vespolini y su familia italiana, creadores del sorrentino y quienes lo ofrecen por primera vez al mundo en la Trattoria Napolitana, ubicada en el Barrio La Perla de Mar del Plata.

– Pensando en Los Sorrentinos de Virginia Higa y en historias situadas en Mar del Plata, ¿libros de ficción o no ficción que recomiendes?

– Me parece que lo mejor que he leído en ese sentido es un ensayo breve de Martín Zariello que se llama Vindicación de Mar del Plata y salió en el libro En realidad quería hablar de otra cosa, y que todavía se debe poder leer en su blog, ilcorvino. El mes pasado empecé a leer Un reino junto al mar, de Santiago García Navarro, es un ensayo tremendo que compara Mar del Plata con Río de Janeiro. En narrativa, Las cosas es una novela de terror que sucede en una noche dentro de una galería céntrica y te mete miedo.

– Un escritor o escritora de Mar del Plata que recomiendes y por qué.

– Luciana Caamaño y Fernanda Mugica. Porque las dos, desde lugares muy distintos entre sí, hacen cosas más que potentes y me vuelan la peluca.