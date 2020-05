Día del Trabajador: ser paramédico en tiempos de pandemia y coronavirus

Al declararse la pandemia por coronavirus el trabajo de muchas personas cambió radicalmente. Sin embargo el del personal de salud cobró más relevancia y tal es el caso de paramédicos, ambulancieros y médicos de emergencia, quienes se encargan del primer contacto y del traslado de pacientes que posiblemente puedan tener Covid -19. A las situaciones de urgencia e incertidumbre en un contexto tan particular, también se suman muestras de intolerancia y en algunos casos hasta malos tratos. En este Día del Trabajador, un relato en primera persona.

En el marco del Día del Trabajador, y en este contexto por demás particular, Marcos compartió su experiencia con Qué digital y habló de lo que representa su tarea en tiempos de pandemia, cuando todas las miradas están puestas en la labor de los profesionales de la salud, pero no solo de aquellos que se desempeñan en hospitales o clínicas, sino también de quienes son el primer contacto con los pacientes, de quienes están en la “primera línea” de la lucha.

Para los profesionales que pasan sus días arriba de una ambulancia, el peligro de contagio del coronavirus es una realidad. Sin embargo, saben que su tarea es fundamental para combatir la pandemia: “No tenemos un seguimiento del paciente porque somos unidades de traslado, trabajamos en una situación de emergencia o urgencia, estabilizamos al paciente y procedemos a su traslado”, compartió el especialista.

Marcos trabaja diariamente en una unidad especial de Covid-19 y, entre las numerosas cuestiones que implica atender este tipo de patologías, la higiene es fundamental. Por eso, la ambulancia debe ser desinfectada minuciosamente y eso implica una tarea extra para el personal. “Nosotros tenemos la cabina totalmente aislada de lo que es el habitáculo del paciente; poseemos equipos de bioseguridad, trajes blancos de aislamiento con máscaras especiales de respiración, barbijos, caretas. Tenemos un equipo de respiración autónoma”, enumeró.

Y en ese sentido, reparó en la importancia de los protocolos de seguridad elaborados por el Ministerio de Salud de la Nación, que recomiendan que el personal esté equipado bajo estas normas de higiene para evitar posibles contagios. “Es un equipo incómodo para trabajar dentro de la ambulancia, para hacer alguna maniobra, pero necesario para no contagiarnos”, sostuvo.

En este marco, al riesgo diario, el desgaste producto del esfuerzo y la alta demanda se suma por estos días otro problema: las diferencias en cuanto a los recursos a la hora de atender el escenario que presenta la pandemia. “Lamentablemente observamos que hay lugares que no tienen el equipamiento que tienen que tener, están trabajando muy mal, con una posibilidad de contagio terrible hacia el personal de salud”, señaló el paramédico.

Además, según el relato de Marcos, desde que se declaró la pandemia y se fueron confirmando casos en la ciudad, entre las distintas dotaciones de ambulancias comenzaron a compartir las situaciones de maltrato que atraviesan en algunas clínicas de la ciudad por parte de algunos de los integrantes del personal de salud. “La agresión hacia el personal médico, enfermeros y choferes de las ambulancias es muy grave”, criticó, aunque en esa misma línea entendió: “Estamos trabajando de lo que nos gusta y sabemos los riesgos que corremos. Y si uno estudia Medicina y hace un Juramento hipocrático también sabe lo que se puede encontrar”.

En tiempos de pandemia, y ante una enfermedad que se presenta como un gran desafío -sin una cura hasta el momento, con nuevos descubrimientos diarios y todo un camino que recorrer en materia de investigación científica- los cambios en los protocolos y la adaptación son también una constante, parte del trabajo diario del personal de la salud.

Ante esta situación, Marcos compartió las situaciones que se dan en su actividad e hizo hincapié en la falta de articulación entre distintos sectores a la hora de establecer ciertas pautas y las consecuencias que eso genera también, ya que planteó en muchos casos los protocolos de cada clínica o institución “son muy distintos” y eso repercute directamente en la labor de quienes atienden la emergencia y trasladan a los pacientes.

“A mí me ha tocado llegar con pacientes al HIGA y esperar más de una hora con el paciente arriba de la ambulancia; decían que no se había avisado o no encontrar la llave del sector para la recepción del paciente con posible Covid-19. Nos han atendido de mal modo, a veces no nos dejan explicar qué tiene el paciente”, expuso el especialista, en relación a su experiencia.