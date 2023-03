Dos décadas de trabajo no registrado en el Puerto: cansancio y acampe en un frigorífico

Se trata de 16 trabajadores que iniciaron la medida en la puerta del frigorífico Ostramar S.A. que provee mercadería a una cooperativa “trucha”.

Los conflictos en el Puerto se reiteran y, aunque cambien los nombres, las tramas suelen ser más que parecidas entre sí: esta semana, un grupo de 16 trabajadores de una cooperativa “trucha” decidieron iniciar un acampe en la puerta del frigorífico Ostramar S.A. en reclamo de que sean registrados laboralmente luego de más de 20 años de trabajo irregular. “Cada vez hay más sucuchos en Mar del Plata, esto va en decadencia”, lamentan.

La otra cara del crecimiento económico que se suele citar, o bien de la disminución del desempleo, es aquella que hace al poder adquisitivo o las condiciones laborales de la clase trabajadora. Y en el puerto de Mar del Plata es una historia que se repite: una de las grandes empresas del sector trae la materia prima a tierra y la distribuye en depósitos donde, a través de cooperativas “truchas” -e incluso inexistentes-, trabajadores realizan un procesamiento simple (fileteado, envasado) sin derecho laboral alguno. Entonces, al momento de reclamar, ni el proveedor ni el empleador a cargo de la cooperativa, se hacen cargo de la situación.

En este caso, no obstante, no se trata de un conflicto coyuntural. Muchos de los 16 trabajadores en conflicto arrastran más de 20 años de trabajo no registrado. En su caso, para la cooperativa cuyo nombre de fantasía es Owencoop y que, aseguran, al menos desde 2005 que no cuenta con matrícula. A pesar de ello, el poderoso frigorífico de la familia Caputo seguía abasteciendo a la planta ubicada en San Salvador y Gianelli.

“Nos cansamos de estar en negro. Encima no se labura nada. Nos mantenían a un garantizado mínimo. El año pasado habíamos acordado con el sindicato que apenas comience el trabajo íbamos a pedir la registración laboral“, explica Ezequiel, uno de los trabajadores, a Qué digital.

El sindicato de referencia es el Sindicato Obrero de la Industria del Pescado (SOIP) que, a pesar de no estar registrados, los acompaña durante la medida y les permite con sus aportes sostener la permanencia en el lugar, en Guanahani 3100, desde donde incluso no permiten la salida de camiones del frigorífico.

“El frigorífico no nos reconoce, dice que le tenemos que reclamar al responsable de la cooperativa, y él dice que no tiene plata. Y nosotros entonces venimos al dueño del pescado, que es el que se lo entrega a la cooperativa para tercerizar la mano de obra. Lo que pasa siempre y por lo que siempre termina mal el trabajador“, describe uno de los dos peones y catorce fileteros que se desempeñan en el lugar en la manipulación de merluza.

La medida comenzó el martes, de manera pacífica -sostienen- pero permanente. Desde entonces, tuvieron dos audiencias ante el Ministerio de Trabajo. “En una no se presentaron patrones, en la segunda sí pero sin reconocer la relación laboral. Por eso tomamos esta postura de venir y hacer el acampe“, contó y advirtió que sostendrán la medida hasta obtener ese reconocimiento y la registración laboral.

“Cada vez hay menos trabajo porque no traen el pescado a tierra o se dedican solo a pescar langostino o calamar, y la gente del puerto que se joda. Como no tienen una obligación de traerlo acá y que sea procesado acá, hay complicidad de todos los gobiernos porque nunca se acomodó esto. Hoy hasta se pasan las cuotas de pescado, se las alquilan y hacen lo que se les canta. Y la gente del puerto cada vez peor, cada vez hay más sucuchos en Mar del Plata, esto va en decadencia”, analizó.