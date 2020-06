Día del Orgullo, en cuarentena: sin color en las calles, pero en una lucha constante

Agustina Ponce, referente de Asociación Mundo Igualitario, comentó el presente del colectivo de LGBTIQ+ en Mar del Plata en una jornada de visibilización que debió pasar a la virtualidad.

Agustina Ponce. (Foto: archivo / Qué digital)

Pasaron 50 años de las primeras manifestaciones en la calle que tuvieron lugar en Nueva York para celebrar el Día del Orgullo LGBT, que con el correr de los años se volvió una jornada de visibilización internacional. Este año, en plena pandemia por el coronavirus, la conmemoración en todo el mundo se trasladó a las redes sociales y plataformas virtuales. Lejos de los festivales en la calle, el color y el glitter, en Mar del Plata la referente de la Asociación Mundo Igualitario (AMI), Agustina Ponce, destacó la “contención” que se está dando gracias a políticas públicas especificas para el colectivo.

Agustina es probablemente la cara visible de AMI, una de las tantas organizaciones que en la ciudad incentivan no sólo el respeto por la igualdad de derechos, sino sobre todo una amplia gama de reivindicaciones. La búsqueda de un presente socioeconómico digno de quienes integran el colectivo históricamente invisibilizado y excluido es mayor en medio de un contexto de cuarentena y pandemia, donde incluso se hace más evidente la necesidad del cumplimiento de la Ley de Cupo Laboral Trans.

En diálogo con Qué digital, en el marco del Día del Orgullo celebrado a nivel mundial, reconoció que a nivel local, gracias al comité de emergencia, actualmente están asistiendo a 165 personas en situación de vulnerabilidad en medio del aislamiento. Sin embargo, las necesidades todavía superan a la asistencia brindada.

“La necesidad sigue siendo alimentaria. la verdad es que si bien existe el Comité y el Municipio destinó dos días a la semana para la entrega de algunos alimentos, no alcanza”, lamentó Agustina en diálogo con este medio.

Un Día del Orgullo alejado del color y las manifestaciones callejeras, pero en pie de lucha en busca de un mejor pasar de las, los y les integrantes del colectivo que, como todas las minorías invisibilizadas de la sociedad, son las que mas sufren la pandemia.

-Sin dudas algo que caracteriza al colectivo LGTB es el color y la festividad. ¿Cómo se preparan para celebrar el día del Orgullo en cuarentena por el covid-19?

-Es un 28 distinto. La imposibilidad de salir a las calles y hacer actividades con personas hace que repensemos los modos de trasmitir el orgullo. Nos estamos preparando para poder “celebrar” el orgullo por distintos frentes. AMI es parte de Orgullo y Lucha (un frente nacional de organizaciones LGTBIQ+) se suma a la Marcha contra los travesticidios y transfemicidios a través de una actividad por Zoom que reunirá a familiares de compañeras travestis asesinadas y compañeras, en la que se destaca la participación de Cintia Pili. Luego se va a hacer otra actividad aquí en mar del plata que denominamos “Conectando la Igualdad” que trata de conectar a todes les que quieran celebrar el orgullo.

El Día Internacional del Orgullo LGBT (lesbianas, gay, bisexuales, transexuales), en inglés LGBT pride, es una de las manifestaciones públicas más importantes del colectivo que tiene como objetivo reclamar la igualdad de derechos. Esta fiesta se celebra el 28 de junio, día en el que se recuerdan los disturbios de que ocurrieron en 1969 en Stonewall, Nueva York, Estados Unidos, hito que marcó el movimiento de liberación homosexual. ​

– A 100 días de que se declaró el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) ¿qué balance se puede hacer de la contención de las personas que están en estado de vulnerabilidad?

La contención en esta situación de pandemia tiene un balance positivo desde el punto de vista que se están comenzando a generar políticas públicas específicas para el colectivo.

Desde el Ministerio de la mujeres y Diversidad de la Nación se pudo articular el programa “Potenciar Trabajo” un programa específico para la población travesti-trans. Acá en Mar del Plata, se comenzó a trabajar en una Mesa Trasversal de DDHH y Género. Una mesa en la que las organizaciones participamos activamente junto a los organismos estatales de Nación, Provincia, Municipio y la Fiscalía General.

– ¿Cómo está funcionando el comité de emergencia para asistir a personas del colectivo travesti, trans en estado de vulnerabilidad?

– Con el Comité vamos por la tercera entrega de módulos alimentarios. Pero también a través del comité se pudieron hacer ingresos al Programa Potenciar Trabajo, una campaña de vacunación en Zona Sanitaria VIII, y articular con la mesa antes dicha para ir resolviendo las cuestiones migratoria de las compañeras migrantes que se encuentran imposibilitadas por cuestiones de extrema vulnerabilidad de llevar adelantes tales trámites.

En esta tercera etapa se llegó a 165 personas del colectivo como también a mujeres en situación de prostitución. Se sumaron los integrantes de la Mesa Contra la trata local y han hechos grandes aportes para llegar a todas estas personas.

– ¿Cuáles son las principales necesidades para poder garantizar una cuarentena para aquellas personas que no tienen ingresos?

– La necesidad sigue siendo alimentaria. la verdad es que si bien existe el Comité y el Municipio destinó dos días a la semana para la entrega de algunos alimentos, no alcanza. Las travestis y trans (120 de las 165 son compañeras travestis) no tiene trabajo y su principal fuente de ingresos proviene de la prostitución. Este ASPO dificulta que puedan salir y generar el dinero suficiente para solventar todos sus gastos, que obviamente no se limitan a alimentos. Hay que pagar alquileres por ejemplo. Los locatarios han hecho caso omiso a la prohibición de desalojos y en algunos casos en los que tuvimos que intervenir directamente para que no se operativicen.

– ¿En qué situación se encuentra Mar del Plata en cuando al cumplimiento del Cupo laboral travesti trans?

-Se sigue trabajando en la reglamentación del cupo laboral a nivel municipal. Desde la Mesa de la Diversidad las organizaciones seguimos insistiendo en la importancia de su reglamentación y posterior cumplimiento para poder transformar la vida de las compañeras.

En ese sentido se le pidió a la Dirección de Derechos Humanos la circulación de lo trabajado hasta el momento así las organizaciones que estamos en los territorios podamos aportar a la misma. Particularmente, desde AMI, pedimos que el registro de aspirantes lleve el nombre de nuestra querida compañera Diana Sacayan (autora de la primer ley de cupo a nivel nacional).