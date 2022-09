Discapacidad: una nueva concentración contra el ajuste y en búsqueda de apoyo

Mientras siguen esperando la regularización de sus deudas, exigen a la política local que se exprese contra los recortes que denuncian. Los reclamos que impulsan.

(Fotos: Qué digital)

Prestadores y profesionales que trabajan con personas con discapacidad, familiares y pacientes volvieron a concentrarse en el centro de Mar del Plata como parte del plan de lucha que impulsan hace un mes en contra del ajuste que denuncian en torno a los fondos destinados por el gobierno nacional para las prestaciones. Además, a nivel local reclaman apoyo del Concejo Deliberante y que todas las fuerzas se manifiesten en contra del recorte. El detalle de los reclamos que impulsan.

Un grupo de personas damnificadas por las dificultades -preexistentes y agravadas- en torno a las prestaciones de discapacidad volvieron a concentrarse en distintas ciudades, entre ellas Mar del Plata. Como hace dos semanas, volvieron a hacerlo a la luz de las velas y en la Municipalidad.

Encabezados por distintos espacios como “Acompañantes Terapéuticos Unidos” o “Prestadores Unidos MDP“, un colectivo integrado por unos 500 profesionales entre acompañantes terapéuticos, estimuladores visuales, fonoaudiólogos, kinesiólogos, psicopedagogos, psicólogos, musicoterapeutas, terapistas ocupacionales y transportistas, volvieron a manifestar su preocupación por la incertidumbre y la falta de avances concretos en sus reclamos.

Las manifestaciones comenzaron a hacerse más fuertes semanas atrás con denuncias de recortes al área de discapacidad por parte del gobierno nacional y su programa económico de ajuste, una situación coyuntural que agravó otra más estructural del área: los plazos de hasta 120 días para cobrar las prestaciones brindadas. Si bien el gobierno afirmó como respuesta que una de las primeras demandas del colectivo estaba “regularizada” y luego conformó una “mesa de trabajo” que aún no resolvió problemas de fondo, los reclamos se mantienen y profundizan ante la persistente falta de pago y la incertidumbre.

“La Superintendencia de Servicios de Salud, la Agencia de Discapacidad, la AFIP, el Ministerio de Salud y el de Economía no hacen más que desligarse de responsabilidades“, señalaron en un comunicado leído en la manifestación y lamentaron: “Mientras tanto nosotros no cobramos nuestro trabajo“.

El ajuste que denuncian se observa, ejemplifican, en el corte de la cadena de pagos desde el gobierno nacional a las obras sociales, lo cual agravó los plazos “inviables” de cobro habituales en un área tan precarizada como fundamental para garantizar derechos a las personas con discapacidad: “Sigue habiendo problemas para el acopio de los fondos destinados para las nuevas liquidaciones“.

Frente a esa situación que, advierten, suma incertidumbre no solo en torno a lo que resta cobrar -en los mejores casos correspondientes a junio pero en los peores llegan hasta 2020- sino también a futuros cobros, “no hace más que confirmar aquello que los prestadores venimos sosteniendo, que existe un recorte en relación al acopio de los fondos de discapacidad”, indicaron al señalar que las obras sociales dependientes de la Superintendencia de Servicios de Salud -provinciales- acusan no haber percibido fondos y, por ende, no pagan.

Este panorama -reiteraron- no solo repercute en el pago a los prestadores, sino también que pone en riesgo las prestaciones y, en consecuencia, la calidad de vida de millones de personas: “Sin prestadores no hay prestaciones, y sin prestaciones no hay derechos“, subrayaron.

Asimismo, remarcaron la “precariedad laboral” que se deriva de los plazos de pagos, aumentos que no se condicen con la inflación y la falta de participación activa en la definición de esos aumentos -definidos a través de un nomenclador- como sí tienen trabajadores conveniados de otros sectores. De la misma manera, señalaron que están obligados a pagar impuestos por facturas que cobrarán meses después, no poseen licencias, aguinaldo ni vacaciones. “Tenemos muchas obligaciones y pocos derechos laborales. Somos trabajadores completamente precarizados”, lamentaron.

Además, afirman que producto del ajuste ya se concretaron reducciones en la cantidad de sesiones autorizadas para algunos pacientes, hecho que se suma al corte de la cadena de pagos y la falta de autorizaciones para pacientes adultos.

Por otro lado, a cuatro semanas del inicio de los reclamos, resaltaron “la falta de tratamiento a nivel local, provincial y nacional” de la problemática, y pidieron un apoyo explícito de todas las fuerzas que integran el Concejo Deliberante.