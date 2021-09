Docentes universitarios aceptaron la actualización salarial del gobierno nacional

Desde el Ministerio de Educación confirmaron que hubo acuerdo en la paritaria para sumarle al acuerdo paritario un 12% extra.

(Foto: archivo / Qué digital)

El gobierno nacional anunció que tras la última reunión paritaria lograron un acuerdo por “unanimidad” con las federaciones de gremios docentes y no docentes universitarios para elevar el porcentaje acordado en abril un 12% extra, a terminar de cobrar en febrero de 2022. Desde la Agremiación Docente Universitaria Marplatense (ADUM) habían acompañado la propuesta salarial.

En las últimas semanas, gremios docentes y el Ministerio de Educación de la Nación llevaron adelante una serie de reuniones en el marco de la reapertura de la paritaria del sector ante el avance de la inflación, con el objetivo de actualizar el último acuerdo salarial alcanzado en abril, que constaba de un 35% de incremento a terminar de cobrar en febrero de 2022.

La cláusula de revisión se activó y, tras una primera reunión con una propuesta salarial que fue rechazada, los gremios pusieron a consideración una oferta posterior que, además del 12% extra de incremento, solo variaba en la duplicación del bono por conectividad a cobrar hasta marzo de 2022.

Luego de analizar la oferta, desde el gobierno nacional confirmaron que la oferta fue aprobada por todas las federaciones que negocian directamente con el gobierno como la Conadu, Conadu Histórica, Fedun, Fagdut, UDA y Ctera.

El gremio marplatense ADUM es integrante de la Conadu y, a la hora de votar la aceptación o no de la misma, formó parte de los 21 gremios que votaron a favor, en tanto que otros diez votaron en contra. No obstante, el voto a favor de ADUM contuvo críticas a la federación, por ejemplo, por no sostener el mandato de las bases de pedir adelantos de cuotas.

De esta manera, el 12% que se suma al 35% acordado previamente será percibido por docentes -y no docentes- de la siguiente manera: 6% en septiembre, 2% en octubre y un 4% en enero de 2022.

Por su parte, el detalle del bono por conectividad que hasta el momento era de $1.000, se duplicará en los meses de octubre, noviembre y diciembre, y también se sostendrán en enero, febrero y marzo de 2022.

Entre los ítems del acuerdo, además, se prevé una cláusula de revisión durante la segunda quincena de diciembre.

Además, días atrás el mismo acuerdo fue celebrado por el gremio no docente FATUN, con el cuál también se acordó un bono de $6.000 por el “Día del no docente”, el cual se abonará en dos cuotas con los salarios de octubre y noviembre.