El agua de cuatro escuelas y un jardín, contaminada con nitrato y glifosato

Así se desprende de un informe del Grupo Aguas de la Universidad Nacional de Mar del Plata y la red “Juntos Podemos”, por lo cual aseguran que no es apta para consumo.

(Foto: ilustrativa / gentileza Paren de Fumigarnos)

Resultados parciales de un informe del Grupo Aguas de la Universidad Nacional de Mar del Plata junto a la red interinstitucional y comunitaria Juntos Podemos arrojó la presencia de glifosato y nitratos en niveles alarmantes en las perforaciones acuíferas que abastecen a cuatro escuelas y un jardín de Mar del Plata, puntualmente de Paraje San Francisco, Gloria de la Peregrina y El Coyunco. Aseguran que no es apta para el consumo humano y exigieron que “se tomen las medidas necesarias” para asegurar la provisión de agua potable a la comunidad educativa.

En el marco de dos proyectos, el grupo de extensión dependiente de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UNMdP consiguió en 2019 la autorización para sumar a sus informes sobre la calidad del agua domiciliaria en la zona, la autorización del Consejo Escolar para repetir el procedimiento en las escuelas de los barrios ubicados en la denominada “Zona Oeste Rural” y determinar la presencia en niveles riesgosos de nitratos y/o el herbicida glifosato utilizados en las plantaciones.

Concretamente, los resultados más alarmantes obtenidos en octubre de 2020 y publicados hasta el momento determinaron la presencia de las sustancias en la Escuela de Educación Primaria N°51 de Paraje San Francisco, la Escuela de Educación Primaria N° 46, el Jardín de Infantes Nº 918 y la Escuela de Educación Secundaria N° 50 de Gloria de la Peregrina y en la Escuela de Educación Primaria N°8 de El Coyunco.

A la hora de exponer los resultados, los científicos realizaron consideraciones en cuanto a los niveles de peligrosidad de las sustancias. En lo que respecta al nitrato, indicaron que según la normativa nacional se permiten valores máximos de 45 mg L-1 y según la internacional, entre 50 y 100. En cuanto al glifosato, la legislación nacional admite 300 µg-1 a pesar de que la internacional recomienda 0,1 µg-1, al igual que para el metabolito ácido aminometilfosfónico (AMPA).

A ese marco de análisis, a la hora de referirse a la detección de nitrato aseguran que los niveles pueden tener un origen natural, pero sobre todo se lo asocia en zonas agrícolas con la aplicación de fertilizantes que llegan a aguas superficiales o subterráneas. En ese sentido, los pozos que abastecen a las EEP N°51 y a la EEP N°46, JP N°918 y EES N°50 presentaron valores por encima del Código Alimentario Argentino y, por lo tanto, no son aptas para consumo.

Si bien en la EEP N°51 (174 mg L-1) los niveles hallados sobrepasan y casi duplican toda normativa vigente, el caso particular está en los tres últimos establecimientos, donde hubo niveles por debajo de los 100 mg L-1 que, según la normativa internacional, puede ser consumida pero con una vigilancia constante sobre su composición y la salud, aunque la complicación se da al sumarle a ese consumo la ingesta de los nitratos que puede provenir de otros alimentos.

En lo que respecta al glifosato y el AMPA, dos de las perforaciones registraron niveles por encima de los valores cuantificables de glifosato pero no así de su principal metabolito: los ubicados en las escuelas EEP N°8 y en el EEP N°46, JP N°918 y la EES N°50.

Además de estas siete perforaciones realizadas para analizar el agua que llega a 11 escuelas, explicaron que previamente habían realizado otras 12 perforaciones domiciliarias en la zona donde no habían detectado glifosato, aunque sí lo habían hallado en muestras de agua superficial de Laguna de los Padres.

Ante estos resultados parciales -la totalidad de las muestras tendientes a determinar la presencia de glifosato no se habían podido procesar al momento de difundir el informe por la paralización que supuso la pandemia- los cuales además están expuestos a variaciones estacionales por haber sido en base a muestras tomadas por única vez, desde el Grupo de Aguas sostienen que es “urgente” que se tomen medidas para asegurar la provisión de agua potable a dichos establecimientos y llamó a la comunidad a tomar conocimiento y trabajar de manera conjunta por cambios y medidas que eviten este tipo de contaminación producto principalmente de los sistemas productivos vigentes.