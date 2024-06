Dolor y reclamos por el Repunte: “Hace siete años que los mandaron a morir”

Familiares se concentraron en el Puerto al cumplirse un nuevo aniversario del hundimiento. Volvieron a exigir avances judiciales: “¿Qué tenemos que esperar?”.

(Fotos: Qué digital)

Con el lamento de que “a los empresarios no les importan los trabajadores que se suben a los barcos” y con el malestar que representa que la causa judicial que investiga lo ocurrido siga en etapa de instrucción, familiares de los tripulantes del Repunte se reunieron este lunes en el Puerto de Mar del Plata al cumplirse siete años del hundimiento del buque. “Hace siete años que los mandaron a morir”, acusaron y se preguntaron “¿Qué tenemos que esperar?”.

Prácticamente una semana después del homenaje realizado en la Banquina de los Pescadores a los tripulantes del buque pesquero Rigel hundido hace seis años, este lunes feriado una nueva concentración y marcha en el Puerto, puntualmente en el Monumento de los Pescadores de 12 de Octubre y avenida De los Trabajadores, fue llevada a cabo por un grupo de familiares de los tripulantes del Repunte al cumplirse, en su caso, siete años del naufragio.

Y allí, en medio del dolor que se potencia en cada aniversario, volvieron a escucharse reclamos fundamentalmente apuntados al Poder Judicial teniendo en cuenta que la causa se mantiene en etapa de instrucción y no avanza hacia una posible resolución en una instancia de juicio.

Gabriela Sánchez, hermana del capitán del Repunte -uno de los siete desaparecidos- y una de las caras visibles de los familiares, expresa una vez más el dolor que les representa cada aniversario: “Es muy complicado estar parados acá, estar hablando, recordando todo, es muy duro porque esto no tenía que haber pasado, esto no es un accidente, esto no fue algo fortuito, esto fue una tragedia evitable”.

En diálogo con Qué digital, resume cómo fue atravesar todo este tiempo y, en principio, repara en la responsabilidad de la empresa armadora Ostramar, encabezada por dos hijos de Luis Caputo, ya fallecido. “Desde cuatro años antes se venían dando las señales para que el barco no saliera, pero a ellos lo único que les importa son las bodegas: las bodegas lo único que traen son cajones y los cajones, pescado. Nosotros y los trabajadores que suben a los barcos somos seres humanos, eso no les importa. A los empresarios no les importa los trabajadores que suben”, sostiene.

En esa línea repara en que un informe elaborado ya hace un tiempo por la Junta de Seguridad en el Transporte -organismo dependiente del Poder Ejecutivo nacional- terminó por comprobar que el barco presentaba problemas de estabilidad por lo que sostiene que “ellos sabían que si el Repunte no se hundía a los 15 días de haber salido, se iba a hundir al mes o a los dos meses”.

Ese recuerdo también lo aprovecha para reparar en que en la causa judicial tanto los acusados (son siete los imputados) que pertenecen a la Armada como a la Prefectura y a la empresa impulsaron que el juez Gustavo Lleral no tuviera en cuenta ese informe como prueba. Y así señala que en julio del año pasado un último movimiento que tuvo el caso fue una resolución del magistrado en la que planteó que tendrá en cuenta el estudio como un informe técnico.

“A siete años estamos sin un juicio, tenemos que seguir todavía en etapa de instrucción. Para los trabajadores no hay ningún derecho humano que se esté respetando. Nosotros no tenemos acceso a la Justicia y lo mismo le pasa a la gente del Rigel que está con el mismo juez”, plantea Gabriela Sánchez como muestra del malestar reinante entre los familiares con el titular del Juzgado Federal N°2 de Rawson.

Y cuestiona: “¿Qué tenemos que esperar nosotros? Hace siete años que los mataron, porque esa es la palabra, los mataron, los mandaron a morir. Y esos responsables siguen viviendo como si nada, ellos festejaron ayer el Día del Padre y nosotros no podemos festejar con nuestros familiares, los hijos nunca más van a poder ver a sus padres. La Justicia por una vez tiene que ponerse los pantalones largos. Dejar de ser anuentes con los ricos y poderosos y hacer lo que tiene que hacer”.

LOS LOGROS Y RECLAMOS A NIVEL POLÍTICO

El camino recorrido no sólo acumuló dolor sino también logros para intentar revertir una problemática de muchos años y, en particular, tratar de evitar nuevos hundimientos.

Eso es lo que tiene en cuenta Gabriela al momento de trazar un balance del tiempo transcurrido desde aquel 17 de junio de 2017: “Cada 17 de junio es volver a ese día, es volver a decir las mismas cosas, a reclamar justicia y que no pase más, que no vuelva a pasar lo mismo. Han cambiado cosas, se han conseguido cambios en la seguridad para los que siguen trabajando, y eso es importante. Pero también es importante que la causa penal avance”.

Entre los logros conseguidos a base de lucha y organización, se encuentran la implementación de la doble balsa salvavidas y de los trajes de exposición y la conformación y funcionamiento de un organismo técnico como la Junta de Seguridad en el Transporte (JST).

Un próximo objetivo de las y los familiares era poder avanzar con la implementación de un dispositivo de alarma y localización ante caídas de tripulantes al mar, después reiterados episodios sucedidos en los últimos años, aunque por el momento no terminaron de concretarse avances. “Desde que está este gobierno no tenemos absolutamente nada”, resumió Gabriela Sánchez.

A su vez, los familiares del Repunte buscan a nivel municipal poder contar con un monumento con una placa que lleve los nombres de los tripulantes y lamentan que desde marzo que presentaron el proyecto en el Concejo Deliberante no han obtenido respuestas.

La nota fue ingresada el 6 de marzo y desde entonces permanece en la comisión de Educación, desde donde se requirieron dos informes al Ejecutivo: uno a la Comisión de Monumentos y otro al Ente de Servicios Urbanos. Todavía ninguno de los dos organismos respondió la consulta.

“Sólo siguen preocupados por sus trenzas políticas”, lamentaron los familiares y recordaron que en 2022 el propio Concejo Deliberante aprobó una ordenanza que estableció para entre el 9 y el 17 de junio de cada año la “Semana de memoria a los tripulantes desaparecidos en el mar” con el objetivo de generar actividades institucionales de conmemoración y conciencia sobre las condiciones de trabajo en el Puerto y el manejo de los recursos naturales.