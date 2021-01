Discriminación en Bruto: el aforo, la excusa del boliche en un comunicado

El boliche de Playa Grande emitió un descargo en el que pidió disculpas y anunció que su personal recibirá una capacitación en “prácticas respetuosas” por parte del Municipio.

(Foto: Bruto Playa Grande Página Oficial)

Luego de que una joven turista de vacaciones en Mar del Plata denunciara que en el boliche Bruto le impidieran pasar por su aspecto físico, desde el boliche de Playa Grande emitieron un comunicado en el que pidieron disculpas, pero deslizaron la posibilidad de que “pudo haberse malinterpretado” la aplicación del aforo, a pesar del relato de la denunciante, que asegura que seguían ingresando personas. El Municipio intervino en el caso a través de una capacitación para el personal del local.

Esta semana se conoció el relato de Sofía, una joven turista tucumana que llegó de vacaciones a la ciudad junto a sus amigas, con quienes tenían reservados sus lugares para ir al boliche el lunes. Sin embargo, a la hora de ingresar a Bruto, el personal de la puerta le impidió el paso, con diversas excusas de por medio hasta lograr que tanto Sofía como sus amigas se fueran del lugar.

Este jueves, luego de que el caso trascendiera la ciudad y llegara a los medios de tirada nacional tras la intervención del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), el boliche emitió un comunicado, en el que lamentaron los hechos y expresaron sus “sinceras disculpas” con Sofía.

Sin embargo, en su descargo, deslizaron la posibilidad de que haya habido una “mala interpretación” a la hora de la aplicación del aforo, es decir, la capacidad limitada a cumplir por el establecimiento como método de prevención en la pandemia.

“Si bien las medidas tomadas por nuestro personal se realizaron en el marco de los parámetros de funcionamiento establecidos por la pandemia de covid-19, entendemos que la forma de aplicarlas pudo haberse malinterpretado“, expusieron desde Bruto Mar del Plata en un comunicado.

De todas maneras, se trata de una explicación que en principio no coincidiría con el relato de la víctima ya que además de contar con la invitación previa para ocupar uno de los lugares en el boliche, no solo dejaron pasar a unos amigos que llegaron mientras ella quería entrar, sino que además el ingreso de otras personas ajenas a su “burbuja” no se detuvo.

Además, ante las críticas recibidas, declararon a través del escrito que ese tipo de conductas “se encuentran en las antípodas de nuestro pensamiento”.

De todas maneras, para evitar lo que califican como “futuros desaciertos”, anunciaron que su personal recibirá una capacitación en “Buenas prácticas respetuosas de los Derechos Humanos en el sector turístico” que estará a cargo de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Municipio.

Al respecto, desde la Subsecretaría anunciaron su intervención a través de las redes sociales del área y, además de brindar la capacitación articulada con el Ente Municipal de Turismo, aseguraron que se pusieron “a disposición” de la joven denunciante.