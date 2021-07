Dos escuelas rurales de El Boquerón, sin transporte escolar: exigen soluciones

La comunidad educativa de las escuelas Primaria N°23 y Secundaria N°74 reclama al Consejo Escolar que se restablezca el servicio.

(Foto: archivo / Qué digital)

La comunidad educativa de las escuelas Primaria N°23 y Secundaria N°74, ubicadas El Boquerón, manifestaron su alerta y malestar con las autoridades educativas del distrito a partir de un corte desde este 1° de julio del servicio de transporte escolar, fundamental para buena parte de alumnos y alumnas que asisten a esas instituciones.

Según explicaron desde la asociación cooperadora de la institución, a partir de este jueves 1° de julio quedó interrumpido el servicio de transporte escolar y pese a los contactos mantenidos con funcionarios del Consejo Escolar no encuentran respuestas que den cuenta de soluciones a la situación, justamente en la semana en la que las autoridades destacaron la importancia del regreso a la presencialidad en el marco de la pandemia del coronavirus.

“El día 30 le comunicaron a la directora que a partir del 1° la escuela se quedaba sin transporte escolar porque no autorizan desde La Plata”, contó Lía, secretaria de la cooperadora, en diálogo con Qué digital, y lamentó: “No sabemos qué es lo que está pasando”.

En ese sentido, explicó que se pusieron en contacto con dos integrantes del Consejo Escolar quienes se limitaron a decirles que estaban “esperando respuestas de La Plata”.

La mujer expuso que los problemas en el transporte escolar que tiene influencia en las dos instituciones -que cuentan con una matrícula de unos 250 alumnos y alumnas- en realidad vienen arrastrándose desde principios del ciclo lectivo aunque ahora llegó al extremo de quedar totalmente cortado.

“El Consejo Escolar contrata dos empresas, que realizan recorridos distintos. Una de las empresas, porque las calles no estaban en condiciones, decidió no ingresar y se vio perjudicada La Polola. Venimos arrastrando los problemas desde principios de año, con chicos viniendo solo cinco días al mes porque el Consejo tampoco quiere aprobar el transporte por la tarde”, se quejó la integrante de la cooperadora de la escuela a la que asisten alumnos y alumnas de toda la zona como La Polola, Batán y El Colmenar.

En este contexto, Lía cuestionó la falta de soluciones a la problemática: “Dijeron que las clases iban a arrancar el lunes pero no vieron que los chicos se quedaban sin transporte escolar, no lo previeron. Una consejera nos dijo que no depende de acá, que están esperando respuestas de La Plata. ¿Largaron las clases presenciales y no se dieron cuenta que los chicos no iba a poder ir?“.