Discapacidad: más reclamos de prestadores por pagos adeudados y suba de honorarios

Después de meses medidas de protesta, manifestaciones y promesas gubernamentales, los reclamos de fondo de las y los prestadores que se desempeñan con personas con discapacidad se mantienen. Medio año después de la organización en base a una situación repetida, las y los profesionales de Mar del Plata vuelven a reclamar por cobros “completamente devaluados” por las demoras y un aumento para sus honorarios del 24,9% en cuotas que, señalan, “está muy por debajo en comparación con los aumentos otorgados a otros sectores, que en ocasiones superan el 100%”.

Desde agosto del año pasado diversos prestadores que ofrecen su trabajo a diario a personas con discapacidad empezaron a organizarse y a exponer públicamente una realidad repetida: pagos abonados con meses de tardanza y otros reclamos que hacen al sector dirigidos hacia el gobierno nacional y a las obras sociales. “No al ajuste en discapacidad” fue la consigna que se escuchó en cada una de las manifestaciones sucedidas a lo largo del año pasado.

Como esos reclamos siguen, y a nivel nacional se organizó una jornada de protesta para el viernes, desde el colectivo Prestadores Unidos de Mar del Plata se refirieron a la situación.

“Cobramos nuestras prestaciones completamente devaluadas, en plazos que como mínimo tienen 60 días, pero que pueden llegar hasta los 120 o más; recibimos aumentos que no se ajustan a la situación inflacionaria del país por lo que cobramos nuestros honorarios licuados; no tenemos participación activa en la toma de decisiones con respecto a nuestros aranceles (ya que el nomenclador es orientativo y no regulativo), e inclusive muchos de nuestros compañeros no son parte de ese nomenclador”, resumieron.